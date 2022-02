Látványosan gyakoribbá váltak a nagy események és a nemzetközi visszhangot kiváltó sikersztorik a magyar fintech szektorban.

Néhány kiemelkedő szereplő egyértelműen az éretté válás jeleit mutatja, sikereik a hazai ökoszisztémát is hitelesítik. Közülük három különösen érdemes a figyelemre: a CoinCash, a BENKER és a SEON.

A CoinCash egy kriptovaluta-kereskedő, amely tavaly decemberben felvásárolta egyik legnagyobb hazai riválisát, a MrCoint. Az ügylet jelentős mérföldkő Magyarországon – ez ugyanis az első olyan akvizíció, amelynek mindkét szereplője magyar fintech. A piaci konszolidáció hagyományosan az érett, telítetté vált szektorokban jellemző. Az a tény, hogy a CoinCash és a MrCoin nagyobb jövőt láttak a közös folytatásban, egyértelműen alátámasztja a kriptoalszektor fejlődését hazánkban. Biztosak lehetünk abban, hogy a két cég együtt nagyobb eséllyel tudja majd felvenni a harcot a patinás nemzetközi riválisokkal.

A BENKER egy magyar szakemberek által alapított neobank, amely elektronikuspénz-kibocsátói engedélyt kapott januárban a Litván Nemzeti Banktól. Ez azt jelenti, hogy hamarosan megkezdheti működését Európa első, teljességgel blokkláncon futó neobankjaként. A vállalat ambiciózus célokkal rendelkezik, hiszen az eddigi status quót teljesen megkérdőjelezve, pénzügyi önrendelkezést és 100 százalékos transzparenciát kínál ügyfeleinek.

Az alapítók szerint az emberek világszerte hátrányban vannak a bankjukkal szemben, hiszen a hagyományos pénzintézetek gond nélkül megváltoztathatják működési szabályaikat. A BENKER blokklánc-technológiája által kínált teljes transzparencia és decentralizáció miatt a neobank ha akarná sem tudná megváltoztatni a működési szabályokat.

A vezetőség szerint forradalmi változásokat eredményez majd, hogy az ügyfeleknek nem kell többé megbízniuk a bankjukban, elég, ha hisznek a technológia erejében.

Az új neobank rövidesen az EU teljes területén megkezdi tevékenységét, vagyis jelentős a potenciális ügyfélbázis, amelyet célba vehetnek. Februárban merész dolog lenne kijelenteni, hogy az év híréről van szó a magyar fintech szektorban, ezt most nem is merjük megkockáztatni. A BENKER engedélyszerzése biztosan ott lesz az élmezőnyben!

Végezetül a harmadik cég, amelyet érdemes kiemelni a magyar mezőnyből, a SEON. A céget a szaksajtó már a világ leggyorsabban növekvő csalásmegelőző vállalkozásaként említi, miután felkerült a TechRound 100-as listájára és a Deloitte Technology’s Fast 50 rangsorba a Grow Stars kategóriájában. Már tavaly is kiemelkedett a hazai fintech mezőnyből, hiszen 10 millió eurós tőkebevonása a legnagyobb volt a szektorban. Fennállása óta a SEON több mint ötezer kereskedőt szolgált ki és egymilliárd dollárnyi tranzakciót ellenőrzött. A sikeresen megelőzött csalások révén a vállalat több mint 50 millió eurót spórolt meg ügyfeleinek.

A kiváló eredmények a bővülést is szükségessé tették: 2021-ben több mint négyszeresére nőtt a munkavállalók száma, mostanra pedig már kétszáz körül mozog.

Azonban nem lassítanak: nemrég Jakartában és Austinban is új irodát nyitottak, így a jelenlegi létszám még az idén a kétszeresére emelkedhet.

A további terjeszkedés szempontjából kulcskérdés lesz a jelenlét növelése a fejlődő régiókban. A vállalat eddig ezen a téren is eredményes volt, hiszen sikerült olyan költséghatékony csalásmegelőző megoldásokat piacra dobnia, amelyek ezeken a piacokon is megtalálták a közönségüket.

Ez a három példa meggyőzően mutatja a magyar fintech szektor fejlődését.

A piaci konszolidáció és a nemzetközi terjeszkedés eddig ritka jelenség volt a hazai ökoszisztémában, ez azonban hamarosan megváltozhat. Robbanásszerű fejlődésre természetesen egyelőre nem érdemes számítani, de néhány éven belül számos ígéretes fintech léphet a CoinCash, a BENKER vagy épp a SEON útjára.

