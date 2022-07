Az Erste Bank új szolgáltatásával beindult a pénzvisszatérítések kora a bankszámlákon. De vajon tényleg érdemes ehhez csatlakozni, nem csak szemfényvesztés az egész?

Több mint 10 éve már, a hazai piacon is elérhető volt rövid ideig egy olyan hitelkártya, mely 3 százalék pénzvisszatérítést adott minden vásárlás után, függetlenül a vásárlás helyétől. A bank a 2008-ban kirobbant pénzügyi-gazdasági válság mellékhatásaként kivonult a magyar piacról és ezzel befellegzett az általános 3 százalékos visszatérítésnek is.

Sokáig elérhető maradt a K&H Bank 2 százalékos általános visszatérítést nyújtó hitelkártyája is, de aztán ennek is véget vetett a bankközi jutalék csökkentésére irányuló szabályozói nyomás, illetve egyéb hatások.

A piacon megmaradt viszont az olyan hitelkártyák köre, melyek általános 1 százalékos visszatérítést nyújtanak a kártyás vásárlás után. Mostanáig már ezzel a – korábban talán megmosolyogtató –általános kedvezménnyel is be kellett érnünk a hitelkártyapiacon. Most viszont valami változni látszik.

Noha a hitelkártyákhoz eddig is tartoztak attraktívabb kedvezmények, azok csak bizonyos üzletprofilokban voltak elérhetők. Ilyen kedvezményt nyújt az Erste Bank Erste Max hitelkártyája, mely a kártyabirtokos által választott 3 üzletkategóriában akár 4 százalékos, míg egyéb üzletekben történt vásárlások után 1 százalékos visszatérítést biztosít.

Az OTP Bonus hitelkártyája hasonlóképpen az általános 1 százalékos visszatérítés mellett plusz 2 százalékot térít vissza az évszaknak megfelelő üzletkategóriában történt vásárlások után.

Több hitelkártyához is tartoztak kuponos kedvezmények, melyek ennél akár jóval magasabb kedvezményt is kínálnak, igaz, csak időszakosan. Ilyen a Cetelem Hitelkártyához tartozó Cetelem Klub, melynek kereskedői 5-10 százalékos kedvezményt kínálnak országszerte közel 500 üzletben. A Raiffeisen OneCard hitelkártyás vásárlással gyűjtött pontokat pedig akár 10-40 százalékos kedvezménykuponokra lehet beváltani.

Fotó: Tom Merton/CAIA IMAGE / AFP

A magyarok által használt kedvelt fintech appok is nyújtanak hasonló, kuponos kedvezményeket a bankkártyás vásárlások után. Itt már nem szükséges hitelkártyát használni, megteszi a folyószámlához kapcsolódó betéti kártya is.

Ezek közé tartozik a Curve és a Recash, mely már kifejezetten a kuponos bankkártyás vásárlási kedvezmények világára született meg. A Revolut Bank mellett a Gránit Bank, a K&H Bank, az MKB Bank, az OTP Bank, a Raiffeisen Bank és az UniCredit Bank kártyáira is kínál kedvezményt az ingyenes applikáció. Itt 2-4 százalék közötti kedvezmények mellett kuponokkal 20 százalék kedvezmény is elérhető.

Az új vonalhoz az OTP Bankot lehetne hasonlítani, ahol létezik egy Kedvezményprogram. A fintech appokhoz hasonlóan betéti kártyával is elérhető, ahogy hitelkártyával is. Mintegy 100 kedvezményt adó partner kedvezményes ajánlatai közül lehet választani, ilyen például a Játéksziget, az Istyle, a Líra, a Starbucks, a Praktiker, vagy a book24.hu.

A legújabb vásárlásösztönzővel az Erste Bank rendelkezik, melynek Moneyback programja a cseh Dateio startup bevonásával zajlik: a cég minden hónapban megkapja az ügyfelek anonimizált vásárlási adatait és azokból számít vásárlóerőt, melyet a kereskedőknek kínál fel, akik aztán akár 10 százalékos vásárlási kedvezményekre váltják azt. Mindebből készpénz-visszatérítés lesz a hónap végén az Erste betéti és hitelkártyáinál egyaránt.

Az Erste újdonsága abban rejlik, hogy – a hazai piacon elsőként – személyre szabottan kínálja a pénzvisszatérítési szolgáltatást. Vagyis azok az ajánlatok kerülnek a kedvezményes kuponokat tartalmazó lista elejére, amelyek relevánsak a kártyabirtokosnak a korábbi vásárlásai alapján. A kereskedők között ott a Spar, a Booking.com, az Aliexpress, a Douglas, a Líra, a Samsung, a Budmil, az About You vagy az Answear.

Valami olyan indult tehát be a pénzvisszatérítések piacán, melynek komoly hatása is lehet, ha a többi bank is érzi az üzleti lehetőséget ebben. Valószínűleg attól is függ ez, hogy az eddigi megoldások mennyire lesznek képesek felpörgetni a kártyás vásárlásokat. A magas infláció mindenképpen segítheti ezt a folyamatot.

Az mindenesetre biztos, hogy a bankszámlához kapcsolt, betéti bankkártyás vásárlásokra érvényes, bank vagy pénzügyi szolgáltató által kínált kedvezmények ma még újdonságnak számítanak.

Nagy valószínűséggel nem áll majd meg ez a fajta vásárlásösztönzés a két hazai banknál, így remélhetőleg csatlakoznak hozzájuk idővel mások is. A piacnak mindenképpen jót tenne ez, az ügyfelek pedig a mobiltelefonjuk képernyőjén válogathatnának a kedvezményesnél kedvezményesebb ajánlatok között több banktól is, növelve az ügyfelek lojalitását.