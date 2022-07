Talán közhelyszámba megy, de nem lehet elégszer elismételni: az elmúlt bő két és fél év az élet minden területén és a gazdaság minden ágazatában hatalmas változásokat hozott. A változások előjele olykor pozitív, máskor negatív. Vannak olyan iparágak, amelyek máig küzdenek a pandémia és a lezárások utóhatásával, máshol viszont régóta esedékes változásokat katalizált a járvány, mindenekelőtt a digitalizáció felgyorsításával. A magyar e-kereskedelmi piacra élénkítően hatott ez az időszak, szinte felrobbant ez a szektor a Covid alatt. A GKI Digital és az Árukereső felméréséből kiderült, hogy 2020-ban rekordmértékben, 45 százalékkal bővült az online kiskereskedelem volumene: 2021-ben „csak” 32,4 százalékkal, de még ez is kétszer gyorsabb bővülés volt, mint a világjárvány előtti években.

Fotó: Marjai János / MTI

A szektorhoz szorosan kötődő csomagküldő vállalkozások életében a járvánnyal járó lezárás azt jelentette, hogy gyorsan kellett alkalmazkodniuk a megnőtt igényekhez. A webáruházak forgalomnövekedéséhez a csomagküldő szolgáltatásoknak is fel kellett zárkózniuk. Első pillantásra ez nem túl bonyolult feladat: elég bővíteni a kapacitást. Csakhogy ezen a piacon ezúttal ez nem volt elég, mert nemcsak a forgalom volumene nőtt meg, hanem a vásárlók igényei is megváltoztak. Nemcsak mennyiségi, hanem minőségi változásra volt szükség. Azaz nemcsak többet, hanem gyorsabban, pontosabban és a vásárlók számára kényelmesebb módon kellett szállítani. Ennek pedig csak azok a piaci szereplők tudtak megfelelni, amelyek pontosan és gyorsan felmérték a vásárlók változó igényeit és újfajta fogyasztási szokásait.

Ezeket a változó szokásokat láthatjuk tükröződni például abban, hogy 2020-hoz képest 2021-re szinte kilőtt a csomagautomaták használata. Tavaly egyetlen év alatt több mint 800 új automatát üzemeltek be, az év végére a magyarországi csomagautomata-hálózat összesített száma meghaladta az 1250 darabot, és 2022 folyamán várhatóan továbbra is rohamtempóban nő ez a szám. A vásárlók által preferált csomagátvételi megoldások között 2021-ben már a csomagautomata foglalta el a második helyet a házhoz szállítás mögött, míg 2020-ban még a csomagpontok – az üzletekbeli, benzinkúti csomagátvétel – álltak a második helyen.

A GKI Digital felmérése szerint a vásárlók két tényező miatt kedvelik a csomagpontokat, a partnercégeknél, boltokban, lottózókban és más vállalkozásoknál kialakított átvevőhelyeket. A megkérdezett vevők csaknem fele (44 százalék) azt tartja legnagyobb előnyüknek, hogy nem kell a futár érkezési idejéhez alkalmazkodni, és sokan válaszolták azt is, hogy ez a megoldás kényelmes (41 százalék). Márpedig ezeket az előnyöket – rugalmasság, kényelmesség, egyszerűség – a csomagautomaták is biztosítani tudják, nem meglepő, hogy a szolgáltatást jellemzően azonos vásárlói preferenciák szerint választják. Ráadásul az automaták esetében még az átvevőhelyek nyitva tartásához sem kell alkalmazkodniuk. Egy jól felépített hálózat segítségével megoldható, hogy a vásárlók a megszokott útvonalaik mentén, a saját környezetükben, a nekik megfelelő időpontban vehessék át az online rendelt termékeket.

Ez a megoldás ráadásul sokkal kevesebb erőforrást igényel, mint a házhoz szállítás. Így nemcsak olcsóbban kínálható a vásárlóknak, hanem a környezetet is kíméli, hiszen kevesebb üzemanyagot használnak a futárok egy helyen több csomagot hagyva, így is nagyban hozzájárulva az iparág fenntarthatóságához. Ez pedig nemcsak a vállalatoknak, hanem a végfelhasználóknak is fontos: a GKI Digital azt találta, hogy az online vásárlók több mint fele (53 százaléka) igyekszik részletesen tájékozódni a környezetvédelem és a fenntarthatóság témáiról, és tízből csupán egy vásárló válaszolta azt, hogy számára ezek a szempontok nem fontosak.

A leginkább környezetkímélő megoldások között a csomagautomatákat a második helyre rangsorolták a biciklis futárok után, a válaszadók mintegy harmada pedig egyenesen a csomagautomatát gondolta a leginkább környezetkímélő megoldásnak.

Igazuk van: az automaták akár napelemmel is működhetnek (ilyenek például a Packeta Z-Box csomagautomatái), és azzal, hogy egyszerre teszik lehetővé nagy mennyiségű csomag kiszállítását, csökkentik a szállítási utak hosszát, ezzel pedig a károsanyag-kibocsátást is. Mindez nem jelenti azt, hogy a házhoz szállítás el fog tűnni, de azt a következtetést mindenképp levonhatjuk, hogy a fix pontos kiszállítások felé fog eltolódni a vevők preferenciája.

A World Economic Forum kutatása szerint 2030-ra a városi kézbesítési szolgáltatások iránti kereslet 78 százalékkal fog növekedni. Ez már önmagában elég indok arra, hogy egyre fontosabbá váljanak a fenntarthatóság szempontjai. De az e-kereskedelmi-logisztikai piacot a folyamatos krízisek – először a koronavírus-járvány, majd most az ukrán–orosz háború – is érezhetően átrendezik. Az infláció és az üzemanyagárak folyamatos emelkedésével felértékelődnek a rövidebb szállítási utat biztosító, ennélfogva hatékonyabb fix pontos alternatívák, mint az átvevőhelyek és csomagautomaták. Aki nem szeretne lemaradni, annak a vásárlók igényeinek kiszolgálása mellett ezt is ajánlatos szem előtt tartania.