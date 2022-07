A globális gazdaság alakulása természetesen a digitális pénzek világát sem kerüli el, jókora hatással van a valutaértékek alakulására, és a jövőbeli kriptotrendeket is erősen befolyásolja. A jelenlegi körülmények között egyetlen olyan trendre sem könnyű rámutatni, amely meghatározó lesz a következő hónapokban, években. A piac valószínűleg még nem érte el a lejtő alját, ezért a jövő lehetőségei nagyban függnek majd attól, hogy meddig tart a csökkenő tendencia, meddig marad leállósávban a piac.

A jövő piacának alakulása

Annyi egészen biztos, hogy a blokklánc-technológiának köszönhető decentralizált pénzügyi tér (DeFi) biztosan velünk marad, és egyre szélesebb körben használják majd intézményi szereplők is. Bár a metaverzum épülésére is sötét árnyékot vetnek a globális gazdasági viszonyok, valószínűleg az NFT is fontos téma marad, és a már piacon lévő intézményi befektetők száma is növekedni fog. A bankszektor szereplői már vizsgálják ezt a területet, hiszen olyan technológiáról van szó, amely lehetővé tenné egy globális, rugalmas digitális eszközpiac kiépítését. Az értékpapíroktól kezdve a valutákon át a szellemi tulajdonig bármi tokenizálható, így a technológia mindenképpen szerves része lesz a jövőnknek.

Ugyanez igaz a bitcoinra is, amelynek lelkes támogatója vagyok. Meglehetősen valószínű, hogy hamarosan több országban válik majd egy-egy kriptovaluta legális fizetőeszközzé. Ennek El Salvador az egyik kiváló példája, ott 2021 szeptembere óta a bitcoin törvényes fizetőeszköznek számít. A korai alkalmazók esetében mindig fennáll a lehetőség, hogy ha kedvező irányba alakul a piac, akkor mindenki számára követendő példává válnak. Ha pedig negatívan alakulnak a piaci trendek, akkor a többi szereplő a korai alkalmazók hibájából tanulva, optimalizáltabban lesz képes elindulni a területen.

Azokban az országokban, ahol magas az infláció, és erősen függ a gazdaság a globális pénzügyi rendszertől, a bitcoin fantasztikus eszköz lehet a nagyobb függetlenség eléréséhez. Sok befektető az infláció ellen, az értékmegtartás miatt választja a bitcoint. Jogosan merül fel a kérdés, hogy van-e ennek egyáltalán értelme a kriptovaluták volatilitása – azaz az ármozgások mértéke és gyorsasága – mellett, hiszen az rendkívül magas lehet. Eddig a kripto- és a kormányok által kibocsátott, hagyományos fiat valuták szorosan együtt mozogtak, néhány hónappal ezelőtt azonban azt tapasztalhattuk, hogy eltérnek egymástól. A kripto kívül esik a hagyományos pénzügyi rendszeren, más kockázatoknak kitéve. Semmi sem kockázatmentes, de a kriptovaluták alternatívát kínálnak a klasszikus pénzügyi világgal szemben, kaput nyitva az új gazdasági lehetőségeknek. A makrogazdasági kilátások azonban a kripto esetében is érvényesülnek: az ukrajnai konfliktus, a Covid, a jegybanki hozamok emelkedése mind-mind ugyanúgy hatással van a piac alakulására, tehát nem egy teljesen új gazdasági területről van szó.

Fotó: Shutterstock

A szabályozási környezet lehetőségei

Az olyan országok számára, amelyeknek a pénzügyi piaca alapvetően kicsi – tehát kevesek által használt, kis értékű valutájuk van –, nagy nyomást jelenthet a kripto világa. Bár Európa jó úton halad az iparág szabályozásában, a BitMEX és egyéb kriptoplatformok szakértői tehetnek azért, hogy a szabályozó hatóság megértse a kriptovaluták és a blokklánc-technológia előnyeit. A törvények és jogszabályok megalkotói nem a technológiát, hanem a funkciót veszik figyelembe, a szakértők dolga pedig ezeket a funkciókat minden oldalukról láthatóvá és érthetővé tenni. Az, hogy a német kormány adómentességet biztosít a bitcoin és az ethereum számára, valamint hogy foglalkozik a kriptohitelezés és -kereskedés kérdéseivel, szignifikáns jelzés a piac számára. Tapasztalataink szerint a szabályozótestületek nyitottak az érvekre és a vitára, és a piacnak többet kellene tennie azért, hogy megmutassa nekik a technológia előnyeit. Ez kiváló és kihasználatlan lehetőség a kriptoplatformok és egyéb piaci szereplők számára. A 2017-es ICO-piacon nem voltak szabályok, nem voltak határok, és ez komoly problémákat okozott. Nem a technológiával volt a baj, hanem a hiányos felülvizsgálattal. A hatékony szabályozási rendszer kiépítése kritikus pont, azonban nem szabad ugyanazokat a korlátozásokat alkalmazni, mint a klasszikus pénzügyi világban, hiszen a kripto más kockázatoknak van kitéve.

A kriptokereskedelemben rendkívül sok a potenciál, a jelenlegi makrogazdasági környezetben pedig a közvetlen befektetés eszközeként működik. Rugalmas, akármilyen tőkével elindítható, és akár már tízezer forintnyi befektetést is el lehet osztani százfelé, amivel a kockázatok is eloszlanak. Sok pozitív hatása van tehát, megfelelő használat mellett pedig képes visszaadni az embereknek azt a lehetőséget, hogy eldöntsék, milyen kockázattal számolnának a befektetéseik során.