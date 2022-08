A mostanihoz hasonló piaci körülmények között gyakori, hogy egy fintech csak a korábbinál alacsonyabb értékeltség mellett jut friss tőkéhez. A Klarnával is ez történt, a svéd BNPL-szolgáltató esete azonban egyáltalán nem mindennapos. A vállalat értékét tavaly nyáron még 45,6 milliárd dollárra taksálták befektetői, ez az összeg most 6,7 milliárd dollárra zuhant. A háttérben az általános piaci tényezők mellett a cég jövőjével kapcsolatos aggodalmak húzódnak meg.

A Klarna története az egyik leginspirálóbb a fintech szektorban. Az alapítók még akkor ismerkedtek meg, amikor együtt dolgoztak a Burger Kingben. A Klarnát 2005-ben alapították azzal a céllal, hogy a BNPL-hiteleket széles körben vonzóvá és elérhetővé tegyék. A BNPL (buy now pay later, avagy vásárolj most, fizess később) egy olyan online áruhitel, amely többnyire kamatmentes részletfizetést tesz lehetővé a fogyasztóknak. A szolgáltatás és a Klarna is berobbant a köztudatba, amit a befektetők is értékeltek – 45 milliárd dollárig emelkedett a cég értéke.

Az elmúlt évek mesébe illő menetelése után jött idén a fordulat, ami négy fő okra vezethető vissza. Az első az egész fintechszektort érintő negatív sokkok jelenléte. A jegybankok a növekvő infláció mellett világszerte kamatemelésekbe kezdtek, ez pedig csökkentette a tipikusan alacsony kamatkörnyezetben virágzó technológiai vállalatok, így a fintechek vonzerejét is. A befektetők óvatosabbá váltak, a növekedés helyett elkezdtek a nyereségre fókuszálni, ami nem kedvez az olyan nagy, még mindig veszteséges szereplőknek, mint amilyen a Klarna.

Másodsorban a növekvő infláció amellett, hogy a fintechszektor egészére negatívan hat, különösen veszélyes lehet a BNPL-szolgáltatókra nézve. Eddig a fogyasztók többsége luxuscikkek (például ruhák, ékszerek, egyéb élvezeti cikkek) vásárlásakor vette igénybe a kamatmentes részletfizetési lehetőséget. Az ilyen jellegű költekezés most biztosan csökken, hiszen az áremelkedés miatt sokan kezdtek spórolni, így elképzelhető, hogy a BNPL iránti igény is nagyot esik. A szektor talpon maradása jórészt azon múlhat, hogy képesek lesznek-e rávenni az embereket, hogy a mindennapi élethez elengedhetetlen termékek vásárlásakor is éljenek a BNPL-hitelekkel.

Harmadik okként a BNPL szabályozása körüli aggályok említhetők. A szolgáltatás alig néhány év alatt jelentős népszerűségre tett szert, ennek viszont hátulütői is vannak. Több felmérés kimutatta, hogy a fogyasztók nagy része nincs tisztában azzal, hogy a BNPL egy hiteltermék, ha nem fizetik vissza, adósságspirálba sodorhatják magukat. Részben ezért is erősödtek fel a szektor megregulázásáért kiáltó hangok. A szabályozók világszerte felismerték a BNPL-ben rejlő lehetőségeket, de a veszélyeket is, ezért várhatóan lépnek az ügyben. A konkrétumok még nem ismertek, de sokan attól tartanak, hogy szűkítik majd a Klarna és riválisainak mozgásterét.

Az utolsó ok az Apple érkezése a BNPL-szektorba. A technológiai óriás már korábban bejelentette, hogy saját BNPL-megoldáson dolgozik – ez június elején meg is érkezett. Az Apple Pay Later négy egyenlő részletben való kamatmentes fizetést tesz majd lehetővé az ügyfeleknek, először az Egyesült Államokban. A megoldást integrálják az Apple Pay mobilfizetési szolgáltatásba, vagyis annak több száz millió felhasználója idővel mind igénybe veheti, várhatóan így lesz ez a magyar piacon is. Ez jelentősen növeli az Apple Pay Later általi fenyegetést. Nem véletlen tehát, hogy sokan a jelenlegi vezető BNPL-szolgáltatók visszaszorulására számítanak. Hiba lenne még temetni őket, de tény, hogy az Apple egy szektorba sem barátságos szándékkal lép be.

A fentiek alapján úgy tűnhet, a Klarna helyzete nagyon aggasztó, és a vállalatot minden irányból súlyos fenyegetések veszik körbe. Ez részben így is van, az értékeltség hetedelése azonban indokolatlan mértékűnek tűnik. A vállalat mára 45 országban több mint 147 millió aktív ügyféllel és 450 ezer kereskedői partnerrel rendelkezik. Az európai működés már nagyon közel van a profitabilitáshoz. Amerikában még a növekedés szakaszában van a cég, de a több mint 20 millió ügyfél ott is bizakodásra ad okot.

Az előttünk álló időszakban a négy említett veszélyforrás mindegyikéről egyre többet tudunk meg, és a Klarna kilátásait is pontosabban lehet majd értelmezni. Az értékeltség drámai esése ellenére ki merjük jelenteni, a svéd vállalat még mindig az európai fintechszcéna egyik legfontosabb, legígéretesebb szereplője.

