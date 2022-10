A 2020 tavaszán kitört Covid-világjárvány kitörését követően drasztikusan visszaesett a közvetlen külföldi tőkeberuházások (foreign direct investments, FDI) globális szintje. A járvány következtében kialakult helyzet ugyanakkor lehetőséget kínált arra, hogy az egyes országok lépéseket tegyenek a fenntarthatóbb, válságállóbb FDI-állomány elérése felé. A fenntartható FDI-nak nincs általánosan elfogadott meghatározása, a legegyszerűbben talán úgy lehet megközelíteni, hogy az olyan közvetlen külföldi tőkebefektetés tekinthető annak, amely hozzájárul egy adott ország fenntartható és hosszú távú gazdasági fejlődéséhez. A globális és regionális ellátási láncok járvány során tapasztalt megbénulása a figyelem középpontjába helyezte a fenntarthatóságot és a válságokkal szembeni ellenállóképességet a vállalati termelés tekintetében.

Az ellenállóbb és ezáltal fenntarthatóbb ellátási láncok iránt megszülető igény kapcsán pedig felértékelődtek az olyan beruházási helyszínek, amelyek megfelelnek a vállalati működés és értékteremtés ezen új prioritásainak.

A válságállóbb és fenntarthatóbb FDI-állományra összpontosító beruházásösztönzés számára elsődleges fontosságú, hogy mely cégek kerülnek ki legelőnyösebben a jelenlegi krízisből, és lesznek a jövő piacvezetői, amelyek befektetéseire hosszú távon is építeni lehet az adott ország gazdasági fejlődését. Egyes kutatási eredmények szerint azok a vállalatok fognak előnyösebben kikerülni a krízisekkel tarkított jelenlegi időszakból, amelyek egyszerre törekednek az értékteremtési folyamatokat átalakító digitális technológiák alkalmazására és a fenntarthatósági szempontok figyelembevételére. Ebbe a kettős átalakulásba belevágó vállalatok becslések szerint két és félszer nagyobb eséllyel lesznek majd piacvezetők, mint a versenytársaik.

Fotó: Shutterstock

Az idei első fél év FDI statisztikái azt mutatják, hogy a világgazdaságban zajló átalakuláshoz való alkalmazkodás kényszere miatt a vállalatok a sokféle bizonytalansági tényező ellenére is megindítják azokat a beruházási projekteket, amiktől jövőbeni versenyképességük megalapozását remélik. Ez a versenyképesség pedig egyre inkább a digitális technológiák és a fenntarthatóság metszéspontjában rejlő hatalmas értéknövelési potenciál sikeres kiaknázásán alapul. A vállalatok várhatóan fokozottan fognak törekedni arra, hogy telephelyeik földrajzi elhelyezkedése egyensúlyt biztosítson az ellenállóképesség és a hatékonyság között. A költség minden bizonnyal továbbra is fontos tényező marad, ám a kulcsfontosságú működési folyamatok esetében a vállalatok előre láthatólag kevesebb kompromisszumra lesznek hajlandók a minőség terén. Ennek megfelelően felértékelődnek azok a beruházási helyszínek, amelyek a digitális átalakulás és a fenntarthatóság metszéspontjában megfelelő környezetet tudnak biztosítani a potenciális beruházók számára.

A nemzeti beruházásösztönzés szereplői számára tehát adódik a kérdés, hogyan nyerjenek el olyan projekteket, amelyek a válság nyomán megváltozott körülmények között is fenntarthatónak tekinthetők.

Számos külföldi példa bizonyítja, hogy a fenntartható FDI számára egy adott helyszínt nem elsősorban a készpénztámogatások és adókedvezmények tesznek vonzóvá.

Bár a digitális technológiákat és a fenntarthatóságot fókuszba helyező gazdaságok méret és specializáció szempontjából különböznek, mégis a sikerük receptje nagyon hasonló, és ezen a jelenlegi válság sem változtat: utánpótlás a tehetségek és IT-szakemberek terén, az egyetemi kutatás magas színvonala, élénk vállalati ökoszisztéma, finanszírozási lehetőségek és kedvező szabályozási környezet.

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján olyan termelésre és munkahelyekre van szükség, amelyek a globális gazdaság turbulenciáival szemben is ellenállóbbak. Ebben pedig nagy szerepe van a beáramló FDI összetételének. Ezért fontos feltérképezni azokat az új célpont iparágakat is, amelyek kiemelkedő növekedési potenciállal rendelkeznek, és amelyek a válság ellenére is szállították az FDI-projekteket az elmúlt két évben. A feltörekvő iparágak cégeinek, illetve a digitalizáció és a fenntarthatóság kettős mércéje szerint élen járó vállalatoknak elsősorban olyan környezetre van szükségük, amely támogatja őket az átalakulási folyamatban. Ide tartozik a járvány következtében sok esetben a virtuális térbe átkerülő értékteremtést és az otthoni munkavégzést elősegítő digitális infrastruktúra biztosítása is. A támogató környezet kialakításához mérlegelni szükséges, hogy a fenti folyamatok eredményeként milyen új képességekre van igény az átalakuláson keresztülmenő és új prioritásokat szem előtt tartó cégek részéről.