Zummo, Gargroetzi és Garcia tanulmányukban rámutatnak arra, hogy a klímaváltozás kapcsán általában háromféle diskurzussal találkozhatunk. A fenti címek a “világvége” narratívába illeszkednek bele, amelyek akarva-akaratlanul a teljes tehetetlenség és reménytelenség érzését keltik az olvasóban. Létezik az úgynevezett klímapolitikai diskurzus, amely szervezkedésre, ellenállásra buzdít – ide tartoznak például a Greta Thunberg által indított klímasztrájkok vagy a Just Stop Oil nevű klímaaktivista-csoport nagy port kavaró akciója, melynek során paradicsomkonzervvel öntötték le Van Gogh Napraforgóit. A harmadik megközelítés pedig arra fókuszál, hogy mit tehetünk egyénileg és a társadalom szintjén azért, hogy visszafordítsuk a klímaváltozás negatív hatásait. Ez a megoldásorientált diskurzus, amellyel együtt jár, hogy hiteles forrásokból tájékozódunk, keressük a hasonló gondolkodású emberek társaságát és a saját lehetőségeinkhez mérten mi magunk is kivesszük a részünket a problémák megoldásából. Utóbbi nemcsak azért előnyös, mert a pszichológusok szerint ez a legjobb ellenszere az egyre elterjedtebb klímaszorongásnak vagy klímadepressziónak, hanem azért is, mert feloldja a tanult tehetetlenség bénító érzését.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Ma már számos kutatás vizsgálja azokat a pszichoszociális tényezőket, melyek kulcsszerepet játszhatnak a sikeres túlélésben, alkalmazkodásban. Glenn Albrecht ausztrál ökofilozófus szerint alapvető attitűdváltásra lenne szükség, hogy a természetet ne egy legyőzendő, leuralható, tárgyiasítható és kifosztható entitásnak tekintsük, hanem létezéspartnernek. Albrecht szerint az egyetlen járható kiút a klímaválságból és a civilizációs katasztrófából, ha az ember spontán és feltétlen gondoskodó, védelmező viszonyulással fordul a természet, az állatok, a növények felé, és a kapcsolatot a kölcsönös egymásra utaltság tudata határozza meg.

De hogyan is néz ki mindez konkrét képességekre lefordítva?

Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete egy 32 ország tapasztalatait összefoglaló jelentésben adta ki azoknak a soft skilleknek a listáját, melyek feltétlenül szükségesek lesznek a jövő “zöld” munkáihoz, illetve szélesebb körű változást teremthetnek.

Eszerint elengedhetetlen, hogy hajlandóságot mutassunk a fenntartható fejlődés megismerésére, és mi magunk is környezettudatosan éljünk. Képesek legyünk alkalmazkodni a dinamikusan változó új folyamatokhoz és technológiákhoz, és legyünk rugalmasak a szükséges változtatások megértéséhez. Tudjunk csapatban dolgozni, és javítsunk a kommunikációs készségeinken a sikeresebb együttműködés érdekében. Végül pedig fejlesszük a vállalkozói készségeinket a fenntartható lehetőségek terén.

Zöld munkák alatt olyan fenntarthatósággal és környezetvédelemmel kapcsolatos szakmákat ért az említett jelentés, melyekre várhatóan egyre nagyobb lesz az igény. Említhetnénk például az energia auditorokat, hidrológusokat, környezetmérnököket, településfejlesztőket vagy fenntarthatósági tanácsadókat. Nem kétséges azonban, hogy a felsorolt készségek elsajátítása mindannyiunk számára létszükséglet, dolgozzunk bármely iparágban is.