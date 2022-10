Aligha lehet kérdés, hogy az elmúlt években olyan intenzitású és dinamikájú változások zajlottak a gazdasági életben, amelyhez hasonlót nehéz vagy nem is találni az elmúlt évtizedekben. Nem túlzás, a külső környezet állandó változásban van, nem akad két egyforma év, szinte lehetetlen arra készülni, hogy az éves terveket egy az előző évihez hasonló képletre építsük fel. Ilyen helyzetben a legfontosabb a vállalat sikerességének megőrzése, a tapasztalható körülmények ellenére olyan kiszámítható működési környezet megteremtése, amely most is fenntartható növekedést biztosít.

Fotó: Getty Images

A jelenlegi gazdasági helyzet bizony komoly fejtörést okoz a sütőiparban, azon belül persze a látványpékségszektorban, s természetesen általánosságban az élelmiszeriparban, sőt! Az ágazat a gazdasági hatások lakmuszpapírjának is tekinthető, hiszen bármilyen változás lényegében azonnal lecsapódik és tükröződik a vásárlások dinamikáján. Hogy ez mennyire így van, azt talán az elérhető legfrissebb KSH-adatok is bizonyítják. 2022 júliusában a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 3,8 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 4,3 százalékkal ugyan meghaladta az előző év azonos időszakát, ám az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene már 2,9 százalékkal mérséklődött.

Az élelmiszer-kiskereskedelem 75 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,3 százalékkal, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké pedig 1,3 százalékkal mérséklődött.

Ezek félreérthetetlenül azt jelzik, hogy az élelmiszer-vásárlásokat illetően már ebben az időszakban is megfontoltabbá váltak a fogyasztók, keresték az akciókat, igyekeztek tudatosabban hozzáállni költésükhöz. Ebben a helyzetben különösen fontossá válik, hogy milyen eszközöket, megoldásokat választanak a cégek, hogy az általános vásárlási hajlandóságban mutatkozó mérséklődést kezelni tudják.

Az ágazat vállalatai számára két igen erős „eszköz” látszik körvonalazódni. Egyrészt meghatározó figyelmet kell kapnia az ügyfélélménynek, sőt, egészen bizonyosan elengedhetetlen az arra való törekvés, hogy a vevő elégedettsége minél magasabb szintre kerüljön. Ez viszont csak akkor ad megfelelő, az árbevételen is nyomot hagyó eredményeket, ha a vállalati szervezetet, stratégiát és termékfejlesztést is ennek rendelik alá, és ezt szem előtt tartva alakítják át – ha erre szükség van – a belső folyamataikat. A Pek-Snacknél mi is ebbe az irányba mozdultunk s mozdulunk el.

A termékfejlesztés kapcsán megkerülhetetlenek az alapanyagdrágulás jelentette kihívásokra adott válaszok.

Ez roppant nehéz helyzetet teremt, hiszen olyan sütőipari újításokat, újdonságokat kell a piacra vinni, amelyek a vállalat hatékonyságát, vagyis az eredményes működését segítik. Ez azonban nem szólhat egyszerű spórolásról! Mindenképpen olyan megoldásokkal kell előállni, amelyek támogatják az eredményes gazdálkodást, ám a vásárlók számára a megszokott értéket és minőséget biztosítják. Ez járul hozzá ahhoz, hogy a vevői lojalitás felépüljön.

A folyamatok abba az irányba mutatnak, hogy azoknak a gazdasági szervezeteknek, amelyek ezzel nem foglalkoznak, s a márkahűség kérdését elodázzák, az elkövetkező hónapok rendkívül nehezek lesznek. Ez tehát egy olyan házi faladat, amelyet a sütőiparban biztosan, de általánosságban is minden vállalat számára meg kell, kellene oldani.

A másik „eszköz” a külpiacok felé való törekvés, az exportértékesítés növelése.

Ezzel kapcsolatban is egy jelentős feladatot kell megoldani. Rá kell lelni olyan piacokra, amelyeket a válság kevésbé érint, vagy a saját piacaikhoz képest más mélységben, s a fogyasztás nem a hazaihoz hasonló struktúrának megfelelően változik, csökken. Ha ez sikerül, akkor a mostani körülmények között is erős külpiaci jelenlétet lehet felépíteni. Mi is ezen a dolgozunk, és ezen a területen próbálunk előrelépni. Az erre való törekvés közben nem szabad megfeledkezni a sütőipart is immár átitató általános trendről, hogy egyre erősebb az egészséges életmódot támogató termékek iránti igény. Ez nem csak a hazai piacot jellemzi. Az exportpiaci megjelenést keresve ez megkerülhetetlen fejlemény, és fókuszban kell tartani, ha ez megvalósul, akkor remélhető a tartós eredmény.

Összességében tehát számos hazai gazdálkodó szervezet, köztük a sütőipari vállalatok döntéshozója előtt ott a teendő, hogy olyan vállalati struktúrát alakítson ki – ha még nem mozdult ebbe az irányba –, amely képes a magas vásárlói élményt a fókuszba helyezni, amit a termékfejlesztéssel támogatnak. Emellett a másik házi feladat, hogy az exportpiacokra való kilépést minél gyorsabban és hatékonyabban megtegyék, akiknél ez valós lehetőség. Ezt a munkát nem szabad tovább elodázni. Ezek ugyanis képesek olyan mentőövet nyújtani, amely egy depresszív gazdasági környezetben is lehetővé teszi a fejlődést. Mi több, ha az említett fejlesztések sikeresen lezajlanak, akkor éppen ezekben a hónapokban olyan versenyelőnyre tehetnek szert, amely a későbbiekben hosszú távon fenntartható és stabil növekedést biztosíthat a vállalataik számára még a nagy, tőkeerős, globális társaságokkal szemben is.