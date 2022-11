Mindenki szeretné ünnepi hangulatban tölteni a karácsonyt, de gyakran elfelejtjük, hogy a meghittséghez nem kellenek nagy ajándékok vagy hatalmas vacsora. Vajon mire érdemes inkább koncentrálni?

Mi határozza meg a karácsonyi hangulatot?

A karácsonyi hangulat mindenkinek mást jelent, ezért érdemes gondolkodnunk azon, hogy számunkra milyen tényezők fontosak. Szerencsére van néhány olyan alapelv, amit figyelembe vehetünk az ünnep megtervezése során.

Mondjunk nemet a fogyasztásra

A karácsony valódi megéléséhez ki kell lépnünk az ünnep köré szerveződött fogyasztói bűvkörből. A Black Friday néven emlegetett hatalmas akciókkal kecsegtető nap hagyományosan november negyedik péntekére, így idén november 25-re esik. Ne felejtsük el, hogy ez az időzítés nem véletlen! Ilyenkor már elkezdünk készülődni az ünnepekre és az ajándékozás vágya tovább fokozza a fogyasztást. Ráadásul sokan hitelt is felvesznek az ajándékok megvásárlásához, amit mindenképpen érdemes elkerülni. Mit is okoz valójában a vásárlás? Elsőre könnyen azt gondolhatjuk, hogy a jóllétet csak növeli az anyagi javak és élmények halmozása. Azonban korántsem erről van szó! A fogyasztói társadalom tagjai folyamatosan döntéshelyzetben vannak. A hatalmas szabadság egyben egy nagy adag félelem és szorongás táptalaja is. Mit ajándékozzunk karácsonykor, ha millióféle termék közül választhatunk? Mi legyen a menü a rengeteg elérhető opció közül? Sokan a bőséges kínálatra úgy válaszolnak, hogy a lehető legtöbb dolgot igyekeznek belezsúfolni az ünnepbe. Ez azonban sokszor visszásan sül el, hiszen a mennyiség a minőség rovására mehet.

Alakítsunk ki szokásokat

Egy 2013-ban készült kutatás 293 magyar családot vizsgált meg. Az eredmények azt mutatják, hogy a karácsonyi időszak különösen fontos a családi rituálék szempontjából. A közös szokások elősegítik a családhoz tartozást érzését, és erősítik azonosulást. A kialakított hagyományoknak nem kell költségesnek lenniük. Egy téli kirándulás, a társasjátékok vagy a közös főzés nem költséges dolgok és tökéletes lehetőséget biztosítanak az összetartozás megéléséhez.

Forduljunk befelé is

A tél lehetőséget teremt a befelé fordulásra, a reflektálásra, az elcsendesülésre. Érdemes átgondolnunk, hogy hogyan teremthetnénk meg erre a lehetőséget. A korábbi ünnepekhez képest min változtatnánk szívesen? Milyen emlékek, hangulatok és gondolatok bukkannak fel bennünk a karácsony kapcsán? Ha szeretnénk igazán megélni az ünnepet, akkor érdemes megkeresnünk, hogy számunkra mit jelentenek ennek az időszaknak a szimbólumai.

Fotó: Shutterstock

Felesleges karácsonyi kiadások? Így kerülhetjük el!

Karácsonykor rengeteg olyan dologra adunk ki pénzt, amire nincs szükségünk. Ezt ugyan némiképp átalakította a válság, de még most is érdemes elgondolkodnunk azon, hogy a nélkülözhetetlennek ítélt kellékek esetében is van olcsóbb megoldás. Nézzük meg a leggyakoribb költségeket és keressünk olcsóbb alternatívákat!

Természetesen a kiadásainkat érdemes a saját helyzetünk szerint végignézni, és akár a családunkkal közösen dönteni bizonyos költségek elhagyásáról.

Az ajándékok

A karácsonyi hangulathoz sok családban fontosak a meglepetések. De ne felejtsük el, hogy az igazi örömszerzéshez nem muszáj a legdrágább dolgokat megvásárolnunk. A kézzel készített ajándékok olcsók és nagyon szívhez szólók lehetnek. Ha nem szeretnénk kreatívkodni, akkor abban is megállapodhatunk a családtagokkal, hogy neveket húzunk és mindenki csak a számára kisorsolt személyt ajándékozza meg. Az átgondolt pénzügyi döntések érdekében fontos, hogy időben megvegyük a meglepetéseket, hiszen így több időnk van mérlegelni és tervezni, illetve kisebb az esély az impulzív vásárlásra.

A karácsonyi menü

Érdemes megterveznünk, hogy mennyi ételre van szüksége a családnak és a vendégseregnek. Ilyenkor fontos, hogy a vendégségbe érkező rokonokkal is egyeztessünk. Beszéljük meg, ki milyen finomsággal készül. Az előkészületünk ellenére megmaradt ételt érdemes lefagyasztanunk és később felhasználnunk.

A díszítés

A kézzel készült karácsonyi dekoráció jelentős spórolásnak és kreatívkodásnak enged teret. Az ajándékok csomagolása például készülhet egyszerű barna csomagolópapírból, amelyet szalagokkal vagy fehér papírból készült hópelyhekkel díszítünk. Az adventi koszorú, az ablak- és karácsonyfadíszek készítésére rengeteg ötletet láthatunk például a Pinteresten.