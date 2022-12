Zöldhitel és ami utána jön

Két évvel ezelőtt még nem csak az alacsony lakáshitelkamatoknak örülhettünk, de fénykorukat élték a különböző támogatások, kamattámogatott hitelek is. Mostanra jelentősen megnőttek a kamatok, és több támogatás is megszűnik az év végével. Milyen lehetőségeik vannak most azoknak, akik kedvezményes kamatot szeretnének, vagy energiahatékony otthonra vennének fel hitelt?

1 órája | Szerző: Gergely Péter, a BiztosDöntés szakértője

2021 októberében jelent meg a zöldhitel új, energiatakarékos otthonok építésére és vásárlására szuperalacsony, mindössze 2,5 százalékos kamat mellett, és óriásit futott. A hitel az MNB Növekedési Hitelprogramjának része volt, és olyannyira népszerű volt, hogy a kedvezményes hitelre biztosított 300 milliárd forintos keret 2022 tavaszára kimerült. Közben az év végén megszűnik az Otthonfelújítási támogatás, és a hozzá kapcsolódó kamattámogatott hitelt sem folyósítják tovább a bankok. Ezt is nagyon kedvelte a lakosság, ami nem csoda, hiszen egy 6 millió forintos felújításnak akár a felét, 3 millió forintot is visszakaphattak az államkincstártól a gyermeket nevelő családok. A támogatás utófinanszírozás keretében valósulhatott meg, de mellé kamattámogatott kölcsönt is lehetett igényelni 3 százalékos kamat mellett. Fotó: Shutterstock Ráadásul 2022. december 31-ig igényelhető a Babaváró kölcsön is, és bár a folytatásra tett utalást a kormány, egyelőre nem tudunk semmit a jövőjéről. A Babaváró nem lakáscélú kölcsön, hanem szabad felhasználású, de a családok szívesen költötték az otthonukra, gyakran együtt más támogatásokkal vagy támogatott hitelekkel, mint a CSOK és a CSOK hitelt. Ugyancsak az év vége a jelenlegi határideje a Falusi CSOK igénylésének is, amiből preferált kistelepülésen lévő ingatlanokat, tanyát lehet vásárolni és korszerűsíteni. Pedig ha valaki most vásárolna vagy építene lakást, igen nagy szüksége lehet a kedvezményes feltételekre és a kedvező kamatokra, különösen, ha energiatakarékos otthont szeretne. Az energiatakarékos megoldások már nem csak a környezettudatos háztartásoknak fontosak. Az energiaárak növekedésével súlyos csapást mérhet a pénztárcánkra, ha nem elég gazdaságos a fűtésrendszerünk, ha nem használunk megújuló energiát, vagy nem megfelelők a nyílászárók vagy a szigetelés. A lakáshitelt igénylők számára fontos szempont, hogy a lakás, amelyet építtetnek vagy vásárolnak, energiatakarékos legyen. A bankok pedig reagálnak erre az igényre, és a zöldhitelcélok megvalósítására kedvezményeket kínálnak. A K&H Banknak például van Zöld hitele, amelyhez több díjvisszatérítés és kamatkedvezmény is kötődik, ha a vásárolni vagy építeni kívánt ingatlan eléri a BB energetikai besorolást, és primer energiaigénye nem haladja meg az évi 80 kilowattórát négyzetméterenként. Korszerűsítésél pedig 13 energiahatékonysági kedvezmény közül választhatunk. Az MKB Bank a lakáshiteleit ECO kedvezményekkel kínálja, akár 150 ezer forint jóváírást is kaphatunk. A CIB Bank akár 200 ezer forintnyi energiahatékonysági bónuszt is ad, a Raiffeisen pedig kamatkedvezményt nyújt zöldhitelcélokra. Zöldkedvezmények nem csak lakáshitelekhez, de személyi kölcsönökhöz is kapcsolódhatnak. Az UniCredit Bank és a MagNet Bank is kínál kölcsönkonstrukciókat zöldhitelcélokra. Közben pedig úgy tűnik, hogy az MNB sem engedi el a zöldmegoldásokat, és 2023 áprilisától újra visszaszáll a ringbe a minősített fogyasztóbarát zöldlakáshitellel. A fogyasztóbarát lakáshitelek egyébként is igen népszerűek a hiteligénylők körében, és a tíz legnagyobb bankból nyolc kínálja őket az ügyfeleinek. Ezek lényege, hogy egyszerűsített feltételekkel igényelhetők, a költségeket és az ügyintézési határidőket pedig maximálták. Így könnyebb eligazodni a bankok lakáshitel-hirdetményeinek erdejében, és könnyen lehet, hogy még olcsóbban is jutunk hitelhez. Az MNB által minősített fogyasztóbarát zöldlakáshitelek mindazt az egyszerűsített feltételt hozzák, amelyet nem zöld társaik, megfejelve néhány energetikai hatékonyságot támogató előírással és természetesen zöldkedvezménnyel. A fogyasztóbarát zöldhitelt olyan új lakás építésére vagy vásárlására használhatjuk, amely megfelel a korábbi zöld övetelményeknek. Használt lakást is felújíthatunk belőle, amelynek jelenlegi energetikai besorolása BB-nél rosszabb, de a felújítás révén eléri azt, vagy legalább 30 százalék primer energiaigény-csökkentést érünk el. A hitelt felhasználhatjuk korszerűsítésre is, ahol az MNB által megfogalmazott listán szereplő munkálatok közül választhatunk. Fotó: Shutterstock A zöldhitelcélokért különböző kedvezmények járnak. A bank folyósítási díjat ennél a hitelnél nem számíthat fel. A zöldhitelcél igazolására energetikai tanúsítványt kell készíttetnünk, amelynek díját a bank átvállalja, és ezenfelül a banknak lehetősége van arra, hogy zöldkamatkedvezményt adjon. Ezt a kedvezményes hitelt tehát kifejezetten energiatakarékossági szempontok figyelembevételével és az energiahatékonyságra vonatkozó értékek elérésével igényelhetjük. A feltételek teljesülését a banknak 12 hónapon belül ellenőriznie kell. Ha tehát lakásvásárlást, -építést, -felújítást vagy -korszerűsítést tervezünk, és fontos az energiahatékonyság, akkor érdemes lehet várni a fogyasztóbarát zöldlakáshitelre. Az ehhez kötődő kedvezmények ugyan még mindig nem érik el a korábbi NHP Zöld hitel szintjét, de igen valószínű, hogy azt az időszakot örökre magunk mögött tudhatjuk, a jelenlegi körülmények között pedig még az új lakáshitellel is igen jól járhatunk. Akinek pedig mindenképpen most kell költöznie, érdemes szétnéznie a bankok kedvezményei között. Reméljük, hogy maradnak a megkezdett úton, és további kedvezményekre is számíthatunk tőlük.

