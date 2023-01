Idén várhatóan egyre többen végzünk banki műveleteket online, ami a technológiai fejlődéssel együtt újabb kihívások elé állítja a szektor szereplőit. Emellett a várható banki fúziók is újabb lendületet adhatnak a piacnak. Melyek a digitális bankolás legfontosabb trendjei 2023-ban?

Még fontosabb a biztonság

A digitálisan elérhető banki szolgáltatások bővülésével 2023-ban várhatóan még inkább előtérbe kerül a biztonság kérdése. A pénzügyeinkkel kapcsolatos elektronikus műveletek magas kockázatúak, és biztonságuk megteremtése több szereplő felelőssége. A pénzintézetek számára 2023-ban mindez újabb technológiai kihívásokat jelent: mivel egyre több felületüket teszik hozzáférhetővé (banki API-k), valamint növekszik az automatizációra és a mesterséges intelligenciára épülő megoldások száma, figyelniük kell arra, hogy ezekhez illeszkedő, ugyanakkor gyors és hatékony megoldásokat alkalmazzanak például az ügyfél-azonosítási vagy hiteligénylési folyamatokhoz. A probléma nem kizárólag technológiai: az emberi hiba minimalizálása is fontos a vállalati folyamattervezésben. Az ügyfelek rendszeres edukálása is elengedhetetlen a biztonságos elektronikus banki műveletekhez.

Így 2023-ban a prudens szoftverhasználat és jelszókezelés vagy a gyanús üzenetek felismerése még fontosabbá válik, hiszen a fókák számának növekedésével (több ügyfél bankol majd digitálisan) várhatóan a nem jó szándékú eszkimók (csalók) is többen lesznek.

A biztonság kérdése az állam szerepvállalásához is kapcsolódik. Ma már a legtöbb nagy kereskedelmi bank olyan digitális ügyfél-azonosítási megoldást használ, amely közvetlenül kapcsolódik a közigazgatási adatbázishoz. Ehhez képest újabb kihívás lesz a nemzetközi ügyfél-azonosítás, valamint az eljárás bankon kívüli világra történő kiterjesztése. Mindez pedig várhatóan új feltételek között történik majd, hiszen a hírek szerint a digitális állampolgárság bevezetésével egy integrált környezet megteremtése válik lehetővé. Ezzel tovább bővülhet azoknak a szolgáltatásoknak a köre, amelyek hitelesítést követően egyszerűbben igénybe vehetőek, ami viszont ismét emeli a biztonsági kockázatot.

Erősödő integrációs folyamatok, jöhet a digitális állampolgárság

A digitális állampolgárság kialakulása is segíti azt az integrációs trendet, amely az elmúlt évek tapasztalata alapján a bankok elektronikus világában már jó ideje zajlik. Leegyszerűsítve ez azt is jelenti, hogy egyre több mindenre lesz képes a banki applikációnk (beyond banking). A folyamatot több tényező is megkönnyíti. Az ügyfelek megbíznak a bankjukban, és rendszeresen felkeresik a banki appot, ezért logikus lépés a pénzintézetek részéről kiterjesztett szolgáltatásokkal még vonzóbbá tenni a kínálatot. Ösztönző a technológia is, amely hamarosan lehetővé teszi, hogy akár egy beépülő modul segítségével hiteles elektronikus aláírást kínálva a banki alkalmazással szerződéseket is jóváhagyjunk. A digitális értékesítési csatornák pedig egymást támogatva növelik a bevételt, ami talán az egyik legfontosabb szempont a folyamattervezésben. Az integráció azonban nem áll meg az online világ határainál: az egyik legfontosabb kihívás a hagyományos fióki és digitális szolgáltatások összehangolása.

Olyannyira lényeges ez, hogy sikeres megvalósítása esetén a feltörekvő fintech cégekkel szembeni harcban ez lehet a hagyományos bankok egyik védőbástyája. 2023-ban ezért újabb és újabb megoldások jöhetnek a fiókban alkalmazott integrált digitális szolgáltatásokban.

A folyamatot tovább erősítik a 2023-ban várható banki fúziók: a várhatóan májusban megjelenő új szuperbank, az MBH Bank az eddigi információk alapján erős smart megoldásokkal készül, valamint az OTP Bank külföldi terjeszkedése is újabb digitális integrációs kapukat nyithat meg.

Fotó: Eva Katalin / Getty Images

A digitális márkaélmény növekvő szerepe

A biztonság még határozottabb fókuszba kerülése és az integrációs folyamatok további erősödése mellett egy elméletibb, nem a konkrét folyamatokat és technológiát, hanem a hosszú távú tervezést érintő kérdés is egyre fontosabb a bankok számára. Még nagyobb hangsúlyt kap ugyanis a digitális márkaélmény, és a pénzintézeteknek az alapfeltételek (megbízható rendelkezésre állás, reszponzív, felhasználóbarát felületek, minél több szolgáltatás elérhetősége stb.) biztosítása mellett arra is figyelniük kell, hogy egyedi online márkaélményt biztosítsanak a felhasználóiknak. Az elmúlt években ennek megkezdődött a kiépülése: az appok perszonalizáltabbá válnak, és ebbe a trendbe várhatóan 2023-ban egyre többen kapcsolódnak be. A változás összetevője egyrészt egy marketingalapon kidolgozott perszóna, amely vizuálisan és szövegesen is jól megkülönböztethetővé, felismerhetővé teszi a terméket. Másrészt része az integrált saját és külső szolgáltatások köre, amely jól használhatóvá, hasznossá teszi az ügyfelek részére a megoldást. Emellett nem elhanyagolható összetevő a jól kidolgozott ügyfélutakból összeállított felépítés sem, amely szintén a felhasználói élményhez járul hozzá.

A digitális bankolásban a technológia a siker előszobája: a legjobb megoldásokkal felvértezett vállalatok tudják majd a legbiztonságosabb, legsokoldalúbb, legjobb márkaélményt kínálni.

Például az a bank tudja a leghasznosabb személyre szabott megoldásokat kínálni, amelyiknek a mesterséges intelligenciája a legfelkészültebb és legjobban épít a felhasználói adatokra, ügyfélazonosítása a legmegbízhatóbb és leggyorsabb.

Láthatjuk, hogy a digitális bankolás területén nem lesz unalmas év 2023 sem: a pénzintézeteket a biztonság, az integráció és a márkaélmény fejlesztése újabb és újabb kihívásokkal szembesíti. Jó hír, hogy ennek eredményeképpen az ügyfelek egyre több és színvonalasabb banki digitális megoldást érhetnek majd el.