Biztatóan indult a 2022-es esztendő. Magunk mögött hagytuk a Covid–19-járvány embert próbáló időszakát és a gazdasági életben is egyre inkább a pandémiát megelőző folyamatok érvényesültek. Hazánk viszonylag gyorsan kilábalt a 2020. évi visszaesésből, hiszen a gazdaság teljesítményét általánosan mutató bruttó hazai termék (GDP) volumene már 2021-ben nagyobb volt, mint a pandémia előtti évben. A kedvező folyamatok 2022 elején is folytatódtak, ezt jelezte többek között a bővülő ipari és építőipari termelés, az élénk kiskereskedelmi forgalom, a magas szintű foglalkoztatás és a keresetek emelkedése.

Az alapvetően optimista gazdasági hangulatra árnyékot vetett, hogy a világot behálózó termelési és értékesítési láncokban a járvány alatt keletkezett zavarok 2022 elején is érezhetők voltak, az inflációs nyomás pedig erősödött, elsősorban a világpiaci árak hatására, ami már az ukrajnai háború előtt megindult.

Ezek a kockázatok 2022. február 24-étől, Oroszország katonai offenzívájától kezdve felerősödtek, és a növekedést, a gazdasági teljesítmény fenntarthatóságát veszélyeztető tényezőkké váltak.

Ahogyan a pandémia az egészséget, az emberi életet fenyegette, a háború is a személyes biztonságérzetünket sodorta veszélybe, a híradások, a mindennapi közbeszéd egyik központi témájává vált, mindannyiunk gondolatába beférkőzött. A gazdasági következmények is párhuzamba állíthatók: mind a járvány, mind a háború kitörése éles határvonalat húzott az azt megelőző és az azt követő időszak közé. A gazdaság ismét nem a saját, belső logikája szerint működött, a piaci mechanizmusokat sok esetben felülírták a politikai, geostratégiai döntések. Míg azonban a pandémia megfékezésére hozott gyors intézkedések főként rövid távon befolyásolták a gazdaságot, a háborúval kapcsolatban elhúzódó hatásokra kell felkészülnünk.

A 2022. évi gazdasági folyamatok középpontjába egyre inkább a meredeken emelkedő energiaárak, illetve az energiaellátás körüli bizonytalanságok kerültek.

Az energiahordozók importjáért 2022. január–októberében közel háromszor annyit kellett fizetni, mint egy évvel korábban. Ez rontotta a külkereskedelmi egyenleget és beépült több termék, valamint szolgáltatás árába.

Az energiaválság mellett más tényezők is gyorsították az inflációt. A keresetek emelkedése és az év elején folyósított juttatások (a 13. havi nyugdíj és az szja-visszatérítés) keresleti, a kedvezőtlen időjárás miatt a mezőgazdaságot ért veszteségek kínálati oldalról növelték az árakat, a forint gyengülése pedig az importált termékeket és alapanyagokat drágította.

A fogyasztói árak 2022-ben átlagosan 14,5 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.

Az élelmiszerek és az év közben módosult hatósági árszabályozás következtében a háztartási energia drágult a leginkább. Az inflációs környezet a monetáris politikát is meghatározta, a jegybanki alapkamat mértéke az év eleji 2,4 százalékról – több lépcsőben – 13 százalékra emelkedett. A megugró energiaköltségek, az államadósághoz kapcsolódó kamatkiadások növekedése és az unióval való pénzügyi megállapodás elhúzódása szűkítette a fiskális politika mozgásterét, ennek egyik következménye volt több állami beruházás elhalasztása, átütemezése is.

A kihívások dacára – negyedévről negyedévre lassuló ütemben ugyan, de – tovább nőtt a magyar gazdaság teljesítménye.

A növekedés mértéke mindegyik negyedévben meghaladta az uniós átlagot. A GDP volumene 2022. I–III. negyedévében összességében 6,1 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A gazdasági növekedéshez – a rendkívül súlyos aszály sújtotta mezőgazdaság kivételével – mindegyik gazdasági ág hozzájárult. Az iparnak jelentős lendületet adtak a közelmúlt beruházásai révén létrejött új termelőkapacitások, közülük kiemelten a nagy teljesítményű akkumulátorok gyártásával foglalkozó üzemek, az év második felétől pedig már a járműgyártás termelését sokáig hátráltató alkatrészellátási problémák is enyhültek. A kiskereskedelmi forgalom az év első öt hónapjában kifejezetten élénk volt, ezt a kedvező munkaerőpiaci tendenciák mellett a már említett év eleji pluszforrások alapozták meg. Az infláció gyorsulásával azonban a lakosság egyre inkább visszafogja a fogyasztását. Az építőipar is az első fél évben teljesített jól, a III. negyedévben megtorpant, részben az állami megrendelések elmaradása miatt. A beruházások volumene viszont a vállalkozások aktivitásának köszönhetően tovább bővült. A tavalyi év I–III. negyedévében a Covid–19-járvány által leginkább sújtott szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás teljesítménye is jócskán meghaladta már a pandémia előtti szintjét, a járványügyi korlátozások megszűnésével a külföldi vendégforgalom újból élénk volt, az energiaválság hatása pedig a turisztikai főszezont még kevésbé érintette.

Fotó: Getty Images

Ezek különösen annak fényében jelentős eredmények, hogy a globális hatások a hazánkéhoz hasonló méretű és nyitottságú gazdaságokat mindig erősebben befolyásolják, ráadásul a helyzetünket az is nehezítette, hogy a legnagyobb külgazdasági partnerünknek számító Németországban továbbra is lassú a gazdasági növekedés, az energiaellátásunk pedig nagymértékben függ a háborúban álló Oroszországból importált földgáztól és kőolajtól. A 2022. évi gazdasági kihívások, az energiaellátás körüli bizonytalanságok, a magas energiaárak, az infláció, a recessziós kockázatok várhatóan továbbra is velünk maradnak. Ugyanakkor bizakodhatunk, hogy a magyar gazdaság továbbra is az átlagos európai teljesítményeket meghaladó gazdasági növekedést tud felmutatni.