Alaposan átrajzolja a lakossági hitelezés dinamikáját a több, mint másfél évtizede nem látott mértékű infláció megjelenése. A gazdasági válságoknak persze sajátja, hogy az emberek az első pillanatokban önkéntelenül is összébb húzzák a nadrágszíjat, felerősödik a megtakarítási hajlandóság és felülvizsgálatra kerülnek azok a kiadások, amelyek nem feltétlenül szükségesek a mindennapi élethez. Ha ez még azzal is párosul, hogy az emberek azt látják, hogy a tartozások kamata jelentősen megugrik, az még jobban távol tartja őket a hitelpiactól. Ennek a folyamatnak lehetünk tanúi akkor, amikor azt látjuk, hogy az elmúlt évben a teljes lakossági hitelállomány tíz százalékot meghaladó mértékben zsugorodott. Ugyanakkor a statisztika itt jótékonyan elrejti a komolyabb trendeket: ha csak a múlt év utolsó negyedévét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a teljes lakossági hitelpiac az egy évvel korábbi mértékének harmadát vesztette el, ezen belül a lakáshitelezés volumene megfeleződött, a személyi kölcsön piacon pedig – ami éves szinten még 5 százalékos bővülést tudott felmutatni – közel húsz százalékkal kevesebbet folyósítottak a bankok az elmúlt év végén, mint 2021-ben.

Hétéves csúcson a hitelkártya-tartozás



A válságok idején a beruházások tehát háttérbe szorulnak, ugyanakkor az éves szinten 25 százalékkal dráguló mindennapi élet finanszírozása egyre komolyabb kihívás elé állítja az embereket. Ezt jól mutatja, hogy a háztartások egyre jelentősebb mértékben kezdik el használni a likviditást támogató kölcsöntermékeket. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint tavaly december végén a folyószámlahitelek állománya 297 milliárd forint volt, ami 4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ezen belül a hitelkártya-tartozások összege hétéves csúcsra jutott december végén 145 milliárd forinttal tartoztak a hitelkártya-tulajdonosok a pénzintézeteknek. Ez egyébként 7,5 százalékos növekedést jelent a 2021. decemberi értékhez képest. A meglévő hitelkeretek visszaigazolt aktívabb kihasználása egyértelműen arra utal, hogy a lakossági tartalékok apadóban vannak.

El lehet természetesen dilemmázni azon, mennyire ildomos egy emelkedő kamatkörnyezetben ezeket a kifejezetten drágának minősíthető hitelkereteket kihasználni. Tény, hogy a folyószámlahitelek átlagos kamatszintje a 2021 decemberi 16,74 százalékról 22,8 százalékra ugrott egy év alatt, míg a hitelkártya-követelések átlagos kamatszintje 17,66 százalékról 24,7 százalékra emelkedett.

Ugyanakkor a fenti kamatszintek csak abban az esetben rémisztőek, ha azokat önmagukban vizsgáljuk. Nyolc éve, 2015. júniusában, amikor utoljára volt a mostaninál magasabb a hitelkártya-keretek kihasználása, 31 százalékot meghaladó éves kamat mellett görgették tartozásukat a plasztik tulajdonosok. Ugyanazon év végén a folyószámla-hitelkeretek kihasználása is 6,3 százalékkal magasabb, 315,6 milliárd forint volt 23 százalékos kamat mellett. Mindezt úgy, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint akkor már második éve nem volt infláció Magyarországon. Az akkori rekordmagas kamatok akkor egyértelmű veszteséget okoztak az igénybevevőknek.

Az infláció tolerálhatóvá tette a magas kamatot



A KSH legfrissebb, 2023 januári értékelése szerint a pénzromlás mértéke itthon 25,7 százalék volt. Ennek kapcsán a pénz jelenértékével számolva azt kell, hogy mondjuk, érdemben nem veszített pénzt az, aki az elmúlt hónapokban a likviditási típusú hiteltermékekhez nyúlt, hiszen a hitelkeret felhasználásával megvásárolt áruk, szolgáltatások ára a kamatszintnél komolyabb mértékben emelkedett. Ami a következő hónapokat illeti, ez már nem feltétlenül lesz így. Bár a szakemberek az éves pénzromlás mértékét 17-18 százalékra teszik, ez a tavaszi hónapok magas inflációs szintjének lesz köszönhető – a várakozások szerint márciustól csökken majd az árak száguldása, a nyár végétől pedig nagyon meredeken zuhanhat az inflációs mutató, hogy decemberre éves alapon egyszámjegyűvé zsugorodjon. Az infláció mérséklődésével a likviditási hiteltermékek árazása egyre komolyabb tehertételt jelent majd, ám a következő hónapokban észszerű felhasználás mellett még kihasználhatóak likviditási mankónak.

Áruhitel-csúcsok, de itt is érződik a visszaesés

Érdemes beszélnünk még az áruhitelek új típusú tündökléséről. Miként azt a Vg.hu a múlt hét végén megírta, a lakossági hitelek körében az elmúlt évben a legdinamikusabban, 18,3 százalékkal a fogyasztóknak kihelyezett áruhitelek összege emelkedett. Ez még így is csak 37,8 milliárd forintot tett ki, bár tegyük hozzá, a lakossági hitelpiac fenn már tárgyalt drasztikus visszaesése miatt az áruhitelek teljes hitelállományon belül elfoglalt részaránya eddig sosem látott mértékű szintre emelkedett: 2022 novemberében az összes lakossági hitel 3, decemberben 26 százalékát áruhitelként vették fel a családok.

Fontos azért látni, hogy a korábbi években is az év vége volt az áruhitelek csúcshónapja, épp ezért a 2021-es bázishoz hasonlítva az egyébként a fenti csúcsokkal megspékelt tavalyi utolsó negyedévben is 3 százalék alatt maradt az áruhitel-állomány növekedése. Ezt annak fényében nem tarthatjuk kimagasló teljesítménynek, s akár a hitelfelvételtől való elfordulás jelét is láthatjuk benne, hogy a történelemben először, tavaly a karácsony mellett az év egyik legjobban várt és legnézettebb sporteseménye, a labdarúgó világbajnokság miatt rendkívül sok áruhiteles akció futott a boltokban.

A 0% THM varázsa most sokat jelenthet

S ha már akció. A korábbi években, amikor nem volt infláció és történelmi mélypontokon állt a jegybanki alapkamat, és így mélyben voltak a piaci kamatszintek is, a fogyasztók jelentékeny része nemcsak 1-1 híradástechnikai berendezés vagy épp háztartási gép vásárlásában gondolkodott, hanem több terméket is akart egyszerre megvásárolni vagy komolyabb mértékű beruházásokba fogott. Ekkoriban a hiteligényüket a polgárok rendszerint személyi hitelekből fedezték, amelyek a fogyasztási hiteleken belül hagyományosan a legolcsóbb hitelfajtának számítanak. A nagyobb, esetenként (több)milliós összegű személyi kölcsönök felvétele elvitte a fókuszt a klasszikus áruhitelekről, amelyek összegkorlátja jellemzően pár százezer forint.

Az áruhitelekkel a személyi kölcsönök abban is versenyezni tudtak, hogy adminisztrációjuk az elmúlt évtizedben jelentősen egyszerűsödött: az ügyfél folyószámláját vezető és így a keresetére pontosan rálátó bankoknál az áruhitellel vetekedő időtartam, 20-30 percen belül a számlára kerülhet ma már az igényelt hitelösszeg. Ráadásul nem volt szükség arra, hogy az igénylő a munkáltatótól jövedelemigazolást kérjen, vagy bankszámlakivonatokat csatoljon, miként az az áruhiteleknél még ma is megszokott.

Személyi kölcsönöknél ugyanakkor nincs mód arra, hogy a bankon kívül más is hozzájáruljon az ügyfél által fizetendő kamatszintekhez.

A kiskereskedelmi forgalomban az áruházláncok számára fontos az értékesítés volumenének fenntartása, emiatt hajlandóak saját árrésüknek egy részéről lemondani.

Ezek az összegek támogatják azokat az időszakokat, amikor a boltok polcain kamatmentes áruhitelt tudnak kínálni. A fogyasztóknak 0 százalékos teljes hiteldíj mutató (THM) mellett kínált akciók fedezetét jellemzően a pénzintézetek által a kereskedőknek a hitel közvetítésért fizetett jutalék jelenti – erről mond le a kereskedő ideiglenesen. Az akciók másik részét pedig a bankok adják bele. Az áruhiteles megállapodásoknál nem egy esetben úgy köttetik meg a deal a bank és a kereskedő között, hogy abba belefoglalják, hogy egy éven belül hány hétig kell a kereskedőt a banknak támogatnia nullás THM-mel futó akciók keretében. Mindenkinek érdemes erre áldoznia, hiszen a bank jól működő disztribúciós csatornát, a kereskedő komoly vásárlást támogató eszközt kap az áruhitellel. A fogyasztó pedig valóban lehetőséget kap arra, hogy kamatmentes törlesztéssel vásárolja meg azokat az eszközöket, amelyekre szüksége van.

A magasabb inflációs környezetben 0% THM kifejezetten vonzónak tűnhet a jövőben.

Ne feledjük, nem feltétlenül luxusról van szó, amikor az ember áruhitel felvételére kényszerül: az elromlott hűtő vagy mosógép pótlása is nehezen finanszírozható gondot jelenthet akkor, amikor az élelmiszerek drágulása miatt a hivatalos statisztikák szerint is ma 40 százalékkal több pénzt kell hagynunk a boltokban.

A következő hónapok a fentiek miatt újra elhozhatják az áruhitelek reneszánszát. Nagy kérdés persze, hogy a tudatos fogyasztók a nullás THM akciókra utaznak-e. A statisztikák alapján egyébként pont a 0% THM akcióknak köszönhetően az ügyfelek által felvett áruvásárlási hitelek átlagos kamatszintje rendkívül moderált. Az éven belül visszafizetendő áruhitelek kamata a 2021 decemberi 13,37 százalékról tavaly decemberre 12,39 százalékra csökkent, de az éven túli futamidőre felvett áruvásárlási kölcsönök kamatszintje is a személyi kölcsönökkel vetekedő szinten 14,87 százalékon állt tavaly decemberben. Ez persze azt is jelenti, hogy a nem akciós időszakokban bizony bőven találkozhatunk 20-25, sőt akár 30 százalékos THM-mel is, amelyekhez képest a személyi kölcsönök továbbra is sokkal vonzóbb megoldást jelentenek. A kamatmentes akciókat ugyanakkor dőreség lenne nem kihasználni.