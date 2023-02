Ha a világpolitika fejleményeire szorítkozunk, akkor a 2022-es évről az emberiség nagy naptárába nem sok pozitívumot jegyezhetünk fel. Annál is örvendetesebb, ha olyan eseményekről számolhatunk be, amelyek jó irányban befolyásolhatják a jövőt. A technológia területén szerencsére több ilyen áttörésről is beszélhetünk. Ezek egyike az elektromos járművek vezeték nélküli töltése, amelynek történetében 2022 egészen biztosan fordulópont volt.

Fotó: Shutterstock

A technológia úttörője az amerikai WiTricity, a „forradalom” pedig Ázsiából indult: a massachusettsi illetőségű startup vezeték nélküli töltője tavaly a Hyundai Genesis GV60-ban debütált, és még ugyanebben az évben a kínai FAW autógyártó HongQi E-HS9 modelljében is bemutatta, miként lehet (akár vezető nélkül) parkolni és akkumulátort tölteni. A szintén kínai Wanda Group ingatlanfejlesztő a FAW-val együttműködve hatvan olyan parkolóházat is felépített, amelyben az elektromos járművek vezeték nélkül töltődhetnek – amíg a vezető másutt töltődik. A 2022-es detroiti autószalonban mutatkozott be a Ford March-E, amelyben szintén a WiTricity technológiáját használja. Európa sem fog kimaradni, sőt: a vezeték nélküli töltés a prognózisok szerint Kína után Európában terjed majd el elsőként, megelőzve Amerikát és Japánt is.

A technológia fizikai alapja az elektromágneses indukció.

Ha egy tekercsbe váltakozó áramot vezetünk, akkor az a hozzá közeli tekercsben ugyancsak váltakozó áramot kelt. A WiTricity megoldásában a kapcsoló csupán egy jelet küld a padlóba szerelt berendezésnek, amely elkezd mágneses teret generálni, az indukált váltakozó áram pedig a jármű alján elhelyezkedő „vevőben” alakul át az akkumulátor feltöltésére alkalmas egyenárammá. A technológia hatásfoka 90-92 százalékos, azaz nagyjából ugyanakkora, mint a kábeles töltésé.

Maga a berendezés még nem olcsó – extra felszerelésként 1000–1500 dollár járművenként –, de a felmérések szerint egyre nő azoknak az aránya, akiknek már ennyiért is megéri, ráadásul az ár minden valószínűség szerint rövid időn belül néhány száz dollárra fog csökkenni, ahogy a technológiát szélesebb körben használják.

Miért érdemes elhagyni a vezetéket?

Először, jelentősen javítja a vezetési élményt, ha nem kell a télen hideg, nyáron poros, esőben nedves kábelekkel bajlódni – csak megállunk a parkolóban vagy otthon, a garázsban, és mire visszatérünk, töltött akkumulátorral folytathatjuk utunkat. Másodszor, a vezetékmentes technológia a vezető nélküli járművek feltöltését is lehetővé teszi. Harmadszor, az új technológia „zöldebb”, hiszen szükségtelenné teszi a kábelek és a konnektorok – néhány évente esedékes – cseréjét. Negyedszer, az úthálózatok üzemeltetői számára is új, ígéretes üzleti modellek válnak lehetségessé. Egy Párizs melletti tesztpályán már évekkel ezelőtt sikerült 100 kilométer per órás sebességgel haladó elektromos járművet tölteni, Detroitban pedig (hol máshol?) a tervek szerint már az idén kipróbálhatják az autósok az első, egy mérföld hosszúságú pilotprojektet. Csak elhatározás és tőke kérdése, hogy a vezeték nélküli töltés valóban szédületes távlatokat nyisson az elektromos közlekedés előtt.

A technológia tehát felettébb ígéretes. Az IDTechEx prognózisa szerint a piac tíz éven belül eléri a 6 milliárd dolláros méretet. A Siemens (amely tavaly 25 millió dollárral vette ki a részét a WiTricity 68 millió dolláros tőkeemeléséből) úgy becsüli, hogy a piac Európában és Észak-Amerikában 2028-ra elérheti a 2 milliárd dollárt.

Valószínűleg nem csupán kincstári optimizmus a WiTricity vezérigazgatója, Alex Gruzen véleménye, aki szerint a vezeték nélküli töltés végső diadala csupán idő kérdése. Hiszen a történelem során eddig minden technológia, amely vezeték nélkül is képes volt működni, idővel ténylegesen átváltott vezeték nélküli működésre. Ez történt a telefonjainkkal, és ez a jövője az elektromos töltés technológiájának is.