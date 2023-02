A Google-kereső piacvezető pozíciója vitathatatlan, gyakorlatilag Észak-Amerika kivételével mindenhol 90 százalék feletti a részesedése, és még ott is 88 százalék. Ki lehet jelenteni, hogy a Google megnyerte a keresők háborúját, és ez nem is volt kérdés. Ma már a keresőmarketing-hirdetések egy dollármilliárdokban mérhető üzletág, mellette pedig egy komplett iparág rendezkedett be arra, hogy miként lehet a weboldalakat arra optimalizálni, hogy a Google-keresőkben minél előrébb legyenek. Azonban az utóbbi időkben felerősödtek azok a hangok is, hogy a kereső kezd „elfáradni”. Gyakorlatilag a valós és releváns találatok elvesznek a hirdetések tengerében, emiatt a kereső használhatósága is csökkent. Ősszel azonban a mesterségesintelligencia-fejlesztések elérték a Google-t is. Ugyanis megjelent a ChatGPT, és az internet felrobbant, ahogy szokás mondani. Ennek a jelentőségét mesterséges intelligencia szempontjából már sokan megírták, én nem is ezzel akarok foglalkozni.

Fotó: Shutterstock

A ChatGPT mögött levő OpenAI cég egyik legnagyobb befektetője a Microsoft, amely a pénz mellett technológiai együttműködést épített ki a mesterségesintelligencia-fejlesztés egyik úttörő cégével.

A ChatGPT sikere után – ami már most az egyik legnépszerűbb alkalmazás – rögtön bejelentették, hogy milyen területeken kívánják alkalmazni.

Az egyik legfontosabb a Bing megújítása volt, amelynek az amerikai piacon 6 százalék körüli a részesedése. A Google vezetősége mégis miért esett pánikba? Kapkodva adták ki a közleményeiket az ilyen nekünk is van, csak sokkal jobb lesz témakörben, és sietve publikáltak más területeken mesterséges intelligencia alapú megoldást. A félelmek mögött az áll, hogy az intelligens chatbot megváltoztathatja a keresések eddig ismert logikáját. A ChatGPT segítségével a Bing keresője jóval „okosabb” lesz: visszakérdez, pontosít, megért és részben tanulni próbál. A Bing ezzel újra akarja játszani a vesztett meccset egy olyan innovációval, ami a felhasználói élményre koncentrál egy olyan időszakban, amikor a Google kihívásokkal küszködik ezen a területen.

A ChatGPT öt nap alatt elérte az 1 millió felhasználót, míg más szolgáltatásoknak ehhez hónapok kellettek.

Azonban még mindig jövő időről beszélünk, és nem tudjuk, hogy ez valós veszély vagy sem. A piac mindenesetre jól látja: a Google mögött álló Alphabet bevételi szerkezetében a Google-keresőhöz köthető bevételek aránya felülreprezentált, és a többi üzletág ugyan dinamikusan nő – a Youtube-ot leszámítva –, ezek az összegek meg sem közelítik a keresőből érkező pénzek mennyiségét.

A Google legfontosabb bejelentése, hogy saját technológiájuk, a Lambda lassan készen áll a bevetésre, amely ugyanazt ígéri, mint a ChatGPT. Kérdés, hogy a „világ második legjobb gitárosaként” mekkora népszerűséget érhet el. A Microsoft közben több fronton is nyit az OpenAI mesterséges intelligencia képességeire alapozva, ami megint csak fájhat a Google-nek. Hiszen a felhőpiacon is jelen van, és a redmondi óriás másik bejelentése arról szólt, hogy Azure néven futó szolgáltatását is felturbózza a mesterséges intelligencia segítségével. Ez azonban már az Amazonnak sem fog tetszeni, hiszen az AWS révén komoly szereplői ennek a piacnak. Ezzel a cég a Google egyik szövetségese lehet, hiszen az Amazon-webshop bevételeinek az 50 százaléka még mindig a Google felől érkezik.

A Google mindenesetre egyáltalán nincs akkora bajban:

elkerülték azok a hatalmas botrányok, amelyek a Metát megtépázták

nem költöttek óriási pénzeket olyan projektekre, amelyek elvonták a fókuszt az alaptevékenységekről és bevételi forrásokról, lásd Metaversum,

hasonló technológiai fejlesztéseik már finisben vannak,

a piaci részesedésük gyakorlatilag monopolhelyzetet jelent.

Az Alphabet-részvények esése éppen ezért felveti a kérdést, hogy ez a valós fundamentumok alapján történt-e vagy a piac egy várakozást árazott be. Kétség sem fér hozzá ez egy remek pillanat a Bingnek, amely olyan alacsony bázisról indul, hogy még a piaci részesedés duplázása esetén is csak 12 százalékos részesedése lesz. A kérdés itt a felhasználók viselkedése: a ChatGPT technológia tényleg tud-e olyan élményt nyújtani, ami megújítja a felhasználó és keresője kapcsolatát vagy sem. Az idei mindenesetre érdekes év lesz a keresőpiacon.