A világ útjain egyre több az elektromos gépjármű, egyetlen gyártó sem akar lemaradni, szinte hetente debütálnak az újabb és újabb modellek. Bár minden típus különbözik a többitől (legalábbis a gyártók ezt sugallják), egy tekintetben mindegyik ugyanaz: kerekekre szerelt hatalmas akkumulátor. Az absztrakció szemüvegén keresztül azt látjuk, hogy az elektromos autók szerepköre radikálisan kitágul, aminek már ma is kézzelfogható következményei vannak, és a jövő szempontjából várhatóan további lehetőségeket nyit ki.

Kezdjük a legegyszerűbb példákkal!

Egy elektromos jármű akkumulátora nemcsak magát a járművet képes mozgatni, de energiát szolgáltathat más elektromos eszközöknek, akár egy másik elektromos járműnek is.

Ez technológiai szempontból könnyen megoldható, az elektromos járművek „mobil generátorként” biztosíthatják például vadkempingek áramellátását is.

Valamivel összetettebb feladat, amikor egy elektromos jármű akkumulátora egy épület – például egy családi ház – áramellátását biztosítja. Ezáltal akár az átmeneti áramkimaradások által okozott bosszúság is elkerülhető. A Siemens és a Ford együtt dolgozta ki a Ford Charge Station Pro technológiát, amellyel egy átlagos amerikai lakás energiaellátását három – kellő takarékosság esetén akár tíz – napig biztosítani lehet. Napjainkban, amikor az éghajlatváltozás miatt egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek, az ilyen megoldások jelentősége növekszik.

Fotó: Shutterstock

De miért állnánk meg itt? Ha egy – vagy néhány – elektromos jármű képes „kiegyenlíteni” a kis rendszerek (épületek) energiaellátásának működési zavarait, akkor elegendően sok „mobil akkumulátor” együttműködve akár a „nagy” infrastruktúrák, hálózatok egyenetlenségeit is kezelni tudja. A megújuló forrásokra való fokozatos áttérés miatt ez egyre sürgetőbb feladat: a napelemek és a szélturbinák energiatermelése a napszaktól és az időjárástól egyaránt függ, így egy hatalmas akkumulátor, amely csúcsidőben feltölthető, és amely a kapacitást – akár néhány órán belül – vissza tudja táplálni a rendszerbe, az ellátásbiztonságot szolgáló, rejtett tényező lehet. Ez a hatalmas akkumulátortömeg itt van a szemünk előtt, a garázsokban, a parkoló e-járművekben! És még messze az út vége: a Nemzetközi Energiaügynökség konzervatív becslése szerint 2030-ra az elektromos járművek száma eléri a 130 milliót, ami csaknem 20-szorosa a 2020-as számnak.

Az elektromos járművek kapacitása így hozzájárulhat az elektromos hálózatok stabilitásához. Ehhez „csupán” megfelelő hardverre, szoftverre és szabályozásra van szükség – meg persze a járműtulajdonosok együttműködési szándékára.

A piacon már megjelentek a „kétirányú” töltéstechnológiával ellátott járművek,

amivel lépést kell tartaniuk az „okostöltőállomások” gyártóinak is, ezt látva pedig a hálózatok fenntartói és a szabályozók is várhatóan meghozzák – vagy meg fogják hozni – a szükséges intézkedéseket. Ami pedig a járműtulajdonosokat illeti, őket leginkább az aggaszthatja, hogy a sok töltés és kisütés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát. A francia Vedecom intézet egy friss kutatása szerint ezek az aggodalmak alaptalanok: intelligens akkumulátormenedzsmenttel az élettartamot leginkább befolyásoló tényezők – hőmérséklet-emelkedés, az átlagos töltőteljesítmény és a magas teljesítményű töltés ideje – kedvezően befolyásolhatók. Továbbá a résztvevők közreműködését nyilván ellentételezik, így a járművek üzemben tartására fordított költségeik is csökkenhetnek.

Az elektromos járművek összekapcsolódása tehát egy új tényezővé és fogalommá (vehicle-to-grid) válhat a villamosenergia-ellátás biztonsága érdekében.