Néhány hónappal ezelőtt, 2022 novemberében érte el a világ népessége a nyolcmilliárd főt. A populáció növekedése lassul, de még jó ideig nem áll meg: az ENSZ becslése szerint a 2030-as évek végére több mint 9, az évszázad végére pedig több mint 10 milliárd lakosa lesz a földnek. Az emberiség előtt álló legnagyobb próbatételek közé tartozik, hogy képes lesz-e fenntartható módon „helyet szorítani” egyre népesebb családjának.

A fenntarthatóság környezetvédelmi vonatkozása mindenekelőtt a szén-dioxid-kibocsátás és a hulladéktermelés csökkentését jelenti. Ebben a technológia már bizonyítottan jó partnere az embernek: a negyedik ipari forradalom vívmányai, az MI, az IoT vagy a Big Data jó néhány területen járultak hozzá az energiafelhasználás hatékonyságának javításához. A digitális ikrek segítségével – mint arról ebben a rovatban írtam – a vállalatok korábban soha nem látott precizitással és hatékonysággal optimalizálhatják a gyártási folyamatokat.

A digitális és a valós világ konvergenciájának következő ugrása az ipari metaverzum megjelenése. Ez a digitális világ sokkal többet nyújt annál, mint amire a szórakoztatóipar vagy a kereskedelem terén szerzett tapasztalatok alapján gondolhatnánk. Az ipari metaverzumban nemcsak gépek, gyárak, járművek, épületek tükrözhetők és szimulálhatók, de komplett városok, közlekedési vagy energia-infrastruktúrák is. A metaverzumban nem csupán az erőforrásokat kímélő virtuális tesztelésre van mód, de sokkal könnyebben kifejleszthetők a fenntartható termékek, megtervezhetők a zöldebb és „okosabb” gyárak, épületek és városok is. A mérnöki, fejlesztői munka „demokratizálódik”: bárkinek lehetősége nyílik a fejlesztésre anélkül, hogy visszarettentő kockázatokkal vagy súlyos költségekkel kellene szembesülnie.

Fotó: Shutterstock

Az ipari metaverzum tehát sokkal többet jelent egy „egyszerű” digitális világnál. Magától értetődik, hogy kulcsszerepet játszik az ipar „fenntarthatósági forradalmában” is. Lássunk erre néhány példát!

A környezetre káros és nem újrahasznosítható „melléktermékek” mennyisége az iparban és az építőiparban is már a tervezés során eldől. Az ipari univerzum épp ebben segít: a beszállítói lánctól az újrahasznosításig mindenre kiterjeszthető „fejlesztői környezetben” olyan üzleti modellek alakíthatók ki, amelyekben a fizikai tárgyak gyártását és életciklus-menedzsmentjét minél nagyobb arányban helyettesíthetik digitális szolgáltatások és eszközök.

A metaverzumban „élő” digitális ikrek a való életben is megkönnyítik, hogy okosabban és gyorsabban döntsünk, hogy a folyamatok optimalizálásával csökkentsük a költségeinket.

Az észszerűsítés és a valós idejű visszajelzésekre támaszkodó folyamatos kiigazítás révén jelentősen csökkenhet az energiapazarlás. Hogy mit jelent ez a jelentősen? Az Accenture szakértői szerint a digitális ikrek 10 év alatt világszerte 7,5 gigatonna szén-dioxid kibocsátásától menthetik meg a földet – már a technológiai fejlettség jelenlegi szintjén! De digitális ikreket vetnek be a korallzátonyok védelmében is, adatbankot kialakítva, és szimulálva, miként tudják segíteni azt az ökoszisztémát, amely világszerte mintegy egymilliárd ember megélhetését biztosítja.

A metaverzum közvetlenül támogatja a fenntarthatóságot:

a digitális világban az új anyagokkal és folyamatokkal fizikai erőforrások felhasználása nélkül is kísérletezhetünk, és ezen a módon akár hatékonyabb szélturbinákat vagy elektromos járműveket, valamint teljesen új megoldásokat is fejleszthetünk. A teljes életciklust figyelembe vevő termékfejlesztés nagyobb teret nyithat az újrafelhasználás és az újrahasznosítás előtt is.

Megkerülhetetlen a komplett rendszerek modellezésére képes ipari metaverzum a fosszilis tüzelőanyagokról a zöld-villamosenergiára való áttérésben is, legyen szó akár a közlekedés hatékonyabb megszervezéséről, akár az épületek energiahatékonyságának növeléséről vagy az ipari folyamatok optimalizálásáról.

Ahhoz, hogy bolygónk minél több embernek minél tovább lehessen valódi otthona, még rendkívül sok a teendőnk, az időnek azonban egyre inkább szűkében vagyunk. Megoldásainkat – már „az első kapavágást” megelőzően – maximálisan a fenntarthatóságra kell hangolnunk, az ipari metaverzum pedig pontosan ezt teszi lehetővé.