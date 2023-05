Egységes EU szabályozás a greenwashing elkerülésére

A vállalatok zöldítésének leghatékonyabb piaci alapú ösztönzője a zöld finanszírozás, ami úgy tesz lehetővé olcsóbb forrásbevonást a fenntartható módon működő vállalatok számára, hogy közben a finanszírozó bankok és kötvényvásárlók is jól járnak. Ezt a piacot is szabályozni kell azonban – elsősorban greenwashing elkerülése érdekében – erre tesz most kísérletet az Európai Unió, amikor az EU-taxonómiához próbálja kötni a fenntarthatóság feltételeinek megállapítását.

1 órája | Szerző: Anga Adrienn, a KPMG szenior tanácsadója, Toronyai Bálint, a KPMG szenior tanácsadója

