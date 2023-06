A konjunktúra negatívba fordulására használjuk a technikai recesszió, illetve a visszaesés/recesszió fogalmakat különböző ismérvek alapján. A tavalyi év nyarán, őszén egyre valószínűbbnek tűnt, hogy 2023 a gazdasági visszaesés éve lehet: nagy eséllyel árazták a piaci szereplők a bruttó hazai termék csökkenését a fejlett gazdaságok számottevő részére. Az esztendő derekára érve hasonló bizonyossággal jelenthetjük ki, hogy az USA-t és az Eurózónát elkerüli a recesszió, ugyanakkor az eddig helyébe lépő visszafogott aktivitás sem ad okot az elégedettségre.

Nem rossz, de a jó sem ilyen

Elsősorban Európa volt veszélyben a visszaesés tekintetében a mindenki által jól ismert energiahelyzet kialakulása miatt. Ezzel együtt a tél elmúlt, minden szempontból enyhe volt és ugyan bizonytalanságok közepette, de bizakodóan nézhetünk az idei hideg időszak elébe. A helyzet lényegesen jobb, mint azt ősszel gondolni lehetett, de az eufória is hiányzik.

A korábban nem látott inflációs környezetet megsínyli a lakosság, ez jól látszik a valutaövezeti fogyasztási adatokon: közel másfél éve stagnálás közeli állapotban van az aggregált felhasználásoldali tétel. Ezt kiegészítve a magasan stabilizálódó kamatkörnyezet a beruházási aktivitás visszaszorulását eredményezheti, ami előre tekintve is fékezi a jövőbeni potenciál kibocsátást. Szintén 2021 végétől kezdődően mutat lejtmenetet az iparban az üzleti hangulat, ami folyamatosan romló kilátásokat vet az exportra. Ebből a szempontból óriási csalódást okozott eddig a kínai gazdaság újraindulása. A koronavírus előtti időszakban a világ – most már csak korábban – legnépesebb országa volt a világgazdaság motorja és az év eleji újranyitás után ettől várhattuk a fogaskerekek érdemi beindulását. Ezzel szemben az év első fele messze elmarad a várakozásoktól és a második félév is lassabban alakulhat. Bár az infláció ütemesen mérséklődik és ez pozitívan hathat a belső keresletre, az év hátralévő része is stagnálás közeli, minimális növekedést hozhat. Számottevő lendületvétel a legtöbb vélemény és a bizottsági előrejelzés alapján csak a következő évben prognosztizálható.

A hazai állóvíz

Ezek a külső tényezők pedig alapjaiban meghatározzák a hazai gazdaság kilátásait. Az első negyedév – azt gondolom – némileg jobban alakult a vártnál. Viszont az kevésbé kedvező, hogy e mögött jórészt a sok sebből vérző egészségügy áll a KSH által közölt részletes GDP-adatok szerint. A három negyedéve tartó technikai recesszió vélhetően az április-júniusi időszakra véget érhetett, de a várt felpattanás – részben a külső okok miatt – nem történt meg, csak igen mérsékelt javulás látható az aktivitásban a mélypontot követően. Az év egészére vonatkozó GDP-előrejelzésünk összességében 0,5 százalékos bővülést vetít előre, ami látványos második féléves teljesítményt feltételez. Ez az infláció mérséklődésével párhuzamosan élénkülő belső keresletre, valamint a kiépülő feldolgozóipari exportkapacitásokra alapozható. A prognózisunk optimistább a 0,2 százalékos elemzői konszenzusnál, de érdemben elmarad a kormányzat 1,5 százalékos céljától. Ez utóbbihoz nagyjából a 2021-es évben regisztrált, a járvány első hullámai után tapasztalt felívelés lenne szükséges a második félévben, ami kisebb csodaszámba menne a mostani kilátások alapján. Mivel a költségvetés sincs túl jó formában, sőt a visszafogottabb növekedés és annak különösen kedvezőtlen szerkezete miatt nem zárható ki további restrikció sem, ezért nem számolhatunk az expanzív büdzsével sem. Remélhetőleg a 2024-es év jóval több örömre adhat majd okot.

A böjt időszaka

A covid hőskora óta nagy kérdőjel a kínai gazdaság: az idei év megítélésében is döntő szerepe lesz a világ második számú államának. A 2023-as esztendő definiálása továbbra sem egyértelmű. A munkapiac meglepően rezisztensnek bizonyul a legtöbb esetben, ami abszolút nem egy tipikus válságtünet, viszont kellő alapot adhat majd a fellendülésnek. Ezzel párhuzamosan a magas infláció és a gyenge konjunktúra a nadrágszíjak szorosabbra húzására kényszeríti a szereplőket mind makro-, mind mikroszinten. Ha mindenképpen jelzőt szeretnénk aggatni rá, talán a böjt éve lehet a legmegfelelőbb, de ennek validálására utólag, talán csak évek múltán lesz lehetőség.