Ez a legutóbbi energiaválság olyan volt, mint egy tornádó: gyorsan jött, gyorsan ment és mindent kisöpört az útjából. Mit tanultunk belőle? Jobban felkészültek leszünk a következő, garantáltan bekövetkező energiaválságra? Első ránézésre mintha minden rendben lenne az európai energiaiparban. Igaz, hogy az oroszok nem szállítják le csak a szerződött gáz egy töredékét (a stockholmi választottbírósági ítélet után beígért mennyiség kb. 30 százalékát, a háború előtti szállítás kb. 10 százalékát), de valahogy még is van elég gáz Európában. Igaz, hogy nem épültek új alap erőművek Magyarországon, de a HUPX déli órák rendszeresen negatív áron kereskednek (napelem túltermelés). Igaz, hogy a CO2 ára 90 euro/tonna fölött van (ami a két évvel ezelőtti ár háromszorosa), de ez ma már valahogy nem hír. Az energiaválság mintha nyári szünetre ment volna. Mint minden szabadság, ez is véget fog egyszer érni és ezért lenne jó megérteni most hogyan is kezdődött ez az energiaválság. Ez az írás egy alternatív gondolatmenetet szeretne bemutatni, ahol a figyelem központjában a CO2 szabályozás lesz.

Fotó: Andrii Yalanskyi

Az európai energia ára már a háború előtt elkezdett emelkedni. Minden rendben volt 2021 második negyedévéig, de azóta semmi sincs rendben. Mi történt és miért pont akkor? Mint sok nagy történet, ez is a Coviddal kezdődik.

A Covid utánni újjáépítésre az USA és ez EU együtt kb. négy trillió dollárt költött.

Normális ember számára ez egy felfoghatatlan szám, csak összehasonlítva érthető: Németország éves GDP-je kb. ugyanennyi. A változó néven jegyzett, de itt csak “post-covid újjáépítés”-nek nevezett programok során eddig soha nem látott mennyiségű pénz került az amerikai és az európai pénzügyi szektorba. Itt a probléma az volt, hogy ezt a felfoghatatlan mennyiségű pénzt nem elég megkapni, azt el is kell költeni úgy, hogy a bank, hedge fund, alapkezelő maximális hozamot érjen el, minimális kockázattal. A hagyományos “cél-termékek” (részvény, arany, londoni ingatlan stb.) túlárazottak lettek: túl sok pénz üldözött túl kevés szabadon felvásárolható árut. Fontos megjegyezni, hogy egy korábban kedvenc termék pont ekkor került át a “no-no” kategóriába: a kőolaj. A zöld-forradalom hajnalán, amikor olyan marketing kifejezések jöttek divatba, mint karbonsemleges, eredetgarancia, zéró karbon lábnyom és hasonlók, több bank nem mert, vagy nem akart már kőolaj vezetéket, finomítót, olajfúrást stb. finanszírozni. Csak az orosz olajtermékek elleni szankciók bevezetése után derült ki (2023. február), hogy ez nem volt annyira jó pénzügyi politika:

Európa energiabiztonsága ma jobb lenne, ha a post-covid alapokból jutott volna a kőolajiparnak (különösen finomítók és bármilyen Barátság vezetéket kiváltó szállító) is 2021-ben.

A fenti eseményektől teljesen függetlenül, de pont a fent említett post-covid újjáépítési csomagok kihírdetésével egy időben kezdődött az EU Emission Trading Scheme (ETS) IV. kereskedelmi időszaka. Ez a világ legnagyobb és legrégibb (2005) CO2 kereskedelmi piaca, ami egyszer már megbukott (2007 végén a kvóta ára közel nulla lett). Pénzügyi szakemberek ekkor ismerték fel, hogy van itt egy termék (EU ETS certificate), amire a fent említett post-covid újjépítési pénzt el lehetne költeni, ha (és csak akkor ha) az EU a szabályokon kicsit változtat. Mivel az EU minden áron el akart kerülni még egy 2007-es CO2 kudarcot, amire a covid hónapok során nagyobb volt az esély, mint normális esetben, ezért itt a befektetők diktálták a módosított feltételeket:

ingyenes allokáció kivezetése,

a forgalomban lévő CO2 kvóták számának automatikusan csökkentése, CO2 banking megszüntetése (a korábbi kereskedelmi időszakban kiadott kvótát nem lehet átvinni a következő időszakba), és az összes kereskedelmi forgalomban lévő kvóta számának megadása minden évben,

a Market Stability Reserve megerősítése (komplex árkontrol mechanizmus, ha a kvóta ára túl magas/alacsony lenne),

a külső (Kyoto-protocol) termékeket (például Clean Development Mechanism) többet ne lehessen az EU ETS-be behozni,

a kibocsájtó iparágak számának növelése (például repülés), valamint

a CO2 kvóta “lágyan” szabályozott pénzügyi termék maradjon (nincs fizikai szállítás) és tőzsdén kereskedjen (nincs fizetési kockázat).

Végül ezt az új szabályozást az eddigi gyakorlatnál hosszabb időre “bebetonozták”: az V. kereskedelmi időszak csak 2030-ban kezdődik, addig a fenti előírások nem változhatnak. A fenti EU reformok után (2021 év elején) minden készen állt a CO2 kereskedés újraindításához: az egyik oldalon ott volt az elköltésre váró német GDP méretű post-covid pénz, a másik oldalon egy európai pénzügyi termék, aminek a szabályozását a pénzügyi befektetők (de nem szükségszerűen a kibocsájtók) elvárásai szerint módosították. Majd ezt az új rendszert az EU a “Fit-for-55” marketing szlogen alatt elkezdte népszerűsíteni az utca embere számára.

Az eredmény nem maradt el. Az EU ETS kereskedett ára 2021 során megháromszorozódott. Az év végére a pénzügyi befektetők számláin már több CO2 certificate volt, mint a kibocsájtók (erőművek, gyárak stb.) kezében. Ennek a terméknek az ára soha többet nem esett vissza a 2021-es szintre: kisebb megtorpanásokkal, de az EU ETS áremelkedése azóta is tart.

Idén már megtörtént a csoda, amire a befektetők türelmesen vártak.

2023 kora tavasszal 100 euro/tonna felett kereskedett a CO2 kvóta, ami 2007 novemberben pontosan 0.1 euro/tonnába került – ez 100 000 százalékos áremelkedés tizenhat év alatt . . .

De miért fontos ez az energiaválság szempontjából? Az európai erőművek számára az EU ETS egy alapanyag, amit ugyan úgy be kell árazni, mint a szenet, az olajat, vagy a földgázt. Ahogy 2021 során, a fent említett pénzügyi befektetők felvásárlása miatt, folyamatosan emelkedett a CO2 ára, ugyan úgy ment fel az áram ára is. Ahogy az áram egyre drágább lett, úgy emelkedett az európai földgáz ára, pedig ekkor még bőven volt orosz import, sőt az Északi Áramlat II is pont elkészült (2021 szeptemberében). Kommentátorok szerint az oroszok ekkor adtak megbízást a saját, nyugati kereskedő cégeiknek és pénzügyi tanácsadóiknak CO2 kvóta ipari méretű felvásárlására. Jól ismerték fel, hogy minél drágább az EU ETS, annál több bevételük lesz gáz-importból. Csúnya kereskedelmi kifejezéssel: az oroszok végig “synthetic long” pozícióban voltak. Ekkor már két, egymástól teljesen független piaci szereplő (a fent említett, post-covid pénzt elköltő bankok, hedge fundok stb. és az Európába gázt importáló oroszok) egyszerre jelent meg a CO2 vásárló oldalon, egy közös szándékkal: minél magasabb legyen az EU ETS elszámoló ára a tőzsdén. Ez a közös vételi nyomás indította be az európai elektromos áram és földgáz ár-robbanását valamikor 2021 második negyedévében. És a többi csak történelem, ahogy a tanult skót mondaná.

Összefoglalva, ez az utolsó energiaválság kevésbé tornádószerű lett volna, ha az EU a CO2 piacot 2021-ben nem a fent leírt módon reformálta volna meg.

Az új kereskedelmi rendszer a post-covid pénzt kezelő bankoknak, alapoknak és pénzügyi befektetőknek kedvezett. A kibocsájtók és a végső felhasználók (akik az egészet megfizetik) másodhegedűsök lettek. A jelenlegi szabályok szerint, az EU ETS ára állandó vételi nyomás alatt van, ami garantálja, hogy a kvóta (szinte) folyamatosan drágul. Mivel a CO2 egy fontos input termék az energiaiparban, az új CO2 kereskedelmi szabályok hozzájárultak az európai áram, majd a földgáz 2021 második negyedévben beindult drágulásához. Máig nem tisztázott az oroszok milyen mennyiségben és milyen cégeken keresztül vásároltak fel kvótákat 2021-ben és ezzel milyen mértékben torzították el az európai földgáz piaci árát. Valamint azt sem tudjuk, hogy mi történt ezekkel a közvetlenül vagy közvetetten orosz tulajdonban lévő CO2 kvótákkal az EU szankciók kihirdetése után. Mint fent említettem a CO2, mint potenciálisan árfelhajtó (bullish) tényező minimum 2030-ig ott lesz az európai energiakereskedelemben: csak reménykedhetünk, hogy a 2021-es felvásárlási láz nem fog megismétlődik az idén, a nyári szünet után.