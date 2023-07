Rendkívül fontosak a lakóhelyünknek, Földünknek klímahelyzetét, a légkör átlagos hőmérsékletét stabilizálni, sőt, ha lehet, javítani célzó törekvések. Lehetőleg erősíteni kell a káros kibocsátások nélküli megoldások alkalmazását. Köztük a megújuló erőforrásokkal – szél, napsugárzás, vízenergia, tengermozgások, kisebb mértékben geotermia – működő energiatermelők terjedését. És természetesen, a nagymennyiségű energiát, folyamatosan termelő nukleáris erőművekét is. Igencsak lehangoló viszont, hogy a nagy-nagy ígéretnek látszó, hosszú távú megoldásnak hirdetett fúziós energia jövőjével kapcsolatban éppen napjainkban jöttek lehangoló hírek a franciaországi Caradache-ban nagy nemzetközi összefogással fejlesztett fúziós erőmű kilátásairól. Méghozzá igen jeles tudományos folyóiratban, a Scientific American-ben megjelent cikkből derül ki: „ennek a villamos energiatermelésnek tömeges és megbízható alkalmazására feltehetőleg még századunk közepéig mindenképpen várni kell”.

A villamosenergia-ellátásunkra vonatkozóan meglehetősen általános kijelentéseket soroltam eddig, ám, ha mégis érdemes feltenni kérdéseket, annak oka, hogy napjainkban nem is kevés ellentmondás terjeng nálunk e tekintetben.

Kezdjük a megújulókkal.

Lendületes ütemben kezdett terjedni nálunk a napenergia hasznosítása. Ám a házi-, magántelepítések megtorpantak a korlátozó intézkedések nyomán. A naperőművek igen hasznosak, leszámítva az olyan tényezőket, hogy fajlagosan (a termelt energia mennyiségére vetítve) igen nagy a helyigényük és viszonylag rövid az élettartamuk, amellett, természetesen a rövid nappalok időszakában lényegében igen kicsivé zsugorodik a termelésük. A szélenergia nálunk nem lehet elsődleges tényező, egyrészt, mert sűrűn lakott országunkban viszonylag kevés helyre telepíthetők, másrészt, nincs olyan folyamatos, egyenletes széljárás nálunk, mint a nagy síkságokon vagy a tengermellékeken. A fosszilis energiahordozókról pedig egyre inkább le kell mondanunk a nemzetközi környezeti előírásokat követve. A folyamatos és tömeges energiát előállító fúziós erőmű pedig, mint a fentiekből láthatjuk, még az igencsak távoli jövő ígérete.

Marad tehát az immár sok évtizede nálunk jól bevált nukleáris energia.

Ám a bővítés körül gondok látszanak. Egy részük politikai indíttatású, ezekkel azonban, szakmámnál, mérnöki hivatásomnál fogva, behatóan nem foglalkozom. Hazánkban is, mint más fejlett országokban, az elkövetkező évtizedekben növekedni fog a villamosenergia-fogyasztás. A jelenleg is végbemenő iparstruktúra átalakításunk következtében, amelyben jelentős szerepet kap egyebek között haditechnikai eszközök, valamint akkumulátor részegységek és végtermékek gyártása, meg a lecseréltek újrahasznosítása, erősen megnő a villamosenergia-fogyasztásunk. Aminek ellátásában az import mindig meglehetősen labilis tényezőt jelent. Ezt a fogyasztás-növekményt igencsak erősíti az áttérés a benzin-dízel gépkocsikról az elektromos hajtásúakra. Mind e közben azonban az immár közel egy évtizede megkötött szerződésben megrendelt két új, az ellátás folyamatosságát biztosító reaktor – a kilátások szerint – még legalább fél-, de meglehet, egész évtized múlva kezdi csak táplálni villamos hálózatunkat. A legújabb elképzelések szerint ennek áthidalására a négy „régi”, egyenként 500 megawatt teljesítményű reaktor élettartamát hosszabbítanák meg.

Fotó: Paks II

Nem túl vonzó megoldás. Amikor az eredetileg 400 megawattos egységek teljesítményét 500-ra emelték és élettartamukat húsz évvel meghosszabbították, mintegy nyolc évig dolgoztak rajta magyar és külföldi szakemberek. Még ha az ő tapasztalataikat felhasználva ez az időtartam némileg rövidíthető is, akkor is jelentős idő kell a megvalósításhoz. Hozzávéve, hogy nagyon mélyreható, alapos vizsgálatokat kell végezni az immár igencsak koros reaktorok műszaki állapotáról, egyebek között az anyagfáradások létfontosságú kérdéséről. És akkor ez csak fenntartást jelentene, bővítés nélkül.

Feltéve, hogy esetleg a jelenlegi helyzetre tekintettel más eredetű új reaktorokat akarna a hatalmon lévő kormányzat építtetni, akkor igencsak jelentős megvalósítási idővel kellene számolni. Egy új tender megalkotása, a meghirdetése, a beérkező pályázatok értékelése, a győztes részére biztosítandó tervezési és jóváhagyási időket összeadva, legalább 3,5-4 év a minimálisan szükséges időtáv. Ezután jöhet csak a kivitelezés, ami, a nemzetközi tapasztalatokat figyelembe véve, minimálisan hat-hét, ám inkább tíz év.

Mindezekből következik az egyetlen józan megoldás: Paks-2 már elfogadott előírásait (aminek végig vitele maga is több évet igényelt), a megkezdett munkálatait hasznosítva befejezni a megépítést, egészen a hálózati rákötésig – vagyis, hasznosítani a magyar villamosenergia-ellátásban.

Némi utószóként mindenképpen érdemes megemlítenem egy új, gyorsan terjedő alkalmazási lehetőséget is. Erősen terjedőben vannak a kis moduláris reaktorok (angol rövidítéssel: SMR), néhányszor tíztől akár egy-két száz megawattig terjedő teljesítménnyel. Viszonylag egyszerű a telepítésük és elláthatnak egy-egy, akár a lakott területektől és a hálózatoktól távoli térséget is. Egyik fontos működési lehetőségük például a tengervíz sótalanító telepek energiaellátása. Biztató, hogy már nálunk is felvetődött szakmai, sőt, politikai körökben is az alkalmazásuk.