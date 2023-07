A lakások árának korábbi dinamikus emelkedésével a CSOK 2016 óta változatlan összege egyre kisebb segítséget tudott nyújtani a lakáscélok megvalósításában. Egy darabig ezt kompenzálta az, hogy a Babaváró hitelt igénylők 75 százaléka ezt a pénzt is lakásvásárlásra vagy -építésre használta. Az infláció és a hitelkamatok emelkedésének hatására azonban a lakásvásárlási kedv visszaesett, vele együtt a támogatás iránti igénylések száma is jelentősen csökkent. A kormány tehát úgy látta, hogy a CSOK már nem tölti be a neki szánt szerepet.

Ugyanakkor úgy tapasztalták, hogy a falusi CSOK továbbra is hasznos a családok számára, hiszen a kisebb településeken alacsonyabbak az ingatlanárak. Itt tehát a támogatás továbbra is működik, és vele a vidéki élet is népszerűsíthető.

A 2022 eleji állapot szerint az országban 3155 település található, ebből 2807 község. A falusi CSOK 2630 preferált kistelepülésen elérhető, tehát a magyarországi települések 83 százalékában igényelhető a támogatás.

Területileg ez nem rossz, ugyanakkor az ország lakosságának a hét tizede városokban él, ebből kéttized Budapesten. A 2022-ben végzett népszámlálás adatai szerint látszik a városokból némi kifelé mozgás: míg a nagyvárosok népessége csökken, a vonzáskörzetüké nő.

Szanlata község Pécs mellett. Fotó: Shutterstock

Ezt a kifelé áramlást önmagában is elősegíti, hogy a városokban a CSOK-támogatás a jövő évtől nem igényelhető, de további lendületet ad neki a falusi CSOK összegeinek emelése a preferált kistelepüléseken. Irány tehát a vidéki élet!

A falusi CSOK igénylési feltételei azonosak a normál CSOK feltételeivel, ugyanakkor a támogatásban van némi eltérés. Az egyik fontos dolog, hogy

jelenleg a falusi CSOK építésre és új lakás vásárlására nem igényelhető.

Ez nem azt jelenti, hogy aki építkezne vagy új lakást vásárolna egy preferált kistelepülésen, az ehhez nem kaphat támogatást. Kaphat normál CSOK-ot, ami új lakásokhoz magasabb összegben elérhető, mint használtakhoz.

A falusi CSOK viszont használt ingatlan vásárlásához és bővítéséhez, illetve korszerűsítéséhez is a magasabb támogatási összegeket biztosítja, így elérhető a maximális összeg, az egyébként más helyen csak új lakáshoz és három gyermek mellé igényelhető 10 millió forint is. Ennek azonban feltétele, hogy az igénylők korszerűsítsék, illetve bővítsék is a vásárolt ingatlant. Preferált kistelepüléseken tehát jelenleg építeni, használtat venni és modernizálni is ugyanolyan jó üzlet.

A falusi CSOK előnye tehát, hogy használt lakáshoz is több támogatást lehet igényelni, ugyanakkor korszerűsíteni vagy bővíteni mindenképpen kell.

A támogatási összegnek csak a fele mehet az ingatlan vételárába, a másik feléből mindenképpen korszerűsítési, bővítési munkálatokat kell végezni. A falusi CSOK mellé a 10, illetve 15 millió forint 3 százalékos kamat mellett igényelhető CSOK is elérhető.

A lakások négyzetméterára jóval alacsonyabb a preferált kistelepüléseken. Egy 2022-es felmérés szerint az átlag vármegyétől függően 70 és 373 ezer forint között mozog. Ebben persze a néhány éves és a teljesen lakhatatlan ingatlanok ára is benne van.

Tegyük fel, hogy vásárolnánk egy közepes állapotú családi házat Perbálon, a budapesti agglomerációban, a fővárostól 23 kilométerre. A ház 1950 előtt épült, alapos felújításra szorul, és 30 millió forintba kerül. Három gyermek mellé kaphatunk 10 millió forint falusi CSOK-ot, további 15 millió CSOK-hitelt. A támogatás 10 millió forintjából 5 milliót szánhatunk a vásárlásra, a másik feléből korszerűsítenünk kell az ingatlant. Ha 10 millió forintból felújítunk, akkor még 20 millió piaci hitelre is szükségünk lesz. (Ha nagyobb értékű munkálatokat szeretnénk elvégezni, akkor az a piaci hitelt növeli majd.)

A CSOK-hitel kedvezményes 3 százalékos kamat mellett elérhető, 15 millió forint hitelösszeg havi törlesztőrészlete 20 éves futamidő mellett 83 ezer forint körül van. Emellé 20 millió piaci hitelt ugyanilyen futamidőre havi 178 ezer forint körül kapunk. Összesen tehát 261 ezer forint havi törlesztőrészlettel kell számolnunk a következő húsz évben.

Jövőre a preferált kistelepüléseken továbbra is tudunk építeni változatlan támogatási összegek mellett. Használt lakás vásárlására és korszerűsítésére, illetve bővítésére viszont nőnek a támogatási összegek, ez tehát helyzetbe hozza a modernizálást az új építésével szemben.

Egy gyerek mellé a korábbi 600 ezer helyett 1 millió, két gyerek mellé a korábbi 2,6 millió helyett 4 millió, három gyermek mellé pedig a 10 millió helyett 15 millió forintot kaphatunk. A 30 millió forintos családi ház megvásárlására és modernizálására így 30 millió áll rendelkezésünkre. Ezt elég lehet 15 millió forint piaci hitellel kiegészíteni. Ennek a törlesztőrészlete húsz évre nagyjából havi 133 ezer lesz, a teljes törlesztőrészlet a piaci és a támogatott hitellel így 216 ezer forint lehet.

A jövő évtől kezdve tehát magukra maradnak, akik városban vásárolnak vagy építenek, ha év végéig az állam nem jön ki egy számukra készített új támogatási rendszerrel. A vidéken építkezőknek nem hoz az életükbe változást a következő év, aki viszont használt ingatlant vásárolna, és azt újítaná fel, az több millió forinttal kevesebb piaci hitellel tudja a céljait megvalósítani, ha fél évet vár.

Azt azonban érdemes lehet mérlegelni, hogy a Babaváró hitel, ami kamatmentes forrást biztosíthat lakáscélokhoz is, már csak az idén érhető el azon házaspárok számára, ahol a feleség 30 és 40 év között van. Ez pedig 10 millió forintot jelent. Aki még gyermekvállalás előtt áll, és költözne, annak érdemes lehet felvenni a Babavárót most, félretenni (még inkább befektetni) pár hónapra, majd jövőre igényelni a falusi CSOK-ot. Ekkor a Babaváró teljes mértékben önerő lehet más hitelekhez.