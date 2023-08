A klímaváltozás bizonyíthatóan folytatódott az elmúlt évtizedekben. A kihívás ma már nem az, hogy megóvjuk a környezetünk állapotát, vagy helyreállítsunk egy korábban ideálisnak tartott környezeti állapotot. Ma már a környezet védelme nem elégséges.

Az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott Környezetvédelmi Konferencia hozta meg az áttörést a környezetünk védelme publikációiban. A részt vevő országok bár elméletileg elfogadták a konferencia megállapításait, megrettentek a kérdéskör komplexitásától és a megoldások várható óriási költségeitől. A konkrét kutatásokhoz kapcsolódóan megfogalmazódtak bizonyos részintézkedések, de döntő áttörés nem következett be. „A fosszilis energiahordozókra épülő energiagazdaság és az általuk kibocsátott szén-dioxid leküzdhetetlen akadálynak tűnt az akkori döntéshozók számára. Napjainkban, több mint negyedszázaddal a konferencia után a további halogatást már nem engedhetjük meg magunknak.” (Buchmann et al. 2008)

Olyan környezetet kell teremteni, ami biztosítja az emberiség számára az elegendő élelmiszerrel, ivóvízzel és energiával való ellátást. A környezetbiztonság létrehozása és fenntartása összefogást, konzultációkat, különböző társadalmi, gazdasági és politikai szférák érdekeinek összehangolását, együttműködését jelenti, a hétköznapok legkisebb egységétől – az emberek szintjétől – a diplomácia legfelsőbb szintjéig. Környezeti értékeink megóvására a béke fenntartásával és innovatív gondolkodással kell törekedni. De a legvégső esetben mégis lehetséges, hogy katonai rendfenntartásra van szükség.

A környezeti katasztrófák által sújtott országokban, térségekben sok esetben felmerülhet az igény más országok természeti erőforrásainak megszerzésére vagy a közösen használt erőforrások kisajátítására, lásd a Nílus, a Jordán vagy az Eufrátesz folyó példáját. Éppen ezért a társadalmaknak külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a nemzetek saját és nemzetközi biztonságteremtő tevékenységet is végezzenek a környezetvédelem érdekében. A gazdasági stabilitás érdekében, a klímaváltozás kockázatainak kezelésével összefüggésben a csapadékeloszlás hatásait is vizsgálni kell. Az országok közötti konfliktusok várható lehetséges fenyegetettségei között említik azt, hogy a csapadék mennyiségének és eloszlásának változása kiélezheti az egyes térségek közötti konfliktusokat. Ez a szakpolitikai elemzés abból az Ahol esik az eső kutatásból származik, amely feltárta a csapadékeloszlás, az élelmiszer-biztonság, a megélhetés és a mobilitás közötti kölcsönhatásokat (Warner et al. 2012).

„A béke nem csak a fegyverek mellőzéséről szól. Olyan társadalmak építéséről van szó, amelyekben az emberek megosztják a jólét előnyeit az egészséges bolygón” (Ban Ki-Moon)

Néhány példa a NATO és az ENSZ együttműködésére

A humanitárius katasztrófa radikális növekedésével párhuzamosan az ENSZ étellel, vízzel és más szükséges felszereléssel látta el a menekülteket, táborokat, óvóhelyeket állított fel, valamint megkezdte a menekültek elszállítását.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) által vezetett humanitárius műveletek NATO általi támogatásának összehangolása Albániában és a volt Jugoszláv Macedón Tagköztársaságban az Euro-atlanti Katasztrófa Reagálási Koordinációs Központon (EADRCC) keresztül történik . Az EADRCC már jóval a menekültválság legutóbbi fázisa előtt, 1998 júniusában, megalakítását követően azonnal megkezdte az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság támogatását.

Euro-atlanti Katasztrófa Reagálási Koordinációs Központon az ENSZ Menekültügyi Főbizottságának újonnan megalakított szervezetének, az ENSZ Légi Koordinációs Osztályának (UNACC) is segítségére volt az ENSZ menekültügyi főbiztosságának főhadiszállásán, Genfben.

Logisztikai támogatás.

Menekülttáborok építése.

Átmeneti elhelyezés.

Menekültek biztonságos visszatérése.

Fegyveres fellépés és segítségnyújtás

A NATO tagjaként a Magyar Honvédség is kiveszi a részét a fenntartható fejlődés támogatásából. A polgári környezet támogatása érdekében működik például a Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ.

Ma már nem kérdés, hogy a haderő fejlesztése óriási hatással van a polgári versenyszektor gazdasági ágazataira is. A megfelelő minőségbiztosítások és a polgári tudásállomány kimagasló haderő- és polgári együttműködéseket tesz lehetővé, ennek előnyeit a gazdaság és a polgárok is élvezhetik.

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (2016–2030)

A fenntartható fejlődés fogalma a II. Környezetvédelmi Világkonferencia (Rio de Janeiro, 1992) nyomán került be a köztudatba. 2000-ben az ENSZ nyolc fő célt fogalmazott meg, amelyek Millenniumi Fejlődési Célok (MDG) néven lettek közismertek. A Fenntartható Fejlődési Célok (2016–2030) száma ezzel szemben már 17 (SDG, 2015). Az ENSZ 2015-ben fogadta el a Fenntartható Fejlődési Célokat. A fordítás alapja az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok hazai jelzőszámrendszerének kidolgozását segítő, a Központi Statisztikai Hivatal által koordinált tárcaközi csoport munkaanyaga.

A célok logikusan elkülönülnek, de egymás után következésük, sorszámozásuk esetlegesnek tűnik. Korábban Mika csoportosította tartalmuk szerint a 17 fenntarthatósági célt (Mika, 2016, Mika és Tóth, 2017). E felosztás szerint

alapvető emberi szükségleteket (2-es, 3-as, 6-os és 7-es számú cél), az emberek közötti egyenlőséget (1-es, 4-es, 5-ös és 10-es számú cél), a hatékony, de fenntartható termelést (8-as, 9-es, 12-es és 13-as számú cél), a sérülékeny környezet védelmét (11-es, 14-es és 15-es számú cél), az emberiség közös céljaiért való fellépést (16-os és 17-es számú cél) szolgáló célok.

Igen kedvezően alakult a rendszerváltás óta az ország szén-dioxid-kibocsátása, amely napjainkra csaknem 40 százalékkal kisebb, mint 1990-ben. A csökkenés első fele nagyrészt a gazdasági átalakulással, azon belül a nehézipar visszaszorulásával függ össze. Azonban a későbbiekben már az európai tendenciával szinkronban az energiaigények csökkenése és tudatos mérséklési lépések, például az épületszigetelés, a klímabarát háztartási gépek játszották a fő szerepet.

A hazai változásokra előbb az évi középhőmérséklet és az éves csapadékösszeg idősoros változásait mutatom be, majd a hőmérséklet és a csapadék havi értékeit ábrázolom két-két múltbeli, megfigyelt időszak, továbbá két-két előre jelzett időszak alapján. A jövőbeli időszakokra két hazai regionális klímamodell-futtatás eredményeit tartalmazza a második ábrapár.

Az évi középhőmérséklet évenkénti országos átlaga az 1980-as évektől emelkedik jelentősen. Ezt megelőzően, a 20. század első négy évtizedét enyhén emelkedő tendencia jellemezte, míg a közbenső négy évtizedben inkább csökkenés volt megfigyelhető.

Az éves csapadékösszeg országos idősorában ilyen hosszú egyirányú tendenciák nem alakultak ki.

Az IPCC, SREX (2012) jelentés azt is vizsgálja, hogy a katasztrófa kockázatának kezelése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás hogyan csökkenti a szélsőséggel szembeni sérülékenységet. A alábbi ábrán a jelentés alapfogalmainak bemutatása látható. Továbbá a természetes éghajlatváltozás és az antropogén klímaváltozás hatásai, amelyek hozzájárulnak a katasztrófák kialakulásához, valamint az emberi társadalom és a természetes ökoszisztémák katasztrófákkal szembeni kitettségéhez és sebezhetőségéhez. Az ábra egy további összefüggést is megmutat, mégpedig azt, hogy a természeti változás és az emberi beavatkozás milyen szerepet játszik a katasztrófakockázatok, illetve a sebezhetőség csökkentésében.

Ezzel együtt elmondható, hogy az időjárási szélsőségek a gazdaságra ható erővonalak egyik legerőteljesebb vonalai.