Számos új tudományág alapjait rakják le napjainkban, az új ismeretek nemcsak a világ és a benne elfoglalt helyünk jobb megértését célozzák, de azt is, hogy ez a hely a számunkra minél kényelmesebb legyen. Az utóbbiak közé tartozik az empatikus számítástechnika (empathic computing, EC), amelynek célja, hogy a gép ne csak „okos” legyen, de érzelmi intelligenciával is rendelkezzen: képes legyen felismerni az emberi érzelmek kifejezéseit, és emberi érzéseket mutatva reagáljon is azokra.

Ezen a területen a Siemens az utóbbi időben jelentős eredményt ért el: a cég UX (a felhasználói élményt támogató) kutatási csoportja által kifejlesztett virtuális asszisztens már mintegy 30 különböző érzelmi reakciót képes azonosítani, és ezeket az érzelmeket ki is tudja mutatni. A mesterségesen előállított, érzelmileg is oktatott társ, akit az alkimisták már évszázadokkal ezelőtt megálmodtak, így (a virtuális univerzumban legalábbis) kézzelfogható közelségbe került.

Fotó: Shutterstock

Digitális asszisztensek már régen léteznek, a velük szemben támasztott alapvető elvárás pedig a pontosság, aminek – gépek lévén – természetesen meg is felelnek. Az asszisztensektől azonban a pontosságon túl elvárjuk azt is, hogy figyeljenek ránk, hogy megbízhatóak, higgadtak legyenek – és hogy mindezt érzékeltessék is velünk. Csapatunk ennek megalkotását tűzte ki célul, amely az első találkozáskor mosolyogva üdvözöl bennünket, és nemcsak azt érti meg, hogy mit mondunk, de azt is, ahogyan mondjuk – milyen arckifejezéssel, hanglejtéssel stb. –, és erre „emberi módon” reagál is. Képes tehát azonosítani a kommunikáció olyan stílusjegyeit, amelyek nemcsak kiegészítik a közölt információkat, de sok esetben annak jelentését is befolyásolhatják.

Szakembereink a megfelelő hang(ok) klónozásához 158 beszédfájlt elemeztek a legapróbb részletekig, az arckifejezések felismeréséhez és reprodukciójához többek között az Apple által kifejlesztett plugint használták fel, és külön egység gondoskodik a haj valósághű mozgásáról is. Az empatikus virtuális asszisztens július 12-én mutatkozott be a Siemens egyik Innovation Centerében. A feladata az volt, hogy bemutassa a legmodernebb berendezéseket, és megismertesse a látogatókat a legújabb kutatási területekkel és azok legfrissebb eredményeivel – és ezt kiválóan meg is oldotta.

Fotó: Shutterstock

Fejlesztőinknek is az a meggyőződésük, hogy az EC komoly lehetőségeket rejt a termékfejlesztés területén éppúgy, mint az ügyfélélményen munkálkodók számára. Az érzelmekre szintén apelláló virtuális asszisztens új szint visz az ügyfélkapcsolatokba. A legnagyobb techvállalatok nem véletlenül csoportosítják ide K+F büdzséjük egyre nagyobb tételeit, de ez korántsem jelenti azt, hogy a technológia területén csak a legnagyobbak előtt nyitott az a lehetőség. Az EC alkalmazási területe sokkal bővebb, hiszen szinte mindenütt igénybe vehető, ahol ügyfélszolgálat működik. A piac pedig nyitott minden cég előtt, hiszen ezek a megoldások széles körben, elérhető áron bevezethetőek lesznek, így akár egy kkv is „betaníthatja” és csatasorba állíthatja a maga asszisztensét.

Az értő és megértő virtuális asszisztensek „viselkedésével” kapcsolatban nyilván sok kérdés felmerül majd, amelyeket – például – alaposan átgondolt etikai kódexekben kell majd tisztázni. Az azonban biztos, hogy segítségükkel újabb lépést tehetünk afelé, hogy az ember-gép kommunikáció gördülékenyebb, hatékonyabb és – nem utolsósorban – „emberibb” legyen.