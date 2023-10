Európa válságok sorát éli: a koronavírus okozta visszaesést követően a háború és szankciók eredményezte energiaválság sújtja kontinensünk gazdaságát. Bár sokan az ennek nyomán létrejövő gazdasági helyzetet szeretnék krízisként, egy stresszteszten való elbukásként értelmezni, a gazdaság idénre várható 0 és 1 százalék közötti teljesítménycsökkenése messze nem ezt mutatja – tegyük hozzá, hogy más uniós országokhoz képest még a hazánknak járó uniós források visszatartása is csökkenti a beruházásokat és így a GDP-t.

De mi a helyzet a bérekkel? A havonta megjelenő kereseti adatokban 2022 szeptembere óta tapasztalunk éves alapon visszaesést, ez pedig várakozásaink szerint 2023 szeptemberében változik meg, azaz négy negyedévet ölel fel. Az idei első hét hónapban a reálkeresetek értéke 7,9 százalékkal csökkent, ami egy érdemi visszaesést jelent. Ebben azonban nem elsősorban az alacsony béremelkedési ütem játszik szerepet: a keresetek átlagosan 13,9 százalékkal növekedtek. A problémát tehát jól láthatóan az európai szinten is magas infláció okozza, a keresetek emelkedése szemmel látható volt.

Nemzetközi szinten a bérek alakulását negyedéves gyakorisággal lehet összehasonlítani az Eurostat adatainak segítségével.

Az elemzéshez az Eurostat kereseti és inflációs adatait használtuk fel. Az elemzés során több kérdés is felmerül:

Mikor kezdődött az egyes országokban a bérek értékvesztése? Hol hány negyedévig csökkentek, csökkennek a reálbérek? Összességében hogyan alakultak a reálbérek az egyes országokban?

A bérek értékcsökkenése az egyes országokban eltérő időpontban indult. Ha a 2020-tól kezdődő időszakot nézzük, több ország is van, ahol már ekkor mérséklődött egy-egy negyedévig a reálbér, ebben a koronavírus kapcsán bekövetkező munkaerőpiaci változások játszottak szerepet. Bár a magyar adatok alapján nem erre tippelnénk, de a reálbérek csökkenése európai szinten már 2021 negyedik negyedévében megkezdődött, amikor az adatot szolgáltató 25 tagországból 15-ben mérséklődött a bérek vásárlóereje. Ez a szám 2022 első negyedévére 19-re, a második negyedévére 22-re nőtt. Ekkor tehát három olyan ország volt, ahol nem csökkent a reálbér: Bulgária (egyetlen negyedévben sem mérséklődött), illetve Ciprus és Magyarország (a harmadik negyedévtől csökkent). Minek köszönhetőek ezek az eltérések? A béremeléseket a vállalatok jellemzően az év elején hajtják végre, amikor az infláció alakulásáról még nincs pontos képük. Ebből következően a béremelkedés sokkal kevésbé volatilis, mint az infláció, a reálbér csökkenésében sokkal inkább az infláció változása játszik szerepet, mint az alacsonyabb keresetnövekedés. Márpedig hazánkban az infláció később kezdett felfutni, mint a többi országban: 2022 második negyedévében még 8 országban nagyobb inflációt mért az Eurostat, mint nálunk, a negyedik negyedévben – már nem függetlenül a háború és a szankciók hatásától – ellenben nálunk volt a leggyorsabb a pénzromlás.

Fotó: Georg Wendt / DPA / AFP

Az egyes országok összehasonlításánál két országot érdemes különösen is kiemelni, mint pozitív, illetve negatív példát.

A pozitív példa Bulgária: itt egyetlen olyan negyedév sem volt, amikor a keresetek értéke éves összehasonlításban mérséklődött volna. A negatív példa pedig Németország, itt tart leghosszabb ideje a keresetcsökkenés, 2021 első negyedéve óta, azaz 10 negyedéve.

Ebben nagy szerepe van annak, hogy ott eredetileg is alig nőttek a bérek, míg Bulgáriában már korábban is dinamikus bérnövekedés volt, és bár az infláció kétszámjegyű értéket vett fel, nem tartozott a legmagasabbak közé.

Azt, hogy milyen hosszú ideig tartott a reálbércsökkenés az egyes országokban, egyaránt mérhetjük a leghosszabb egybefüggő időtartammal, illetve azon negyedévek számával, ahol negatív volt a reálérték változása. Ha a leghosszabb egybefüggő időtartamot nézzük, akkor az átlagos időtartam 5,4 negyedév, míg ha a csökkenéssel jellemezhető negyedévekét, akkor 6,6. A visegrádi országok közül a legkedvezőbb helyzet Lengyelországot jellemezte, ott a reálbér a két mutató szerint egyaránt 4 negyedéven keresztül mérséklődött. Hazánk esetében sem sokkal rosszabb a helyzet, az egybefüggő időtartam 4 negyedév volt, míg az összes 5 negyedév. Szlovákiában az összes reálbércsökkenéssel jellemezhető időtartam 7 negyedév, ebből 6 összefüggő. A legkedvezőtlenebb helyzet Csehországot jellemzi, 8 negyedéven át (abból 7 egybefüggő) mérséklődött a reálbér. A cseh helyzet azonban nem egyedi: rajta kívül összesen 9 olyan ország volt, amelyben 8 vagy 9 negyedéven át csökkent a bérek vásárlóereje, még ha nem is egybefüggően. Lengyelország és Magyarország tehát nem szenvedett el olyan hosszú vásárlóerő-csökkenést, mint az más országokban jellemző volt.

A harmadik kérdésre a válasz a leginkább csalóka. Nem mindegy ugyanis, hogy mihez viszonyítunk. Itt két viszonyítási alapot is kiválasztottunk – eltérő eredménnyel. A 2023. II. negyedéves reálbéreket egyrészt összevetjük az egy évvel korábbi, másrészt pedig a 2019 azonos időszaki, tehát a koronavírust is megelőző reálbérekkel. Az első írja le inkább az aktuális helyzet változását, míg az utóbbi a középtávú folyamatot, tehát ez jobban kiszűri például az infláció növekedésében vagy csökkenésében lévő időbeli különbségeket.

Magyarországon az idei második negyedévben a reálkeresetek éves alapon 3,1 százalékkal csökkentek, ami a harmadik legnagyobb visszaesés volt Olaszország (4,7 százalék) és Málta (4,0 százalék) után.

Az adatot közlő 25 tagország közül 16-ban kisebb-nagyobb mértékben nőttek, míg 9-ben mérséklődtek a reálkeresetek. A legnagyobb reálkereset-emelkedés Szlovénia (6,7 százalék), Horvátország (6,5 százalék) és Belgium (6,3 százalék) esetében történt. A reálbérek kedvezőtlen alakulása egyben magyarázza a magyar gazdaság uniós összehasonlításban is kedvezőtlen második negyedéves teljesítményét.

Eltérő kép látszik, ha a magyar reálkereset értékét a koronavírus előtti, 2019. második negyedéves adattal vetjük össze.

Ekkor a magyar növekedési ütem 9,1 százalékos értéke az 5. legnagyobb Bulgária (19,6 százalék), Litvánia (12,6 százalék), Szlovénia (12,5 százalék) és Románia (12,2 százalék) után. Ezen az időtávon 10 tagországban csökkent a reálkeresetek értéke, köztük a régiós Csehországban 9,3 százalékkal, amely a legnagyobb volt az EU-ban. Szlovákiában a reálkeresetek 4 éves időtávon stagnáltak, míg Lengyelországban 4,5 százalékkal növekedtek.

Amint láttuk, a két mutató közötti eltérés oka, hogy hazánkban az infláció a hatósági energiaárak késői módosítása miatt későn futott fel és így későn is kezdett csökkenni, ennélfogva a reálkeresetek éves alapú mérséklődése most még markánsabb, mint az uniós államok többségében, ugyanakkor középtávon a magyar kereseti helyzet kedvezően alakult – avagy ha egy dupla stressztesztből közel 10 százalékos reálbér-emelkedéssel kerülünk ki, akkor biztosan nem buktunk el rajta, az más kérdés, hogy alacsonyabb infláció mellett ez a 10 százalék jóval magasabb is lehetett volna. Ez ugyanakkor rámutat arra is, hogy a reálbérek növekedéséhez szükséges az infláció letörése, ennek feltétele pedig az erős és stabil forintárfolyam. Szintén fontos észrevenni, hogy a reálbérek összehasonlításánál nem szabad csak egyetlen mutatót néznünk, illetve nem mindegy, hogy mihez viszonyítunk, ha nem a teljes képet nézzük, kijöhet nagyon kedvező vagy nagyon kedvezőtlen eredmény is.