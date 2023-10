Alighogy beléptünk az októberi hónapba, máris olyan hírt vett szárnyaira a világ, ami minden magyar szívét megdobogtatta: Karikó Katalin bámulatos tudományos teljesítményét Nobel-díjjal jutalmazták. Számomra talán nagyobb öröm nem is lehetne, hiszen visszaemlékszem rá – szinte kéznyújtásnyira van még tőlünk – a Covid-világjárvány megerőltető időszaka. És az, hogy az emberiség megküzdött ezzel a szörnyű és alattomos járvánnyal az bizony az újdonsült magyar Nobel-díjasnak is köszönhető. Nem is kis részben.

Hála érte.

Ezt a csodálatos tudományos teljesítményt a földkerekség minden szögletéből laudálják majd. És ez is természetes, hiszen ezt a Nobel-díjat az kapta, akinek a munkája a közember számára is könnyen belátható és értelmezhető; vagyis nem kell elmélyült szobatudósnak lenni ahhoz, hogy értékelni tudjuk a teljesítmény súlyát. És ez is különlegessé teszi ezt a hatalmas elismerést.

Karikó Katalin. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Karikó Katalin végtelen szorgalommal elvégzett munkája azonban legalább annyira felemelő, mint a Nobel-díj méltán elnyert koszorúja, messziről indult a világhír felé, és – magyarként – messzire jutott a stockholmi díjazással.

Én most néhány gondolatomat szeretném megosztani a munkásságával kapcsolatban.

A tudományos invenció, a folytonos tanulás és az akaraterő diadalát látom benne, és azt a szerénységet érzem minden megnyilatkozásában, amely tényleg csak a jelentős, világviszonylatban is hangsúlyos személyiségek sajátja. És ez mindnyájunk számára példamutató.

Karikó Katalin Szegeden végezte el az egyetemi tanulmányait. Szent-Györgyi Alberttel együtt a szegedi egyetem immáron két Nobel-díjjassal büszkélkedhet, ami megemeli az egyetem presztízsét, ám nemcsak azt, hanem a teljes magyar egyetemi képzés magas színvonalára is utal. Hiszen az alapokat itt kapta meg a kutatásaihoz Karikó Katalin. Olyan alaptudást, amelyre egész munkásságát építhette.

Sokszor visszatértem rá, e lap hasábjain is, hogy az egyetemi képzés minősége szinte mindent meghatároz a későbbiekben, egy életre szól. Fundamentum, amely utakat nyit meg, kapukat tár ki a tudomány fantasztikus világában. Tehát a folytonos tanulás lehetőségét mutatja meg, és a sikerhez, a helyálláshoz az akaraterő mellett ez talán az egyik lényeges momentum.

Ezért is szívügyem évtizedek óta az egyetemi képzés, és általában is a képzés minőségének javítása a legalacsonyabb szinttől a legmagasabbig.

Hogy a saját szakterületemet vegyem: a magyar mérnökség sohasem jutott volna magas nívóra az egyetemi képzés hatékonysága nélkül. És ez a hatékonyság immáron másfél évszázad eredményeivel mérhető.

Mindeközben, ahogy a jegyzetem sorait rovom, újabb hír érkezett a svéd fővárosból: a fizikai Nobel-díj nyertese is hazánkfia lett, Krausz Ferenc. Ő eddig a szélesebb nyilvánosság előtt kevésbé volt ismert, mert egy speciális szakterület fenoménje. A Nobel-díj-bizottság indoklása szerint azért járt számára a legmagasabb tudományos elismerés, mert olyan, attoszekundumos fényimpulzusok generálására szolgáló módszert dolgozott ki, amely az anyag elektrodinamikájának tanulmányozását teszi lehetővé.

Krausz Ferenc. Fotó: Kovács Tamás / Kovács Tamás / MTI

Eredményei folytán például az orvosi képalkotó rendszerekben születhetnek új eljárások. Azt gondolom, ennek a jelentőségét nem lehet eléggé aláhúzni.

A magyar tudományos világnak soha nem volt még ilyen októberi első hete!

Nem kis büszkeséggel állíthatom, hogy ezekhez pedig mindig szükség lesz a mérnöki tudásra, kreativitásra.

Visszautalok a 2011. évi, az európai uniós soros elnökségünk idején Brüsszelben bemutatott, „Kreatív Magyarország – Mérnöki tudás – Múlt, jelen, jövő” című kiállításunkra, amely osztatlan sikert aratott. Emlékezzünk rá, hogy azon a kiállításon már szerepelt a MASZAT, ez pedig felbátoríthat bennünket, hogy a hazai újabb úrkutatási eredményeinket is propagáljuk egy új kiállításon, aminek lehetne az a címe, hogy „Kreatív Magyarország – Mérnöki tudás – Múlt, jelen, jövő 2”.