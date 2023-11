Mi foglalkoztatja a vállalatvezetőket? Ezt a kérdést teszi fel és válaszolja meg negyedéves rendszerességgel az IOT Analytics. A piackutató cég mintegy 7500 tőzsdén jegyzett amerikai vállalat negyedéves jelentéseit áttekintve azonosítja az adott három hónap legforróbb témáit. A legfrissebb összesítés szerint az idei harmadik negyedévben még mindig az és az ellátásilánc-problémák okozták a legtöbb fejfájást a cégvezetéseknek. Biztató jel ugyanakkor, hogy a „recessziót” lényegesen kevesebbet emlegették, már „csupán” a jelentések 11 százalékában szerepelt, ami az előző negyedévhez képest közel 40 százalékos csökkenés.

Mindezzel párhuzamosan egyre több vállalatnál kerül a céges megbeszélések napirendjére a mesterséges intelligencia (artificial intelligence, AI): a jelentések 29 százalékában szerepel, negyedéves összevetésben ez 37 százalékos növekedés. A generatív, azaz önálló „alkotásra” képes AI említései több mint 56 százalékkal szaporodtak – annak ellenére, hogy a ChatGPT a negyedév nagy vesztesei között van alig 2,5 százalékos említési rátával. Nyilván egyre több cég vezetése előtt válik nyilvánvalóvá, hogy az OpenAI csetbotja csupán egy lehetőség az egyre bővülő AI-kínálatban. Ugyanezt a trendet jelzi, hogy az AI-infrastruktúra vagy az AI-csipek is egyre több vállalatnál kerülnek elő a stratégiai tervezés során.

Ez a trend azt a mélyreható változást illusztrálja, amely már elindult, és amelyet néhány év múlva minden bizonnyal a történelem legnagyobb technológiai paradigmaváltásai között fognak emlegetni.

A mesterséges intelligencia vívmányai egyre gyorsabb ütemben jelennek meg olyan területeken is, amelyeket ez ideáig sokan humán privilégiumnak tekintettünk.

Lássunk egy „földhöz ragadt” példát! Az eperszedés olyan gondosságot és finom mozdulatokat igényel, amilyeneket néhány éve még eszünkbe sem jutott volna robotokra bízni. A Csehországban működő Rájecek-farm tökéletes cáfolata ennek az elképzelésnek. A mintagazdaságban robotok (pontosabban „fravebotok”, a mozaikszó a „fruit and vegetable robot” kifejezésből ered) ellenőrzik, hogy a gyümölcs megfelelően egészséges és érett-e, és – természetesen – a szüretelést magát is elvégzik. A farmnak digitális ikerpárja is van, a digitális szimuláció révén a robotok anélkül betaníthatók, hogy akár csak egyetlen métert megtennének az ágyások között.

Fotó: 22Farma Rájecek / Facebook

„Ügyes kezű”, gyorsan tanuló robotok veszik át egyre több raktárban a komissiózás monoton feladatát is. Immár a kiválogatás, a csomagok összeállítása is olyan munka, amelyet a gépnek is meg tudunk tanítani. A Magyarországon szintén elérhető komissiózó robot, amelynek „lelke” egy mélytanuláson alapuló szoftver, akár ismeretlen tárgyakat is biztonsággal meg tud ragadni – méghozzá impozáns gyorsasággal, óránként akár ezer darabfelvételt elérve.

A mesterséges intelligencia persze nem csak az „aprómunkában” segít. A balti térség legnagyobb adatközpontjában, a Tallinn mellett működő Greenergy Data Centerben egy AI-alapú szoftver optimalizálja az energiafelhasználást: folyamatosan monitorozza a szervertermek hőmérsékleti és légáramviszonyait, és ennek alapján vezérli a hűtő és a szellőztető berendezéseket, akár proaktívan, a várható terhelések alapján.

Fotó: Greenergy Data Centers / Facebook

Ezzel nem csupán az energiafogyasztás csökken, de a nem tervezett leállások száma is.

Ennek a megoldásnak a jelentőségét nehéz eltúlozni: az adatközpontok már jelenleg is a világ teljes villamosenergia-ellátásának több mint 3 százalékát használják el, és iparági becslések szerint ez az arány 2030-ra eléri a 13 százalékot is!

A pénzügyi jelentések szöveges szakaszait vizsgálva a mesterséges intelligencia a vállalatok mindennapjaira (ma még) nem gyakorol akkora befolyást, mint – mondjuk – a az infláció vagy éppen a fenntarthatóság. A helyzet azonban változik. Nincs messze az az idő, amikor azok, akik a munkaerőpiaci szűk keresztmetszettel, a termelékenységgel vagy éppen az energiahatékonysággal kapcsolatos problémákat hozzák szóba, gondolatmenetüket automatikusan a mesterséges intelligencia által kínált megoldásokkal fogják folytatni.