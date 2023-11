Hogyan lehet készpénzt felvenni okostelefonnal vagy okosórával és mely bankoknál?

A hazai ATM-szolgáltatók közül az Erste Banknál, a K&H Banknál, az OTP Banknál és a Raiffeisen Banknál érhető el okostelefonos és okosórás készpénzfelvétel. Ezek saját és más bank bankkártyás ügyfeleit is kiszolgálják, akiknél a saját bankjuk engedélyezte a készpénzfelvételt mobileszközzel.

A CIB Bank egyelőre még nem vágott bele az okoseszközös készpénzfelvételbe, az MBH Bankról pedig még nem lehet tudni, hogyan áll a három megörökölt ATM-hálózat egybeintegrálásával, de a többi bank már engedélyezi ezeket a tranzakciókat. A kezdeti időszakban azonban még nem mindegyik ATM képes fogadni az okoseszközöket, mivel ezek átállítása ütemezetten zajlik. Így lehet, hogy több ATM-nél is próbálkoznia kell annak, aki otthon hagyta a plasztikját, de előbb-utóbb sikerülni fog a művelet.

Fotó: Shutterstock

Elképzelhető azonban, hogy a kibocsátó bank nem minden típusú kártyájánál vezette be a mobil készpénzfelvételt, érdemes előtte tájékozódni.

A mobilok mindegyikével működik a szolgáltatás, amelyiken fut a Google Wallet vagy az Apple Wallet és NFC képes.

Ez az Android 5.0 (Lollipop) verziótól felfelé kompatibilis az NFC-s fizetéssel, míg az iPhone-on legalább iOS 8.1 verziónak kell futnia és a készülék modellszámának legalább 6-osnak kell lennie.

Az okosóráknál már nem ennyire egyértelmű a helyzet.

A Google Pay szolgáltatással teljesen kompatibilis, minimum Wear OS 2.0 rendszerű okosórákon és egyes Fitbit modelleken, továbbá az Apple által gyártott Watch Series 4 modellektől felfelé (watchOS 9.0 operációs rendszerrel) valószínűleg menni fog az ATM-es készpénzfelvétel.

Más okosóragyártók modelljeinél azonban már lehetnek kompatibilitási problémák, még akkor is, ha a vásárlás viszont működik vele. A Garmin, Xiaomi és Fitbit NFC-s modelljeivel lehet még próbálkozni, de ezek egyelőre csak az Erste, K&H és OTP Bankoknál működnek, tehát csak ezek kártyáit fogadják el.

A többi bank kártyásai bevethetik a Curve mobilalkalmazással igényelhető Curve kártyát, illetve annak mobiltelefonba vagy okosórába digitalizált változatát. A Curve kártya mögé állítva a magyar bank kártyáját, valószínűleg működni fog a mobilos vásárlás mellett a készpénzfelvétel is, egy próbát legalábbis megérhet.

Hogyan működik az UniCredit okostelefonos készpénzfelvétele?

Az UniCredit Banknál egy teljesen egyedi fejlesztés eredményeképpen lehetséges mobiltelefonnal készpénzt felvenni ATM-ből már 2019 óta, azonban kizárólag mobiltelefonnal, okosórával nem. A mobilból viszont jöhet az NFC kommunikációra nem képes modell is, itt ugyanis nem a rádiós kapcsolat lesz az összekötő kapocs, hanem egy kód, amit az UniCredit mobilalkalmazásával generál le az ügyfél és azt üti majd be az ATM-be. A szolgáltatásnak külön nevet is adtak a fejlesztők: mCash.

Ennek megfelelően ezt a megoldást csak a bank saját ügyfelei használhatják, idegen ügyfeleket ezzel a módszerrel nem szolgál ki az UniCredit Bank.

A megoldás faék egyszerűséggel működik és minden UniCredit ATM-nél használható. A szolgáltatásnak nincs felára és a törvényi 150 000 forintos ingyenes készpénzfelvétel is ugyanúgy igénybe vehető vele. Android és iOS (iPhone) rendszereken egyaránt működik, csak mobilinternet szolgáltatás szükséges hozzá. Az mCash-sel csak napi 150 000 forintot lehet felvenni legfeljebb, ami független a bankkártyalimittől, azaz nem emelhető. A készpénzfelvételi alkalmak száma egy napon belül viszont nincs korlátozva.

Újfajta Apple Pay kampány a MagNet Banknál

A MagNet Bank novemberi csatlakozásával immár minden ismertebb magyar banknál elérhetővé vált a mobiltelefonos bolti érintéses fizetés. Az ügyfelek iPhone telefonjukat minden nagyobb banknál használhatják mobilfizetésre az Apple Pay rendszerén belül.

Fotó: Shutterstock

A Google Pay rendszerhez pedig már csak a Raiffeisen Bank nem csatlakozott, valószínűleg még azért nem, mert ő egy saját külön mobilapplikációt fejlesztett ki a mobilfizetés céljára, amelynek a neve is elég szellemes: RaiPay.

Más bankoktól eltérően azonban a MagNet külön kampánnyal is megtámogatja az Apple Pay fizetési mód bevezetését, a PayPlus nevű programmal.

Ennek keretén belül minden egyes első, ügyfél által kezdeményezett sikeres kártya digitalizálása után a bank automatikusan 300 forinttal támogatja a BAGázs Egyesület munkáját. A szervezet a digitális világból kiszoruló, hátrányos helyzetű embereken segít. A MagNet számításai szerint akár több millió forint is összegyűlhet a 3 hónapos kampányban. A kampányba kerülő első társadalmi szervezetet az Edisonplatform szakértelmével javasoltak közül a bank munkavállalói választották ki. A programban ezt követően szavazás útján cserélődnek majd a társadalmi szervezetek.