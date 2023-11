Napjainkban már természetes jelenség, hogy az adatok felhasználói egyre több információhoz szeretnének egyre gyorsabban hozzájutni, a változó igényekhez való alkalmazkodás pedig elengedhetetlen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jövője szempontjából. Munkánk értékét leginkább a felhasználóink elégedettsége jelzi, így kiemelt stratégiai céljaink között szerepel a felhasználói elégedettség növelése, és ezen keresztül az adatainkba vetett bizalom erősítése.

A KSH célja, hogy az ország információs központjává váljon, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy a szolgáltatói szemlélet a hivatali kultúránk része, külső kapcsolataink mozgatórugója legyen. Az ország legnagyobb adatvagyon-kezelőjeként az adataink jelentős részét a hivatal honlapján elérhetővé tesszük – egyre bővülő és színesebbé váló tartalommal –, és az érdeklődők, valamint a szakmai felhasználók egyedi kéréseit is fogadjuk a „Lépjen velünk kapcsolatba!” felületen keresztül. Összefoglaló (STADAT) tábláink letöltésszáma 2022-ben például megközelítette az ötmilliót, és ennek csaknem fele a nemzetközi érdeklődésre számot tartó angol nyelvű táblák letöltéseiből származott. A jelenleg hozzáférhető adatköreink mellett a jövőben újabb, díjmentes adattárak segítségével kívánunk tájékozódási lehetőséget nyújtani a felhasználóinknak.

2023. november végétől a KSH online formában mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi az új Ingatlanadattár lekérdezőfelületet, amely a 2015–2022-es időszak vonatkozásában kínál tájékozódási lehetőséget a lakáspiac folyamatai iránt érdeklődő közönségnek és a szakmai felhasználóknak egyaránt.

Így az 1997 óta évenként megjelenő, korábban fizetős szolgáltatásként elérhető adattár megújult formában, kibővült funkciókkal áll a legszélesebb felhasználói kör rendelkezésére.

Fotó: Flajsz Péter

A statisztikai hivatal újszerű, Magyarországon egyedülálló szolgáltatása a lakáspiaci folyamatok átláthatóságát és az adatok hozzáférhetőségét biztosító fejlesztéssel szeretné segíteni a weboldal látogatóinak tájékozódását, és mérsékelni a lakáspiaci döntéseik kockázatát. A kiadvány településenként, Budapesten kerületenként, a vidéki városokban pedig utcánként, és ezen belül, ahol lehet, épülettípusonként (családi ház, társasház, panel) mutatja be, hogy mennyibe került egy adott évben átlagosan az ott eladott használt lakások négyzetmétere. A most megjelenő Ingatlanadattár új típusú lekérdezőfelülete segítségével lehetőség nyílik a kiadványban elérhető adatok keresésére, időbeli összehasonlítására, grafikonos és térképi ábrázolására, letöltésére, rangsorok lekérdezésére, vagy akár a legdrágább és a legolcsóbb települések, illetve utcák listázására is. Fontos megemlíteni ugyanakkor, hogy az adattár alapvetően tájékoztatási célokat szolgál, hiszen csak az olyan használtlakás-eladások adatait fedi le, ahol szerepel a szerződésben az ingatlan alapterülete. Továbbá az egyedi beazonosíthatóság kizárása érdekében csak olyan utcákra, településekre vonatkozó adatokat közlünk, ahol a figyelembe vehető ügyletek száma legalább három.

A megújult Ingatlanadattárból megtudható például, hogy 2022-ben Budapest XII. kerületének egyik utcájában volt a legdrágább az eladott használt lakások négyzetmétere, amelyet egy balatonföldvári utca követett, ezzel szemben a legolcsóbb használt lakásokhoz Mezőhegyes külterületén lehetett hozzájutni.

Az online lekérdezhetővé váló Ingatlanadattár mellett számos lakhatással kapcsolatos, illetve lakáspiaci adat érhető el a KSH weboldalán a kész táblákat tartalmazó összefoglaló táblagyűjtemény (STADAT), a tájékoztatási adatbázis vagy a népszámlálási adatbázis tematikus fejezeteiben is, és

több mint három éve tesszük közzé az Ingatlan.com-mal kötött együttműködés eredményeképpen a lakásbérleti piac megfigyelésén alapuló kísérleti statisztikát, a KSH–Ingatlan.com-lakbérindexet.

Az adatok mellett a lakáspiaci folyamatok (például a lakásépítések, az építési engedélyek, a lakáspiaci árak vagy a lakossági lakáshitelezés) alakulásáról több, rendszeresen frissülő tematikus elemző kiadvány is elérhető a hivatal honlapján.

A lakhatással összefüggő információk egyszerre számíthatnak a nagyközönség, a gazdasági szakemberek és a társadalmi folyamatokat vizsgáló elemzők érdeklődésére, ezért is tekintjük fontos feladatunknak a lakáspiaci folyamatok megfigyelését. A lakásszektor működését jellemző információk szabad elérése egyúttal visszahat magára a lakáspiacra is, segíti annak kiegyensúlyozott működését. A Központi Statisztikai Hivatal ennek szellemében törekszik a lakáspiaci adatok lehető legrészletesebb bemutatására.