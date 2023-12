Egy terület, ahol a feltörekvő országok jegybankjai már a fejlett piaci társaik fölé nőttek, és Magyarország igazán büszke lehet

Kitartó munka és felkészülés eredményeként nem ritka eset, hogy a tanítványok a mestereik fölé nőnek. Erre látunk példát a London School of Economics tanulmányában is, amely szerint a feltörekvő országok jegybankjai az elmúlt két évtizedben kiemelkedően gyors fejlődést mutattak a monetáris politikai kommunikáció terén, miközben egyes szempontok szerint beérték, mások alapján pedig meg is előzték a globálisan meghatározó jegybankok kommunikációs gyakorlatát. A Magyar Nemzeti Bankra különösen igaz a gyors fejlődés, a tanulmány eredményei visszaigazolják, hogy a magyar jegybank proaktív kommunikáció terén nyújtott teljesítménye objektív mikroszkóp alatt, nemzetközi viszonylatban vizsgálva is kiemelkedő.

2023.12.13. 12:00 | Szerző: Dr. Horváth Bianka , a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, a Monetáris Tanács korábbi tagja