Az élet döntések sorozata: döntünk, hogy felkelünk-e az első ébresztésre vagy megnyomjuk a szundigombot, döntünk, hogy futni megyünk vagy megeszünk még egy csokit – és természetesen rengeteg döntést hozunk meg a szakmai, üzleti életben is. Bár első látásra nem biztos, hogy meglátjuk az összefüggést mindennapi döntéseink és a sakk között, az ősi játék számos olyan képességet és készséget fejleszt, amelyek révén jobb döntéseket hozhatunk.

Különösen így van ez az üzleti világban – nem véletlen, hogy számos sikeres vállalkozó és üzletember sakkozik. Az 1990-es években Wall Street Chess Club néven üzleti sakk-klub is működött a pénzügyi világ New York-i központjában, amelynek üzletemberek és bankárok mellett profi játékosok is tagjai voltak.

A világ egyik vezető pénzintézete, a Morgan Stanley több mint 3000 szakembert foglalkoztat budapesti elemző- és informatikai központjában, és köztük is számos amatőr sakkozó és aktív versenyző van, egy nemzetközi mester, két FIDE-mester és – a szerző személyében – egy mesterjelölt. Az iroda munkatársa továbbá Ács Péter nagymester, az aktuális magyar bajnok és a 2024-es sakkolimpiára készülő magyar válogatott kapitánya is. Nem véletlen, hogy immár ötödik éve támogatjuk a Polgár Judit által életre hívott Világsakkfesztivált, amelyen októberben a Magyar Nemzeti Galériában négyezer látogató vett részt, online pedig 350 ezren csatlakoztak a programokhoz. A szponzoráció híre tavaly New Yorkba is eljutott a bank Times Square-en lévő óriási hirdetőképernyőjén, és a fesztivál keretében rendezik meg a vállalat belső sakkbajnokságának döntőjét is, amelyen évről évre több munkatárs indul.

Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője. Fotó: Akos Stiller

Sakk-készségek az üzleti életben

Egy 2014-es kutatás szerint a sakk javít olyan kognitív képességeket, mint a munkamemória, a koncentrációs képesség és a fluidintelligencia, amelyek mind segítenek abban, hogy jobb döntéseket hozhassunk. De hogyan jelenik meg mindez az üzleti életben? A sakk számos olyan képességet fejleszt, amelynek nagy hasznát veheti mindenki. Ilyen a stratégiai tervezés, a mintafelismerés, az előre gondolkodás vagy épp az alkalmazkodás különböző helyzetekhez. Három fő területet emelnék ki, ahol a sakk igazán sokat segít a döntéshozatalban, így karrierünk, szakmai, üzleti döntéseink sikerességében.

1. Az időkényszer kezelése – használjuk okosan az időt

A sakkban a győzelemhez elengedhetetlen, hogy mindig szemmel tartsuk az órát. Egy játékállás tökéletes kielemzése nemes cél lehet, de gyakran az vezet a győzelemhez, ha pragmatikus döntésekkel inkább megőrizzük az időelőnyünket. Az üzleti életben a gyorsan változó körülmények is gyors döntéseket kívánnak meg. A határidők és a váratlan piaci események hatékony időgazdálkodást követelnek meg, hogy akár rövid határidők mellett kezeljük a megnövekedett munkamennyiséget. A sakk megtanít, hogyan osszuk be az időnket, és ha kell, gyorsan, de ne elhamarkodottan döntsünk.

2. Az analízisparalízis elkerülése – merjünk dönteni

Egy sakkozónak sok tényezővel kell számolnia, amikor dönt a következő lépésről. Az aktuális játékállás, az ellenfél eddigi és várható stratégiája, a hátralévő idő… Ráadásul minden állás sok millió kimenetet rejt magában, a tökéletes lépés kiválasztásához pedig elvileg minden lehetséges folytatást ismerni kellene, ami lehetetlen. Az üzleti életben is gyakran előfordul, főleg a mai, adatvezérelt világban, hogy a túl sok információ bénítóan hat azokra, akik minden helyzetben a tökéletes, maximálisan megalapozott döntésre törekednek – ezt nevezik analízisparalízisnek. A sakkból megtanulható, hogy felismerjük azokat a helyzeteket, amikor további elemzés helyett dönteni kell, valamint azt is, hogy a legnagyobb hatással kecsegtető néhány lépésre szűkítsük le az alternatívák körét.

Fotó: Shutterstock

3. Küzdjünk meg a döntésünk következményeivel

A sakkozóra nemcsak a ketyegő óra miatt hárul nagy nyomás, hanem a tét miatt is – minden lépés lehet a győzelem kulcsa, de akár a vereség eredője is. Ebből megtanulhatjuk, hogy döntéseinknek mindig van következménye, és hozzájárulhat, hogy minden döntéshelyzetnél tisztában legyünk azzal, mi lehet a következő lépés. Ugyanakkor hiba, ha a lehetséges negatív következmények súlya megbénítja a sakkozót – ahogy az üzletben is végzetes lehet a döntésképtelenség. A sakk segíthet ezt legyőzni, mivel megtanít együtt élni a döntések következményeivel. Rossz döntés esetén például arra, hogy ne rágódjunk a múlton, hanem tanuljunk a hibából és próbáljuk a legtöbbet kihozni az adott helyzetből. Ezt a készséget az élet minden területén kamatoztathatjuk.

A magasabb pontszámú sakkozó gyakran nem azért győzi le ellenfelét, mert többet lát vagy pontosabban kalkulál, hanem azért, mert jobb döntéseket tud hozni a játék hevében. Ezek a készségek beépültek a mindennapjaimba, és a pályafutásom, de már a tanulmányaim során is nagy hasznukat vettem. A sakkot ily módon mindenki a saját javára tudja fordítani – és az online sakkprogramok és oktatóvideók segítségével soha nem volt könnyebb megtanulni és elkezdeni játszani.