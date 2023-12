Az elmúlt négy évben újra megismerkedhettünk a fekete hattyú fogalmával, hiszen minden évre jutott legalább egy belőle: világjárvány, ellátási lánc gondok, háborúk. Ez az évtized eddig a fekete hattyúkról szólt, és habár ezek jellemzően negatív események, érdemes lehet azért pozitív szcenáriókon is elgondolkodni. Éppen ezért bemutatunk három negatív és három pozitív, nagy hatású, de csekély bekövetkezési valószínűségű eseményt a jövő évet illetően.

Az első negatív egy újabb háború, ahol a célkeresztben Tajvan lehet. Az elmúlt hónapokban, években egyre többet lehetett olvasni a feszültség éleződéséről, miközben januárban kulcsfontosságú elnökválasztást tartanak Tajvanon. Amennyiben Kína valóban támadást indít, úgy újabb gócpont alakulhat ki a geopolitikai konfliktusok térképén, amelynek széles körű következményei lehetnek a tőkepiacoktól kezdve az ellátási láncokig. Európa különösen nagy kockázatnak lehet kitéve, hiszen Tajvanból kulcsfontosságú alapanyagokat és félkész termékeket importál.

Fotó: AFP

A következő negatív fekete hattyú, hogy a 2020-as év rémálma megismétlődik: újabb világjárvány alakul ki. Nem feltétlenül egy Covid–19 mutációra gondolunk, lehet ez egy teljesen új vírus is, a lényeg az, hogy az emberiség ismét egy világjárvánnyal szembesül. Ennek a járványnak pedig hasonló következményei lehetnek, mint a pandémiának: akár gazdasági, akár társadalmi szemszögből tekintjük. Nem sikerült tanulni a hibákból. És rövid távon ez az elleni harcot mindenképp megkönnyítené, hiszen a belső és külső kereslet szimultán összeomlása támogatná a dezinflációt, de középtávon immár tisztában vagyunk a felhalmozott kereslet inflatorikus erejével.

Végül pedig beszéljünk arról, hogy Trump megnyeri az amerikai elnökválasztást. 2016-ban először a Brexit szavazás eredménye, majd aztán Trump megválasztása sokkolta a világot. Jövőre Trump visszatérhet és a jelenlegi közvélemény-kutatások alapján ez talán már nem is tűnik fekete hattyú eseménynek. Ha újra ő lesz az amerikai elnök, akkor még az előző ciklusánál is protekcionistább gazdaságpolitikára számíthatunk és még inkább kiéleződő kereskedelmi konfliktusokra. Nem beszélve arról, hogy külpolitikai tekintetben milyen bizonytalanság övezheti a második ciklusát. Ez az, ami igazából a sokk-faktort jelentheti.

Fotó: AFP

Áttérve a pozitív várakozásokra, úgy látjuk, hogy érdemi eredmény lehet, ha végre sikerül a „soft landing” az Egyesült Államokban. Bár az elemzők fele eleve ebben reménykedik, a másik fele még mindig recessziót vár. Ez azért lenne jelentős eredmény, mert utoljára 1994-ben sikerült elérni, hogy komoly kamatemelések mellett normalizálták az inflációt gazdasági összeomlás nélkül. Ha ez 30 év után megint sikerülne, akkor a részvény- és kötvénypiacok egyaránt szárnyalhatnak, és a Fed kamatot vághat, mivel az infláció is célra landolt. Ráadásul az amerikai fogyasztó ellenállóképessége a globális növekedést is támogatná, így talán a dollár lehet az egyetlen vesztese ennek a szcenáriónak.

Európában is lehet azonban pozitív fekete hattyú, ha Németország felfüggeszti az adósságféket és végre strukturális reformokat hajt végre. Az Alkotmánymódosítás miatt a költségvetés fellélegezhet, így az állam jelentős beruházási projektekbe kezdhet. Ebből kifolyólag hatalmas világkereskedelmi fellendülés alakulhat ki, melynek a magyar exportorientált gazdaság egyértelmű nyertese lehet. Nem beszélve arról, hogy a német fiskális szigor lazulása miatt újra felerősödhetnek azok a hangok, amelyek a Maastrichti-kritériumokon kívánnak lazítani. De mindez a jelenlegi német belpolitikai helyzet miatt aligha valószínű.

Végezetül a legpozitívabb fekete hattyúval zárnánk, mégpedig az orosz–ukrán háború véget érésével.

Önmagában már az emberéletek megmentését is elsöprő sikerként könyvelhetnénk el, de gazdasági szempontból is jelentős változást hozhatna. Egyrészt elkezdődhetne Ukrajna újjáépítése, amely a külső keresletet növelheti, másrészt a nyersanyagárak és ellátási láncok középtávú normalizációját vetítené előre, még ha rövid távon akadnának is zavarok. Sajnos bár kétségtelenül ez a fekete hattyú esemény lenne a legpozitívabb a világgazdaság számára, mégis úgy gondoljuk, hogy csekély az esély arra, hogy a háború jövőre véget érjen.