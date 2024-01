2023 a jegybankok számára jellemzően az elleni küzdelemről szólt. A jegybankok szigorú monetáris politikát folytattak és az emelkedett infláció csökkenő pályára állt a legtöbb országban, azonban az inflációs célok elérése még várat magára. 2023-ban a sok közgazdász által várt USA gazdasági lassulás és elmaradt. A márciusi bankválságot új likviditásnyújtó eszközökkel és egyedi lépésekkel kezelték, így elkerülve a rendszerszintű következményeket. 2024 hasonlóan izgalmas évnek ígérkezik. Öt olyan jegybanki dilemma körvonalazódik, ami meghatározhatja a globális pénzügyek alakulását az idei évben.

A Fed kamatpolitikája kapcsán jelentős a bizonytalanság.

Jay Powell Fed elnök decemberi bejelentései jelentős fordulatot hoztak és felerősödtek a kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozások. A Fed döntéshozóinak előrejelzéseiben a korábban jelzett 5,1 százalék helyett már 4,6 százalékra csökkent a 2024 végi alapkamatra vonatkozó medián várakozás. Ez az érték a Fed irányadó rátájának 4,5-4,75 százalékos sávjával konzisztens, ami 2024-ben három 25 bázispontos kamatcsökkentést vetít előre. Ugyanakkor a piaci határidős jegyzésekből származtatott kamatpálya hat 25 bázispontos kamatcsökkentést és így 3,75-4,0 százalékos irányadó kamatsávot jelez előre. A piac és a döntéshozók más pályát látnak. A Fed év végi kommunikációs fordulata a lazább irány felé nem a két kamatpálya korábban is meglévő eltérésének összezáródását, hanem a rés fennmaradását eredményezte. A két eltérő pálya közül csak az egyik valósulhat meg.

Jerome Powell, a Fed elnöke felszólal a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) ülését követő sajtótájékoztatón Washingtonban, 2023. december 13-án Fotó: GettyImages

A globális pénzügyeket és a piaci hangulatot erőteljesen befolyásolja a Fed mérlegpolitikája, ami kapcsán szintén több kérdés felmerül. 2022-től a mennyiségi szigorítással a Fed mérlegfőösszege 8965 milliárd dolláros csúcsról mostanra 7681 milliárd dollárra csökkent. A mérlegleépítés és a fiskális politika azonban olyan együttműködésben valósult meg, hogy a bankrendszer effektív likviditása (többlettartalékok) a teljes időszak alatt gyakorlatilag nem csökkent. 2024 második felében a mérlegpolitika változatlansága mellett a többlettartalékok és így a banki likviditás csökkenne, ami likviditási oldalon is effektív szigorítást eredményezne, a gyengébb mérlegű pénzügyi intézmények esetében akár likviditási zavarokat is. Nem véletlen, hogy az utóbbi hetekben több Fed döntéshozó is felvetette, hogy lassan időszerű lesz a mérlegcsökkentés lassítása. A legfontosabb kérdés a pénzügyek tekintetében az lesz, hogy a Fed milyen mérlegfőösszeg és milyen bankrendszer tartalék szintig kívánja folytatni a mennyiségi szigorítást. Esetleg a 2023. márciusi USA bankválsághoz hasonlóan újra likviditást biztosít valamely gazdasági esemény következtében, elkerülve a likviditás effektív szigorítását.

Az Európai Központi Bank gazdasági lassulás mellett szembesül cél feletti inflációval.

Szemben az Amerikai Egyesült Államok stabil GDP teljesítményével, az euroövezet GDP-növekedése 2023-ban jelentősen lelassult és a harmadik negyedévben 0,1 százalékos éves dinamikát mutatott. Bár decemberre az inflációs ráta 2,9 százalékon alakult, megközelítve a 2 százalékos célt, mindkét irányba érzékelhetőek inflációs kockázatok. Újabb inflációemelkedést okozhat a vörös-tengeri szállításokat akadályozó támadás sorozat és az Afrikát megkerülő tengeri szállítmányozás árhatása. Európa energia piaci kitettsége is kockázati forrás egészen addig, amíg a geopolitikai helyzet nem stabilizálódik. A növekedési- és a bérdinamika alakulása pedig keresleti oldalról hordozhatja az inflációs cél alullövésének kockázatát. Emiatt az Európai Központi Bank 2024-ben kihívásokkal teli év elé tekint.

A kínai jegybank negatív inflációs helyzettel és az ingatlanpiac bizonytalanságával szembesül.

Fokozódó várakozások alakultak ki azzal kapcsolatban, hogy a kínai gazdaságpolitikai vezetés milyen átfogó programmal igyekszik lépni a GDP növekedés fenntartása, az infláció alacsony szinten stabilizálása, a defláció elkerülése és az ingatlanpiac támogatása érdekében. Az utóbbi félévben több lépést is bejelentettek, mind a fiskális, mind a monetáris politikai oldalon, de ezek hatásai eddig az adatokban nem érzékelhetőek.

Peking. Kína Fotó: Shutterstock

Vélhetően Kínában 2024 is a gazdasági kihívások kezeléséről fog szólni. A jegybanki mérlegpolitika lehetőségét a globális szereplők közül egyedül Kína nem használta ki, 2015 óta jelentősen lelassult a mérlegbővülés üteme, így monetáris oldalon is van rendelkezésre álló gazdaságpolitikai tér.

A japán jegybank az óvatos szigorítás útjára lépett, a fő kérdés a szigorítás folytatása.

A 2023-as év a hozamgörbe kontroll lazításáról szólt Japánban, aminek következtében 90 bázispontig emelkedett a 10-éves állampapír hozam. Az infláció 2023-ban 3 százalékon alakulhatott, emiatt több kommentár az alapkamat emelését vetítette előre. Bár az infláció 2022 óta a 2 százalékos cél fölött tartózkodik, Japánban nem volt jellemző a nyugati gazdaságok inflációs túllövése. Emellett a japán bérdinamika historikusan alacsony és a sajtóhírek ellenére ezt a trendet nem törte meg a 2023-as béralku sem. A következő negyedévek inflációs adatai meghatározóak lesznek a monetáris politikai pályára nézve. A kérdés nem csak lokális jelentőségű. A nemzetközi pénzügyi piaci hangulat miatt is fontos kérdés, mert kamatemelés hiányában a jen globálisan továbbra is likviditást támogató ún. carry trade deviza maradhat olcsó hitelkamata miatt.

2024-ben is fennmaradt a bizonytalanság a monetáris politikai pályák tekintetében és a geopolitikai események továbbra is fontos hatással bírnak az inflációs rátákra. Mivel a monetáris politika szigorításában késleltetett hatás van, ezért az idei év sem ígérkezik unalmasnak a nagy jegybankok háza táján.