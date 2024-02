A legnagyobb hazai flottakezelő vezérigazgatójaként az átlagosnál nagyobb figyelemmel kísérem a céges mobilitásban zajló változásokat, különösen a fenntarthatóság területén. Fontos azonban megérteni, hogy a valódi fenntarthatóság messze túlmutat azon, hogy csak elektromos járművekkel bővítjük flottáinkat. A mobilitás egészét kell újragondolni, ami nem kis feladat, legyen szó egy fős mikrovállalkozásról vagy több száz, akár több ezer céges autót igénylő vállalatról. A közelmúltban rendezett éves konferenciánkon lehetőségünk nyílt felmérni mintegy 200 hazai cégvezető véleményét a témában, az ebből leszűrt eredményeket és a saját meglátásainkat integrálva szeretném jobban megvilágítani a legfontosabb kérdéseket.

Fotó: Shutterstock

A mobilitás újragondolása: nem csak az autókról szól

Felmérésünk azt mutatta, hogy a hazai cégvezetők 45 százaléka fontolgatja az elektromos flottára való átállást a következő 3 évben. Azonban a fenntartható működés a flottakezelésben nem csupán azt jelenti, hogy elektromos járművekre cseréljük a flottát. A mobilitás teljes koncepcióját újra kell értelmezni. Kutatásunk alapján egyre nagyobb az érdeklődés az átfogó mobilitási csomagok iránt: a vezetők közel kétharmada tervez kialakítani ilyen megoldást a közeljövőben. Így tehát a jelenleg kínált céges autó mellett integrálnák a tömegközlekedést, a mikro- és megosztott mobilitási szolgáltatásokat, de akár a nem motorizált lehetőségek, például a kerékpározás népszerűsítését is. Ezáltal olyan rugalmas, környezetbarát rendszer alakítható ki, amely a legkülönbözőbb igényeket elégíti ki, és csökkenti a teljes kibocsátásunkat. A holisztikus megközelítés nem csupán a környezetvédelmi aggályokra ad hatékony választ, de elősegíti az egészségesebb, aktívabb életmódot, széles körben alkalmazva pedig a városi zsúfoltságot is enyhítené.

Fotó: Shutterstock

A greenwashingon túl: valódi hatás és hitelesség

A greenwashing, a csupán a látszat kedvéért hozott „zöld” intézkedések valós és kritikus problémát jelentenek a vállalati világban. Könnyű fenntarthatóságot hirdetni anélkül, hogy tényleges változásokat hajtanánk végre. A mélyreható klímavédelmi és biodiverzitási kezdeményezések, ahogyan azt a felmérésünk is tükrözi, még nem terjedtek el széles körben a magyar vállalati szférában. Bár a cégek közel 60 százaléka rendelkezik környezetvédelmi cselekvési tervvel és a kibocsátásokat is mérik, kézzelfogható projektekről közel sem számoltak be ennyien. Hogy csak egy példát említsek, faültetési program a válaszadók mindössze 13 százalékánál működik, míg mintegy ötödük nem is gondolt még arra, hogy a klímavédelem terén lenne tennivalója. Ami minket illet, korábban bevett gyakorlatunk volt, hogy a mért károsanyag-kibocsátásunkat ügyfeleinkkel, partnereinkkel és kollégáinkkal közösen végrehajtott faültetési akciókkal kompenzáltuk. Felismertük azonban, hogy átfogóbb és hosszabb távú projektekkel jelentősebb hatást tudunk elérni. Tavaly ősszel együttműködésre léptünk a WWF Magyarországgal és elsőként egy, a tiszaugi ártéri erdők területén kivitelezett élőhely-rekonstrukciós projektet támogattunk. A 20 ezer őshonos fa elültetését lehetővé tévő kezdeményezéssel a korábbi akcióknál sokkal nagyobb területen megvalósuló és azoknál jóval összetettebb zöldítési folyamat részeseivé váltunk. A klímavédelem és a biodiverzitás témája szorosan összefügg, és minden vállalatnak lenne dolga mindkét területtel.

Fotó: Shutterstock

Kihívások és lehetőségek

Felmérésünk egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy a vállalatoknak milyen kihívásokkal kellett szembenézniük az elmúlt időszakban. Az új járművek növekvő költségei, a késedelmes szállítások széles körben komoly problémát jelentettek a vállalati döntéshozók számára, míg az üzemanyagárak emelkedése vagy az elmúlt években általánossá vált távmunka-modellek kevesebb zavart okoztak. A kihívások azonban lehetőségeket is kínálnak a változásra, az innovatív megoldásokra. Rugalmas lízingmodellekkel és különböző hajtásláncú járműtípusok kombinált alkalmazásával például a költségekkel és kiszámíthatatlanul változó gazdasági környezettel kapcsolatos aggályok orvosolhatók – miközben a hosszú távon fenntartható működést sem szorítjuk háttérbe.

A jövőképünk: fenntartható flotta-ökoszisztéma

A vezető flottakezelők feladata, hogy a fenntartható flotta-ökoszisztémára való áttérés élére álljanak. Ez nem csupán azt jelenti, hogy elektromos és hibrid járműveket biztosítanak az ügyfelek részére, hanem azt is, hogy támogatják az elektromos járművek infrastruktúrájának fejlesztését, a mobilitást holisztikus szemlélettel kezelik, és mindemellett biztosítják, hogy működésük és kínálatuk összhangban legyen a fenntartható gazdaság elveivel. A szektor fejlődésének élvonalában működő vállalatok kötelessége olyan változásokra ösztönözni, amelyek a túlmutatnak a puszta megfelelésen, és környezetünk aktív gondozására irányulnak.