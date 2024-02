A decemberi gazdasági előrejelzést tartalmazó amerikai jegybanki kamatdöntő ülés alkalmával a tanácstagok véleménye alapján három darab 25 bázispontos kamatcsökkentést jeleztek előre az idei évre. Azonban a piac nem tanulva a 2023-as hibájából, amikor is sokkal alacsonyabb alapkamat-maximumot és korábbi kamatvágást árazott, újfent figyelmen kívül hagyta a rendelkezésre álló adatokat, és hat 25 bázispontos mérsékléssel indult neki 2024-nek.

A Marriner S. Eccles Federal Reserve épülete Washington DC-ben. Fotó: AFP

Az alapkamatszint 23 éve nem látott magassága ellenére még nem hátráltatja túlzottan a gazdaságot, mert a vállalatok és a lakosság a két-három évvel korábbi rekordalacsony szinteket kihasználva refinanszírozták hiteleiket, amelyek a fix kamatperiódusoknak köszönhetően továbbra is alacsony szinteken találhatók. Azonban a kamatcsökkentés biztos, hogy megolajozná a gazdaság fogaskerekeit, nagyobb fejlődési ütemet eredményezve, ami további részvénypiaci emelkedésben is megnyilvánulva. Ennek a pozitív jövőbeli várakozásnak az erősödő beárazását láthattuk legalább decembertől kezdve.

Az eredmény, hogy az S&P 500 index február 9-én a lélektani 5000 pont felett zárt újabb történelmi csúcson, a január közepe óta szinte folyamatosan rekordot döntő szériában.

Hiába közölte Powell a januári ülésen, hogy márciusban nem lesz kamatcsökkentés, a piac továbbra is rendkívül optimista hozzáállásban tekintett a jövőre, ami most már nem hat, hanem csak öt 25 bázispontos kamatcsökkentést tartalmazott. A piac boldogan figyelmen kívül hagyta a gazdaság erejét és az újbóli fellángolásának lehetőségét. Az elmúlt két negyedévben a átlagosan 4 százalékkal bővült, és az Atlanta Fed GDPNow első negyedévre vonatkozó becslése is 3,4 százalékos emelkedést jelez – egyelőre. Ezen túlmenően a foglalkoztatottság szinte minden kulcsfontosságú mérőszám alapján továbbra is erős. Nem véletlen, hogy Powell tavaly év végén a „tartósan magasan” alapkamatpályát hangoztatta, míg az idén a „bizonyosság” lett a kulcsszó. Hiszen, a jegybank nagyfokú bizonyosságot szeretne kapni, hogy a fogyasztói infláció fenntarthatóan a 2 százalékos cél felé tart.

Bár a decemberi fogyasztói inflációs adat is csalódást okozott, de a január érték kellett ahhoz, hogy a kedvező negyedik negyedéves gyorsjelentési eredményekkel fűtött részvénypiaci optimizmus mérséklődjön. Holott rossz adatról nem beszélhetünk, csak rosszabb adatról. Azonban ennek hatására már a májusi kamatcsökkentés lehetősége is kikerült a képből, és a teljes évre már csak négy mérsékléssel számolnak. Ez a jelentés megtörte a 2023 második felére jellemző lassuló inflációs trendet, ami az enyhülő várakozások sarokköve volt.

Senki sem vonja kétségbe, hogy az infláció csökkenő pályán halad továbbra is, csak az üteme kérdőjeleződött meg.

A problémát az inflációs kosár legnagyobb komponense, a 11 hónapja nem látott mértékben dráguló bérleti díjak (0,6 százalék hó per hó) alakulása okozza. Ez a tétel felelt a januári adat több mint feléért.

Bár ez a szint megfelel az éves átlagnak, így is duplája a járvány előtti értéknek. A valós piaci állapotok és az inflációs adatokban tükröződő értékek között tipikusan egyéves csúszás figyelhető meg ebben a kategóriában. Így nyárra lehetne számítani a bérleti díjak minimumával, de az elmúlt időszak enyhe mérséklődése megkérdőjelezi az ettől az egy tételtől várt sikert. Különösen úgy, hogy a lakáspiaci aktivitás másfél éves kihagyás után újra erősödést mutat. A lakhatási komponens nélkül már a kijelölt 2 százalékos célnál lenne az infláció.

A január adat nem csak a makacsul magas szinten ragadó lakhatási költségek terén okozott meglepetést, hiszen az élelmiszerárak növekedése (0,4 százalék hó per hó) megduplázódott decemberhez képest, ami így egy éve nem látott drágulási ütemet takar. A Powell által kiemelten figyelt lakhatási költségek nélküli szolgáltatási maginfláció (plusz 0,85 százalék hó per hó) 2022 áprilisa óta nem látott mértékben ugrott meg. Ez utóbbiban kiemelkedők az 1976 óta példátlan éves szintű drágulást (20,6 százalék év per év) felmutató gépjármű-biztosítások.

A monetáris tanácsnak most azt kellene látnia, hogy az infláció lassuló tendenciája újra megerősödik. Ez legfeljebb két-három hónapot vesz igénybe, ha ez csak egy kis megtorpanás volt, de komolyabb problémát jelent, ha az infláció ugyanolyan ellenálló, mint a többi gazdasági adat. Ilyen „vészforgatókönyv” mellett még erősebb dollárszintre és így alacsonyabb részvénypiaci értékekre kell felkészülni. Legközelebb március 20-án kapunk újra jegybanki gazdasági előrejelzést, már a február infláció ismeretében, amit ugyanúgy figyelmen kívül hagyhat a piac.