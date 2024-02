Meddig tartanak az „aranyévek”?

Az előttünk álló hónapokban várható, hogy az amerikai kamatlábak tényleges csökkenésével az arany emelkedő ára miatt a nemesfém iránti áttételes befektetői érdeklődés is élénk lesz, ami a fedezeten keresztül visszahat az arany árfolyamára is. Az emelkedéshez hozzájárulhat még a jegybanki aranytartalékok folyamatos növekedése is.

2024.02.23. 10:00 | Szerző: VG Elemző: Virovácz Péter , az ING Bank vezető közgazdásza

A napokban a japán (Nikkei 225) végre csúcsot döntött, átadva a múltnak az 1989-es rekordot. A globális befektetők már jó ideje várták, hogy eljöjjön ez a pillanat. Ezután alighanem még több szó esik majd befektetői találkozókon egy újabb lehetséges csúcsdöntésről: az arany árfolyamának esetében is egyre többször merül fel, hogy újabb rekordot érhet el hamarosan. Fotó: Shutterstock Persze az arany esetében azért a csúcsdöntés kevésbé meglepő. Az elmúlt négy évben újra megismerkedhettünk a fekete hattyú fogalmával, hiszen minden évre jutott legalább egy belőle: világjárvány, ellátásilánc-gondok, háborúk. A kockázatok pedig kedveznek az aranynak, hiszen arra a befektetők továbbra is az egyik legbiztonságosabb eszközként tekintenek. Éppen ezért hívhatjuk az elmúlt éveket „aranyéveknek” is. Egy-két mélyebb völgytől eltekintve, mikor az arany unciánkénti világpiaci ára benézett 1800 dollár alá, az elmúlt egy évben már ez sem történt meg, és a 2000 dollár körüli átlagot hozza. De mikor jöhet az újabb szintlépés, a lélektani, soha nem látott 2100 dolláros rekord? A továbbra is meglévő geopolitikai kockázatok, vagyis az Ukrajnában és Gázában zajló háborúk és a vörös-tengeri konfliktus, mind az arany malmára hajtják a vizet. Egyelőre azonban sem megoldás, sem pedig eszkaláció nem látszik valószínűnek, vagyis érdemes máshol keresni a kitörési pontot. Meglátásom szerint ez pedig nem más lehet, mint a Fed. Az Egyesült Államok jegybankjának monetáris politikája lehet a kulcs a magasabb aranyárfolyam irányában. A gyors az erős azt jelzi, hogy az amerikai gazdaság eddig lerázta magáról a magas kamatokat, és a szigorú hitelezési feltételeket. Persze ebben sokat segít a kormányzati költekezés és az, hogy a lakosság bőséggel költi a megtakarításait. Ez utóbbi tényezők azonban múlóban vannak, és az is a 2 százalékos cél felé halad, ami megnyitja az utat a Fed előtt a kamatvágásokhoz, amelyből az első várhatóan májusban érkezik majd. A dollár kamatelőnye ezzel szépen olvadozhat, így a befektetők egyre kevésbé keresik majd a dollárt és a dolláralapú befektetéseket, és főként az év második felében a dollár tartós gyengülését láthatjuk. Ezzel pedig élénkülhet a befektetők érdeklődése az arany iránt. Persze önmagában a dollár leértékelődése nem feltétlenül és szabályszerűen jár együtt az arany drágulásával. Ehhez kell a bizonytalan, geopolitikai kockázatokkal teli környezet, amely az alacsonyabb kamatok mellett valóban más biztonságos befektetések, így az arany felé irányítják a pénzeket. De van itt még más is. A világ központi bankjai között is egyre népszerűbbé vált az arany. Míg 2022-ben globálisan 1082 tonnával nőtt a jegybankok aranytartaléka, addig 2023-ban újabb 1037 tonna volt a nettó kereslet. A jegybankok is igénylik a biztonságos befektetéseket ezekben a nehéz időkben. Persze a motivációk között sok esetben megtaláljuk azt is, hogy a jegybanki számlák zárolása ellen jó védekezés a fizikai arany tartása. Ebben a körben az első és legnyilvánvalóbb jegybank a kínai, hiszen a tajvani konfliktus esetleges fellángolása vélhetően az oroszok ellen mutatotthoz hasonló reakciót váltana ki az amerikai és az európai döntéshozókból. A 2023. évi globális aranytartalék-növekedés szűk 22 százaléka (225 tonna) ugyanis Kínához köthető. Egyelőre nem látni okot arra, hogy 2024-ben miért ne folytatódna a jegybanki aranyfelhalmozás, tekintettel a geopolitikai feszültségekre és a várható makrogazdasági folyamatokra. Fotó: Shutterstock Végül, de nem utolsósorban azt is fontos tudni, hogy az idei évben eddig az aranyrúd-fedezetű, tőzsdén jegyzett alapok eszközállománya csökkent. De ez csak átmeneti jelenség, hiszen a túl korai globális kamatvágási várakozások árazódtak ki a piacokról. Az előttünk álló hónapokban azonban, úgy vélem, hogy az amerikai kamatlábak tényleges csökkenésével az arany emelkedő ára miatt a nemesfém iránti áttételes befektetői érdeklődés is élénk lesz, ami a fedezeten keresztül visszahat az arany árfolyamára is. Összességében tehát bármerre is nézzünk, mindenhol ott van a katalizátor, hogy az arany ára idén újabb csúcsdöntést hajtson végre. Az ING Bank nyersanyag-előrejelzői 2150 dolláros csúcsra számítanak az idei év utolsó negyedében, ha a Fed májusban elkezdi a kamatcsökkentést, a dollár gyengül, és a globális geopolitikai feszültségek is fennmaradnak.