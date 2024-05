Ha külföldre készül: ellenőrizze a bankkártyás utasbiztosítását

A pénzügyi tranzakciós illeték 2013-as bevezetése, és az egyéb, akkoriban a bankokat érő terhek nyomán eléggé kikoptak a korábbi, beépített utasbiztosítások a bankkártyákból. A bankkártya éves díjak attól kezdve nem nyújtottak volna elég fedezetet egy beépített utasbiztosításra. Ezért mostanra már csak kevés bankkártya tartalmazza beépítve az utasbiztosítást.

Külön díjért természetesen szinte minden banknál lehet utasbiztosítást vásárolni a bankkártyához, de ezeket akkor már össze lehet vetni a bankkártya nélkül vásárolt utasbiztosításokkal is. Így a bankkártyás konstrukciók közül csak azokat érdemes most megvizsgálni, melyek díját a bankkártya éves díjával együtt úgyis kifizetjük.

Bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosítások

Minden banknál van beépített utasbiztosítás a drága, több tízezer forintos éves díjba kerülő bankkártyákban. Ezeket azonban csak viszonylag kevesek pénztárcájában találhatók meg, a többség megelégszik az alapszintű dombornyomású kártyákkal. Már ha nem a legolcsóbb, a plasztikba vésett számú elektronikus bankkártyákat választják, amelyek nem tartalmaznak utasbiztosítást.

Az alapszintű dombornyomású kártyáknál a beépített utasbiztosítások általában csak az európai térségre terjednek ki, de az Erste Banknál ez az egész világra érvényes. A többi felsorolt banknál a biztosítás hatálya véget ér az európai partoknál.

Baleset esetén az Erste 3 millió forintig, az MBH 7,5 millió forintig, az UniCredit Banknál 4 millió forintig térít.

Sürgős fogászati kezelésre az Erste 100 000 forintig, az MBH 40 000 forintig, az UniCredit 150 000 forintig térít.

A holttest hazaszállításra limit nélküli az Ersténél és az MBH-nál, míg az UniCreditnél 4 millió forintos a limit.

Baleseti halálra vagy rokkantságra 3 millió forintig fizet az Erste, 1 millióig az MBH, és 1-2 millió forintig az UniCredit.

A poggyászbiztosítás 50 000 forintra szól az Ersténél, 100 000 forintra az MBH-nál, az UniCredit Banknál pedig 150 000 forintos ez a limit.

Az Erste biztosítása gépjárműbalesetnél 500 000 forintig téríti az ügyvédi költségeket és szintén 500 000 forintig szól a személyi felelősségbiztosítás fedezete is.

Az OTP Banknál egy szerényebb beépített utasbiztosítással találkozhatnak a külföldre utazók, amely baleseti halálra 100 000 forintot fizet. Emellett még hasonló nagyságrendben vállal át költségeket a biztosító beteglátogatással, betegség miatti külföldi tartózkodás meghosszabbításával, illetve váratlan hazautazással kapcsolatban, melyre egyébként a többi bank biztosítása is fedezetet nyújt.

Míg a többi felsorolt bank biztosítása akár elegendő is lehet egy külföldi utazásra, addig az OTP bankkártyákhoz kapcsolódó beépített biztosítás mellé biztosan szükség lesz utasbiztosítás vásárlására is.

Míg a külön megvásárolt utasbiztosítások csak meghatározott időre szólnak, addig a bankkártyákba épített utasbiztosítások védelme általában alkalmankénti 30 napos külföldi utazásra szól, és egy évben többször is igénybe vehető.

A bankkártyás utasbiztosítások ugyanakkor kizárólag a kártyabirtokosra terjednek ki, a családtagjaikra nem, így számukra mindenképpen külön kell utasbiztosítást kötni, ha csak nincs nekik is beépített utasbiztosítást kínáló bankkártyájuk.

Biztosításokhoz kapcsolódó szolgáltatások

A dombornyomású kártyákba épített biztosítások az alábbi bankoknál tartalmaznak asszisztencia szolgáltatásokat is.

Az Erste Banknál segítséget nyújtanak az orvosi ellátásban, annak megszervezésében, betegszállításban, kapcsolattartásban és a hazaszállításban. Halálesetnél megszervezik a holttest hazaszállítását.

Az MBH Banknál megszervezik a külföldi az orvosi ellátást, illetve betegség, baleset miatti váratlan hazautazást, vagy a látogató hozzátartozó utazását. Segítséget nyújtanak a meghibásodott gépjármű szervizelésében és egészségügyi tanácsadást is nyújtanak, akár orvos küldését is beleértve.

Az OTP Banknál a biztosított megkaphatja a tartózkodási helyéhez legközelebb eső szerelők, tolmácsok és más szolgáltatók, illetve megfelelő orvosok, kórházak címét és telefonszámát. Emellett színház- és koncertjegyek beszerzésére, az elveszett poggyászok felkutatására is van mód.

Kiegészítő biztosítási szolgáltatások

Az MBH Banknál az utasbiztosítás külön díj nélkül kiterjed az alábbi amatőr sportokra is: síelés (kijelölt pályán), snowboardozás (kijelölt pályán), amatőr búvárkodás 40 méter mélységig és rafting. A beépített biztosítás mellé köthető külön, egy útra szóló Iránytű biztosítás is, mely a családtagokra is kiterjeszthető.

Az UniCredit Banknál is választhatók hasonló kiegészítő biztosítások, mint az MBH Banknál, de ezek már külön díjért köthetők meg, 1 éves határozott időtartamra.