A gazdasági kilábalás jelei

Kétségtelen ugyanakkor, hogy az ipari export fellendülése a korábban vártnál később jöhet el. Erre a már említett német beszerzésimenedzser-adatok utalnak. Ugyanakkor az a véleményünk, hogy ez a fellendülés nem marad el, csak az idei év későbbi részében indulhat meg, és 2025-re válhat igazán teljessé. Az ipari exportban egyre nagyobb súlyt képviselő akkumulátorgyártásban is inkább arról lehet szó, hogy a néhány évvel ezelőtti várakozásokhoz képest a kereslet kevésbé futott fel, azonban a közúti közlekedés jelentős részének elektrifikálása továbbra is erősen valószínűsíthető a következő évtizedekben, ezen a téren pedig még mindig komoly az elmaradás. Azaz minden valószínűség szerint továbbra is igaz marad, hogy a durván másfél milliárd személygépjárműből, amely ma a világ útjain közlekedik, a következő tíz-húsz évben több száz millió autót fognak elektromos hajtásúra cserélni, vagyis hosszabb távon lesz kereslet az épülő hazai gyárak termékeire.

Az ipari export vártnál későbbi beindulása miatt 2025-ben számos pozitív tényező egyszerre fog „ráborulni” a magyar gazdaságra.

Az ipari termelés a 2024-es gyengébb bázison szép növekedést érhet el jövőre. A beruházások is megindulhatnak a most még jellemző kivárás után, amit jelentős mértékben segíthetnek a működőtőke-beáramlás által finanszírozott autóipari, akkumulátorgyártáshoz kötődő projektek. Eközben a háztartások is fokozhatják a költekezésüket, mivel időben egyre messzebb fognak kerülni a 2022–23-as évek nehézségei. Emellett pedig a költségvetés helyzete is javulni fog, következésképpen a fiskális impulzus (az a hatás, amelyet a költségvetés pozíciójának változása jelent a gazdasági növekedésre) sem fogja vélhetően vissza a gazdasági növekedést a következő évben. Persze mindig vannak olyan potenciális veszélyforrások, amelyek egy ilyen forgatókönyvet meghiúsíthatnak: a koronavírus-válságot sem lehetett előre megjósolni, és az orosz–ukrán háború kirobbanása sem számított alapforgatókönyvnek egészen a harcok megkezdéséig. Ilyenek hiányában az idei évben meginduló, érezhető gazdasági növekedés jövőre igazán erőteljessé válhat, amit a jelenlegi várakozások véleményem szerint még nem igazán tükröznek vissza.