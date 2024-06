Sorsfordító idők, történelmi megoldások

Sorsfordító időket élünk – sokfelől halljuk ezt manapság. A saját sorsunk felől nézve csak a saját korunk lehet sorsfordító – mondhatná erre valaki. Ha azonban az egyre gyorsabb ütemben lezajló változásokra tekintünk, és nem próbáljuk elhárítani globális felelősségünket sem, akkor a 21. század első évtizedeit történelmi összehasonlításban és távlatban is felettébb „kritikusnak” kell tartanunk. Legalább öt olyan trend térnyerésének vagyunk tanúi, amelyek közül bármelyik önmagában is mélyreható változások kiindulópontja lehetne. Vegyük sorra a világot meghatározó öt döntő folyamatot, és vizsgáljuk meg, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy úrrá legyünk a helyzeten – miközben a jövő szolgálatában állunk.

Az első számú globális trend a népesség növekedése: 2000-ben a föld lakossága 6,1 milliárd volt, 2050-re megközelíthetjük a tízmilliárdot.

Nem teszi könnyebbé a probléma kezelését a növekedés igencsak egyenetlen „eloszlása” sem: miközben az Európai Unió és Kína lakossága csökken, Afrikáé a kétszeresére nő.

A létszámnövekedés természetes velejárójának is tekinthető a második nagy globális trend, az urbanizáció: miközben egyre többen vagyunk, egyre többen „sűrűsödünk” egyre kisebb helyre.

A (legalább) tízmilliós nagyvárosok száma 2024-ben 33, a becslések szerint 2030-ra – vagyis néhány év alatt! – ez a szám 43-ra nő. És ez csak a jéghegy csúcsa. A városiasodás – a népességnövekedéssel párosulva – többek között a mobilitás iránti igény „elszállásában” is jelentkezni fog. Az OECD előrejelzése szerint a globális utaskilométerek száma 2015 és 2050 között közel háromszorosára, 44 ezermilliárdról 122 ezermilliárdra nő.

Fotó: AFP

Az emberek mindennapi mobilitására is fenntartható megoldást kell találni, ahogy az élelmezésre is. Amikor a megoldást keressük, a kettő között váratlan párhuzamra is bukkanhatunk. Mivel a mezőgazdasági célra használható területek végesek, sok helyen nem kínálkozik más lehetőség, mint az, amit a sokszintes parkolókomplexumokban is láthatunk: a vertikális terjeszkedés. A vertikális farmok a hagyományos gazdálkodáshoz viszonyítva jóval kevesebb – egy dubaji példa tanúsága szerint 95 százalékkal kevesebb – vizet használva termelnek biztonságos élelmiszert.

A harmadik globális trend a glokalizáció, a világgazdaság átrendeződése.

A súlypont kelet felé helyeződik át. Az Eurostat összesítése szerint 2021-ben a globális GDP 18,9 százalékát Kína adta, az Egyesült Államok és az Európai Unió gyakorlatilag holtversenyben volt a második-harmadik helyen (15,5, illetve 15,2 százalék). A kihívás komplexitásához – európai szempontból mindenképpen – hozzájárul az is, hogy a „szabad vagy nagyobbrészt szabad” piacgazdaságok relatív ereje folyamatosan csökken: a Bureau for Economic Policy Analysis adatai szerint az ebbe a kategóriába sorolható országok globális gazdasági súlya 2006 és 2021 között – tehát mindössze 15 év alatt – 56 százalékról 46 százalékra esett vissza. Ezekhez a folyamatokhoz a gazdaság minden szereplőjének alkalmazkodnia kell, sikert csak az együttműködés elmélyítésétől, egy átgondolt „stratégiai multilaterizmustól” várhatunk.

A negyedik nagy globális trend a források egyre gyorsabb ütemű kimerülése-kimerítése.

A sok riasztó adat és előrejelzés közül néhány: a világon jelenleg évente körülbelül 90-100 milliárd tonna nyersanyagot dolgoz fel az ipar, 2060-ra ez 190 milliárd tonnára nőhet; a kormányok fogadkozásai ellenére az óceánokban lebegő műanyagszennyezés 2030-ig a jelenlegi több mint másfélszeresére nőhet; az ivóvízhiány által érintettek száma 2050-re Ázsiában eléri az 1,3 milliárd, Afrikában a 300 millió főt, ami több mint kétszeres, illetve közel négyszeres növekedés 2016-hoz képest. Mindezek fényében érthető, mekkora feladatot jelent „a fenntarthatóság paradoxonjának” feloldása: sokkal többet kell nyújtani – sokkal kevesebből.