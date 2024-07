Ez azokon a településeken jelent majd új lehetőséget, ahol van postahivatal, de nincs ATM.

Új ATM-ek a kis falvakban?

Végül van még egy újdonság, amely szintén segítheti a készpénzhez jutást a kistelepüléseken.

Ez pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ATM telepítési programja. A 2025. február 1-ig megvalósuló program keretében a bankoknak a kibocsátott bankkártyák számának arányában kell üzemeltetniük az ATM-hálózatukat.

A kistelepüléseken még mindig nem egyszerű készpénzhez jutni / Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország

Az ATM-ek elhelyezkedésére ezen kívül területi szabályok is vonatkoznak, melyeket a bankoknak 2023. november 1-ig kellett teljesíteniük.

A megszűnt bankpénztári be- és kifizetési lehetőségeket is ATM-mel kell pótolniuk a bankoknak, a megszűnés helyén egy ATM-mel, az adott településen belül pedig egy másik ATM-mel, melyet olyan infrastrukturális csomópontban kell elhelyezni, ahol egyéb szolgáltatások (így például orvosi ellátás, kiskereskedelmi üzlet, postai szolgáltatás, közösségi közlekedés) is működik.

Ez a program ugyan nem oldja meg teljesen a kistelepülésen élők készpénzhez jutását, azonban enyhítheti a falvakból hiányzó ATM-ek problémáját.

Vannak alternatívák is

Összességében azonban akkor járnak a legjobban a kistelepüléseken élők, ha készpénzfelvétel helyett vásárolnak a bankkártyájukkal, hiszen ma már minden online pénztárgép mellett kötelező az elektronikus fizetés, mely leggyakrabban a bankkártya elfogadást jelenti. Ez a legkisebb falvak kereskedőire is ugyanúgy vonatkozik, mint a fővárosi boltokra. A kártyás fizetés ingyenes.

Az egyéb fizetési kötelezettségeiket pedig készpénz helyett olyan, korlátlanul ingyenesen igénybe vehető átutalási szolgáltatásokkal egyenlíthetik ki, mint a pénz kedvezményezettje által összeállított fizetési kérelem vagy a 2024. szeptember 1-től minden hazai banknál elérhető QR-kódos átutalás.

Utóbbi a mobiltelefon kamerájával beolvasott QR-kóddal indított átutalást jelenti. Ezt elsősorban a kereskedelmi fizetésekre találták ki, a bankkártyás fizetés alternatívájaként, de tökéletesen működhet két magánszemély között is.