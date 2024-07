Euróövezet: beinduló növekedés, csökkenő kamatok?

Az euróövezet növekedése élénkül, de egyelőre igen szerény ütemben. Az első negyedévben mindössze 0,3 százalékkal bővült negyedéves alapon a GDP, és az év hátralévő részére is hasonlóan visszafogott az optimizmus, a piac 2025 végéig további 0,3-0,4 százalék körüli növekedési ütemre számít, miközben a kockázatok lassan oszlanak. A hozzájárulási oldalon a szolgáltatási szektor továbbra is a fellendülés jeleit mutatja. A feldolgozóipar még nem indult be igazán. A munkaerőpiac sziklaszilárd, így a bérkiáramlás üteme a vártnál lassabban mérséklődik (miután az első negyedévben ismét felgyorsult), ami továbbra is kockázatot jelent a dezinflációra, bár mind a piac, mind az EKB bízik abban, hogy a 2 százalékos közép távú cél fenntartható módon elérhető legkésőbb 2026-ig. Ez persze csak nagyon óvatos további kamatvágásokat tesz lehetővé a múlt havi első 25 bázispontos után: a piac legfeljebb 100-125 bázispontos kamatcsökkentésre számít a következő 1,5-2,5 évben, mielőtt az irányadó ráta nyugvópontra érne.

Az euróövezet növekedése élénkül, de egyelőre igen szerény ütemben / Fotó: Shutterstock

Önmagában az első negyedévben a várakozásoknak megfelelően minden javult egy kicsit a régióban, de ezek nagyon kis eredmények a sok évvel ezelőtti mintához képest. A GDP egészére vonatkozó konszenzus is emelkedett az utóbbi időben, a 2024-es GDP talán fél százalék helyett közelebb van az egy százalékhoz, ami még mindig messze elmarad a hosszú távú potenciáltól, ami inkább két százalék körül valószínűsíthető.

A hozzájárulási oldalon az ipar továbbra is gyengén teljesít. Nem segítette a növekedést sem az első negyedévben, sem feltehetően a második negyedévben, legalábbis a BMI-k alapján mérve. Az euróövezet egészét tekintve a feldolgozóipari termelés már az ötödik egymást követő negyedévben csökken. A csökkenés üteme az elmúlt negyedévekben némileg mérséklődött, de júniusban az index tavaly december óta nem látott mélypontra esett. A szolgáltatási ágazat teljesítménye, valamint a magánszektor egészének aktivitása is lanyhult kicsit a hónapban, ami meglepte a piacot. Mindkét BMI 3 havi mélypontra esett, bár még mindig 50 fölött vannak. A második negyedévre vonatkozó kompozit BMI-átlag azonban még egy kicsi emelkedett, meghaladva az első negyedév átlagát, és elérve az egy éve legmagasabb szintjét. Ez mindenképpen jó hír a második negyedéves GDP-növekedési kilátások szempontjából.