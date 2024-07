Kánikulában

Az előrejelzések szerint a simogató nyári meleget a mindenünnen forróságot árasztó nyári kánikula váltja fel, amikor a hőmérő higanyszála tartósan 35 fok körül lesz, és az éjszakák sem hoznak enyhülést. És a nap heve ellen éppúgy védekeznünk kell, ahogy a téli fagyok esetében, nehogy a szervezetünket károsodás érje. Télen fűtünk, nyáron hűtünk – egyik sem olcsó mulatság, és ekkor előjön mérnökszemmel az energiahatékonyság oly sokszor körüljárt kérdése.

Ahogy télen nem tudjuk benntartani a lakásokban a meleget a rossz nyílászárok és az elégtelen hőszigetelés miatt, nyáron éppúgy nem tartjuk a lehűtött levegőt a falakon belül / Fotó: Shutterstock

Magam is sokat foglalkoztam korábban is ezzel a kérdéskörrel, és az energiával való takarékos gazdálkodás ma is foglalkoztat, ahogy mérnökeinket is.

Először is: a légkondicionálók működtetése, energiaigénye semmivel sem kisebb, mint a téli időszakban elfogyasztott villamos energia. Nyáron alig kell felkapcsolnunk a lakásokban és a munkahelyeken a lámpákat, viszont – egyébként helyesen – bekapcsoljuk a légkondicionálókat, amik, főleg a korszerűtlenebb típusok, „eszik” a villanyáramot. Tehát első lépésben, ha módunk van rá, kisebb energiaigényű berendezéseket kell szereznünk. Ez ma már nem okoz nehézséget. Ahogy az sem, hogy megváltoztassuk energiafogyasztási szokásainkat – bár ez nehezebb ügy, mert új szemléletre van szükség hozzá. Még mindig energiapazarlóan élünk, pedig imamalomszerűen ismételgetjük, az energiatudatosság és az energiatakarékosság fontosságát – ebben, sajnos, kevés előrelépés történt.

Ahogy télen nem tudjuk benntartani a lakásokban a meleget a rossz nyílászárok és az elégtelen hőszigetelés miatt, nyáron éppúgy nem tartjuk a lehűtött levegőt a falakon belül. Ez mérhetetlen pazarlás. Hiányolom ma is, ahogy hiányoltam korábban is a komoly felvilágosító munkát, a kampányokat, az utcai óriásplakátokon vagy a televíziós reklámokban. A gyártók persze reklámoznak, hogy minél több terméket eladjanak, ez a dolguk, viszont nekünk meg az, hogy fölhívjuk minden fórumon az energiatudatosságra a figyelmet! Igazából a lakásfelújításokat is ennek az energiatudatossági szempontnak alárendelve kell elvégezni. Ebben viszont – a visszajelzések alapján – van javulás, főleg ott és akkor, ha okleveles mérnök munkáját igénybe veszik. Az épületek hőszigetelése döntő dolog tehát hidegben és forróságban is!

A másik nagy probléma, ami kánikulák idején előkerül, az pedig a víz kérdése. Lesz-e elég víz mindenre, kell-e vízhiányra, vízkorlátozásra számítani?

Az elmúlt években például voltak települések, ahol megjelentek a lajtoskocsik, mert nem volt elegendő ivóvíz a háztartások számára. A vízhiány, a földjeink szenvedése az aszálytól a víztározók hiányára is figyelmeztet bennünket. Vagyis nem lehet elégszer leírni, hogy az ivóvíz az élet szempontjából talán legfontosabb tényező. A vízbiztonság eléréséhez korszerű vezetékhálózatra és jól működő, karbantartott vízművekre van szükség. Ezekben is bizony lemaradásban vagyunk, és ezek a feladatok nem másra várnak, hanem miránk. Tehát körültekintő vízgazdálkodásra van szükségünk. Ez a szakterület olyan tudományos és műszaki kérdésköröket ölel fel, amelyek mérnöki feladatot jelentenek. Ugyanakkor ismét felhívom a figyelmet arra, hogy meg kell változtatnunk a vízzel kapcsolatos, társadalmilag káros nézeteket, miszerint folyóink bőven „termelik” a vizet. Ez nincs így, mivel Magyarország speciális vízrajzi adottsága az, hogy felszíni vizeink 96 százaléka határon túlról származik, ezért az ide érkező szélsőséges eloszlású vízkészletek hasznosítását csak a vízmegtartó képességünk növelésével, víztározással, ésszerű vízkormányzással lehet elérni. Minél több víztározónk van, annál biztonságosabb az életünk, vagyis az újabbak építését nem lehet megspórolni.