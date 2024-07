Mi lesz az olaj árával?

A Covid óriási sokkja után az olajpiac épp csak elkezdett helyreállni, amikor az orosz–ukrán konfliktus közel egy évtizede nem látott magaságokba repítette az energiaárakat. Mindez nagyot ütött a legtöbb nyugati ország gazdaságán, amelyek már amúgy is szenvedtek a gyenge növekedéstől és magas adósságállománytól. Beköszöntött a stagfláció időszaka, az alacsony növekedés magas inflációval párosult, és máig nem múlt el a recessziótól való félelem sem, ami számottevően csökkentette az olajkereslet növekedését a világon.

A hosszú távú olajár tekintetében megosztottak a várakozások / Fotó: Shutterstock

Az OPEC+ 2022 végén a lejáró termeléscsökkentési intézkedések helyett újakat vezetett be, amivel sikerült hordónként döntően 80 dollár körüli áron stabilizálni a Brent típusú olaj árát.

2022 vége óta gazdasági fronton keveset javult a helyzet, Nyugat-Európa gyakorlatilag recesszióban van, és a kínai növekedés is lassul, az olajkereslet alacsonyabb ütemben nő, mint a Covid előtti időkben. Az olajár szinten tartása érdekében az OPEC+ a már meglévőkön felül egy újabb önkéntes alapú termeléscsökkentési akciótervet jelentett be 2024 januárjában, amit előző cikkünkben részletesebben is taglaltunk.

Ennek köszönhetően az olajár 2024 első felében végig stabil volt, hordónként valamivel 80 dollár felett, valamint az egyéves várakozás is ott mozgott a 12 havi határidős ügyletek alapján. Kilengéseket leginkább az olyan geopolitikai konfliktusok kiterjedésével fenyegető események okoztak, mint a Palesztin–Izrael–Irán közötti helyzet, vagy a húszik által ellehetetlenített Szuezi-csatornán keresztüli hajózás.

Mi várható 2024 második felére?

Június 2-án volt egy OPEC+-ülés, amelyen a legutolsó önkéntes alapú termeléscsökkentés sorsáról döntöttek, amely június végével lejárt volna. A kartell úgy döntött, hogy 2025 végéig meghosszabbítja ezt, ami összhangban volt a piaci várakozásokkal. A piac arra számított, hogy a teljes termeléscsökkentést megtartják, az OPEC+ viszont úgy döntött, hogy szeptember végét követően fokozatosan enyhítenek majd a csökkentések mértékén, ami negatív piaci fogadtatást kapott, és az olaj ára rövid időre benézett 80 dollár alá. Szaúd-Arábia azonban jelezte, hogy ha a piaci körülmények úgy diktálják, akkor nem feltétlen csökkent, vagy nem csökkent olyan mértékben. Ezt követően gyorsan visszatalált az olaj hordónként 80 dollár fölé.