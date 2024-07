Miért nem tud Ukrajna győzni a harctéren?

- A nyugati országok hadikészletei egyre jobban kimerülnek. Folyamatosan egyfajta kannibalizmus zajlik a nyugati hadseregekben, amikor meglévő haditechnikát és lőszert adnak át nyugati országok Ukrajna védelmére, de a pótlása az elvesztett katonai képességeknek nem történik meg.

- 2023 augusztusa óta az ukrán hadsereg nem volt képes visszafoglalni egyetlen egy falut sem az oroszoktól, miközben az orosz hadsereg szinte minden héten bejelent újabb és újabb területi nyereségeket. Az elmúlt héten például 6 ukrán falut és 40 km2 területet foglaltak el az orosz csapatok.

Az ukrán háborút szemlélve a mostani Ukrajna nagy léptékkel halad egy afgán forgatókönyv felé. (Az afganisztáni – szinte menekülésszerű – nyugati kivonulás is teljes meglepetésként érte a nyugati közvéleményt, pedig az afgán háború dinamikája már jóval korábban megmutatta, hogy ez fog következni.)

Julian Röpke német újságíró bejegyzéseit sokszor idézi a nyugati sajtó. Röpke teljes mértékben ukrán-párti és sokszor szélsőségesen elfogult az oroszokkal szemben.

Röpke a következő írást tette közé a Twitter (X) oldalán 2024. július 12-én:

„Ha az orosz hadsereg

- műveletlen és képzetlen

- kerékpárokat használ tankok helyett

- hátrahagyja sebesültjeit

- kifogyott a friss vízből és éhezik

mit lehet mondani az ukrán hadseregről, amely 2023 ősze óta szinte minden csatát elveszített az oroszok ellen?

És keserű szarkazmus nélkül: Nagyon elegem van a sok gúnyos nevetésből….a csúnya oroszokról.

Ez vagy egyáltalán nem reprezentatív a valós helyzetre nézve, vagy az ukrán hadsereg hasonló, vagy még rosszabb állapotban van.

Ukrajna igaz barátjaként aggódom az ország jövője miatt. A háborúval kapcsolatos jelenlegi bel- és nemzetközi politika nem vezet az ország felszabadításához. A szakadékba vezet.”

Zelenszkij – habár Ukrajnában törvény mondja ki a Putyinnal való bármilyen tárgyalás tilalmát – legutóbbi BBC-nek adott interjújában már maga is az oroszokkal való béketárgyalások szükségességéről beszélt.

Az ukrán államfő szerint „minden (ukrán) területet nem lehet erőszakkal visszaszerezni”, ezért Zelenszkij most már a „nemzetközi diplomácia erejében” bízik a jövőbeli rendezésnél. (Az ukrán államfő kitért az alól a kérdés alól, hogy meddig fogja bírni az ukrán hadsereg az orosz nyomást.)

Boris Johnson 2022 áprilisában Kijevben / Fotó: Ukrainian Presidency / ANADOLU AGENCY / AFP

Még érdekesebb Boris Johnson legutóbbi interjúja a Daily Mail brit lapnak. David Arahamija, az isztambuli ukrán delegáció vezetője szerint Boris Johnson volt korábban az a nyugati politikus, aki 2022 áprilisában Kijevben felszólította az ukrán vezetést, hogy Isztambulban ne írjon alá semmit, ne tegyen semmilyen engedményt az oroszoknak, hanem harcoljon tovább. Az oroszok akkor Isztambulban a Krím orosz területnek való elfogadását és a semlegesség garantálását kértek Kijevtől. Azóta viszont több mint 2 éve tart az öldöklés, és az ukránok csak rosszabb helyzetbe kerültek.

Boris Johnson most 2024 júliusában azt javasolja, hogy a felek térjenek vissza a 2022. február 24-ei határokhoz, Ukrajnának pedig engedjék meg a NATO és EU tagságot. A békéért cserébe Ukrajnában garantálnák az orosz nyelvűek jogait – bár ez a nyugati alapelvek szerint minden etnikai csoportnak diszkrimináció nélkül automatikusan járna –, Moszkvával pedig a nyugati országok felújítanák a – oroszok számára amúgy nem sokat érő – G8-as klubot és a NATO partnerséget.

Boris Johnson persze most is tévedésben van. Az oroszok most már nem fognak visszavonulni a 2022.február 24-ei határokhoz és Ukrajna NATO tagsága továbbra is teljes mértékben elfogadhatatlan a számukra. De akárcsak Zelenszkijnél, Boris Johnsonnál is megfigyelhető az elmúlt időszakban bekövetkezett jelentős hangnemváltás. (Korábban a nyugati és ukrajnai követelések között egyebek között az orosz csapatok 1991-es határokra történő feltétel nélküli visszavonulása, az orosz háborús bűnösök elszámoltatása és egy teljes körű háborús kártérítés kifizetése szerepelt.)