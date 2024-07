Nyitottnak maradni, de mennyire – erősödő techno-nacionalizmus a világban

A globális technológiai kapcsolati háló megőrzését jelenleg leginkább az veszélyezteti, hogy elsősorban a nyugati politikusok nyilatkozataiban a technológia egyre inkább összekapcsolódik az ideológiával és a politikai értékekkel. Nyugaton egyre nagyobb teret kap a nézet, miszerint ha az autoriter rezsimek Kínától szerzik be az emberek megfigyelésére és állami kontrolljára alkalmas korszerű technológiát, azzal a kínai politikai berendezkedés is terjedni fog a világban, és egyfajta „techno-autoritarianizmus” kontra „digitális demokrácia” szemben állás alakul ki. Ugyanakkor a játék valójában csupán az Egyesült Államok szemszögéből nézve zéró összegű, mivel Kína felemelkedésével elveszítheti globális szuperhatalmi szerepét. Az USA-étól eltérő világpolitikai és világgazdasági súlyukból adódóan a Washingtonnal szövetséges országok perspektívája is más kell, hogy legyen, ezért saját érdekeiket követve kell megtalálniuk a technológiai nyitottság optimális szintjét a szövetséges és a riválisnak tartott államok esetében egyaránt.