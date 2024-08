A piac egyre erőteljesebb kamatcsökkentést áraz Magyarországon – vajon mit tesz majd az MNB?

Gyorsan változik a piaci megítélés a magyar kamatpályával kapcsolatban az elmúlt hetekben. Míg július első napjaiban az év végére még bőven 6 százalék feletti kamatszintet áraztak, addig az elmúlt napokra akár 6 százalék alatti év végi alapkamatot is el tudnak képzelni a piaci szereplők a határidős kamatláb-megállapodások alapján. Jelenleg 6,75 százalék az alapkamat, ami így legalább 3 további kamatcsökkentést jelenthetne, csak idén. A várakozások ráadásul jövő évre talán még ennél is markánsabban csökkennek, ugyanis 2025 második félévére már 5 százalék alatti alapkamatot is el tud képzelni a piac.

A fenti folyamatok mögött ráadásul könnyen találhatunk olyan tényezőket, amelyek alappal indokolhatják a piac változó várakozását. Az amerikai Feddel kapcsolatban május-június fordulóján még nagyon sokan úgy nyilatkoztak, hogy jó, ha egy kamatcsökkentést be tudnak vállalni a tengerentúli jegybankárok idén. Ehhez képest mostanra a piac minimum két, 25 bázispontos kamatcsökkentést áraz már, amiből akár három is lehet. A kormány néhány héttel ezelőtt bejelentett költségvetési intézkedései is azt jelzik a piaci szereplők számára, hogy az idei 4,5 százalékos, valamint a jövő évi 3,7 százalékos GDP arányos hiány elérését a kormány biztosítani kívánja, így a korábbi elcsúszási kockázatok lecsökkentek. Legutóbb pedig a vártnál sokkal gyengébb GDP növekedési adat után kezdtek a piaci szereplők egyre nagyobb mértékű kamatcsökkentésre fogadni idehaza.

A piaci szereplők július eleje óta a korábbinál erőteljesebb kamatcsökkentéseket kezdtek árazni idehaza / Fotó: Shutterstock

Ezzel azonban nem lehet borítékolni, hogy a piacnak biztosan igaza is lesz. Az inflációs kép ugyan javult az idei évben, de ez elsősorban a maginfláción kívüli tételeknek (különösen az élelmiszeráraknak) köszönhető, miközben a piaci szolgáltatások éves árindexe továbbra is közel kétszámjegyű. Ez persze nem jelenthet meglepetést annak, aki közelebbről követi az inflációs fejleményeket (vagy akárcsak ránézett néhány számlájára mostanában), azonban van itt egy-két kevésbé közismert tényező, amelyek ugyancsak óvatosságot indokolnak. Egyrészt a hazai inflációs várakozások a régióban továbbra is igen magasak. A 2022-es ársokk következtében kialakult, 12 százalék fölötti lakossági inflációs várakozások Magyarországon egyelőre csak 8 százalék környékére csökkentek le, miközben az egyébként is alacsonyabb várakozási csúcsokat bemutató visegrádi országokban ezek a szintek már mindenhol 4 százalék alatt vannak. Másfelől a már említett szolgáltatásinfláció idén Magyarországon volt az egyik legmagasabb az EU-ban. Ez idén májusig decemberhez képest már 6,3 százalékot ért el, miközben a visegrádi országokban ez az adat 3,7-4,6 százalék között alakult, az EU átlagában pedig 3,6 százalékot ért el. Ez azt jelenti, hogy bár a szolgáltatások magas inflációja globális jelenség, de Magyarországon bőven átlag feletti a drágulás ebben a kategóriában.