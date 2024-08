Kihívásból lehetőség? – Európa versenyképessége és az FDI

Ami a pedig a nyitottság megőrzését illeti, az ellátási láncok megerősítése a gazdaságbiztonság jegyében közös európai érdek, fontos ugyanakkor, hogy ez a folyamat ne vezessen bezárkózáshoz. A diverzifikáció, az ellenállóképesség növelése nem feltétlenül kell, hogy összességében a konnektivitás csökkenését eredményezze az EU teljes külgazdasági kapcsolati hálóját, vagy a beáramló FDI összetételét tekintve.

Az Unió világgazdasági versenyképessége csak akkor erősödhet, ha a függőségek ésszerű csökkentése és kiegyensúlyozottabbá tétele a nyitottság megőrzésével párosul.

Jó hír, hogy az európai gazdaságfejlődésnek vannak olyan sikertörténetei, amelyekből a kontinens önbizalmat meríthet a jövőre nézve. 2003 óta Európában több K+F-hez köthető közvetlen külföldi tőkeberuházást hajtottak végre, mint a világ bármely más nagy gazdasági erőközpontjában. 2022-ben pedig rekordszámú, 670 K+F projektet jelentettek be külföldi befektetők Európában. A kontinens innovációs ökoszisztémája – bár nem fűti úgy a kockázati tőke, mint az Egyesült Államok technológiai szektorát – képes lehet megújulást vinni Európa posztindusztriális gazdasági fejlődésébe, amit több sikertörténet is jól mutat. A 2016-ban start-upként indult svéd Northvolt például ma már 4.000 embert foglalkoztat, és az első európai vállalat lett, amely lítiumion akkumulátor óriásgyárat épített a kontinensen. Egy start-up letelepítése vagy megfelelő támogatása révén tehát a nem is olyan távoli jövő nagyvállalatainak a jelenlétét lehet biztosítani egy adott régióban. Az innovációs potenciálon túlmenően azt is érdemes végig gondolni, hogy az EU továbbra is meghatározó szereplője a világgazdaságnak, és van lehetősége arra, hogy az is maradjon. A közel 450 milliós közös piac előnyeinek, a modern infrastruktúrának, a képzett munkaerőnek és a fejlett üzleti kultúrának köszönhetően minden esély meg van rá, hogy az Unió vonzó FDI-célpont maradjon a jövőben