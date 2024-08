Saját lakás gyermekvállalás nélkül? – Sok sikert, egyedülálló huszonévesek

Elemzésemben sorra veszem, hogy az átlagos keresetű fiataloknak, legyen szó (1) egyedülállókról, (2) gyermeket nem vállaló, illetve (3) gyermekvállalásra készülő párokról, milyen kilátásaik vannak, ha ingatlanhoz szeretnének jutni.

Mit ad az állam?

Az állam 2015-ben indította el és folyamatosan fejleszti a CSOK-programot, azóta csaknem 240 ezer család részesült már támogatásban. Az új CSOK Plusz 2023-ban jelentős változást hozott a korábbi rendszerbe, ez a kedvezményes kamatozású hitel váltotta fel a korábbi városi CSOK-támogatást, 2024 első két hónapjában több mint kétezren igényelték a konstrukciót. A hitel összege a tervezett gyerekek számától függően növekszik, így például három vagy több gyermek esetén akár az 50 millió forintot is elérheti (egy gyermek esetén maximum 15, kettő esetén maximum 30 millió forint). A CSOK Plusz akárhol, így a falusi CSOK preferált kistelepülésein is felvehető, de számos feltételnek kell megfelelni, ilyen például, hogy ha a házaspár első ingatlanját vásárolja, akkor annak értéke nem haladhatja meg a 80 millió forintot.

Megmaradt a CSOK hitel relevanciája is a kistelepüléseken, mivel ezt a kedvezményes hitelt nemcsak házas, családot tervezők vehetik fel, hanem akár élettársak vagy már idősebb gyermekes családok is. A falusi CSOK támogatási összege szintén növekedett tavaly. Egy gyermek esetén 1, kettő esetén 4, három gyermek esetén pedig 15 millió forint is lehet a támogatás összege.

A babaváró hitel évek óta az egyik legnépszerűbb támogatási forma a fiatal házasok körében. Ennek a hitelnek a keretében 2024-től maximum 11 millió forint kamatmentes kölcsönt vehetnek igénybe a családalapítást tervező párok, amely szabadon felhasználható, így akár lakás vásárlásra is fordítható.

További pozitívum, hogy a Babváró hitel 75 százaléka folyósítást követően azonnal önerőként is felhasználható, 90 nap elteltével pedig a teljes összeg beszámításra kerül. Ez azt jelenti, hogy például egy 90 millió forintos ingatlan esetén, ha a 20 százalékos önerővel tervezünk, a szükséges 18 millió forintból 11 millió forintot fedezhet a babaváró hitel.