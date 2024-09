Köszöni szépen, jól van

Más szakértők azt hangsúlyozzák, hogy a pandémia előtti csúcshoz képest 6 millióval többen dolgoznak az Egyesült Államokban, és a bővülés szinte kizárólag a versenyszférához kötődik. Emellett eltörpül a tavalyi 800 ezres statisztikai hiba. Ha a tavalyi foglalkoztatási adatokban a lefelé módosított számmal számolunk, és ezt érvényesítjük a munkanélküliségi rátában is, akkor a Sahm-szabály nem jelezne recessziót, mert nem emelkedne 0,5 százalékponttal a mutató. Tény, hogy a foglalkoztatás a részmunkaidős irányba tolódott, és hónapról hónapra kevesebb új álláshely jött létre. A legfontosabb munkapiaci változás azonban ebből a vitából kimaradt.

A munkaerőpiac helyzetének megítélését a migráció nehezíti. Az USA külföldi munkavállalói számának hosszú távú trendjéről felfelé vált el az utóbbi négy évben a statisztika. Ez a legális bevándorlás gyorsulását mutatja, milliós nagyságrendű az éves addicionális munkaerő megjelenése az USA-ban 2020 után. Emellett a Kongresszusi Költségvetési Iroda hatmillió főre becsüli a nem legális USA-ba irányuló migrációt az utóbbi öt évben. A bevándorlási statisztikák nagyon bizonytalanok, de ha a nagyságrend a becslésben stimmel, akkor a hagyományos munkapiaci mutatók nem összevethetők a 2020 előtti adatsorokkal, mert az USA munkapiaca összetételében és mennyiségében is jelentősen megváltozott.

Összességében, a pandémia előtti időszakhoz képest lényegesen többen dolgoznak a hivatalos statisztika szerint, a hatóságok úgy becsülik, hogy jelentősen nőhetett a be nem jelentett foglalkoztatás is, így minden információt egybevetve az USA munkaerőpiac általános ereje stabil, ellenálló képessége megvan az egyes mutatókban érzékelhető romlás mellett is.

A Federal Reserve óvatos hozzáállása és a kettős mandátum hangsúlyozása jól tükrözi a gazdasági bizonytalanságot.

A Fed 2022-ben megkezdett agresszív kamatemelése hozzájárult az infláció lehűtéséhez, az inflációs cél közelébe mérséklődő ráta azonban lehetőséget biztosít a munkaerőpiaci mandátum előtérbe helyezésére. Ez a gondos egyensúlyozás a mérlegpolitikai intézkedések kreatív használatával segíthet elkerülni, hogy olyan drasztikus intézkedésekre legyen szükség, amelyek recessziót vagy jelentős lassulást váltanának ki. Egyelőre az USA gazdasága, köszöni szépen, kiválóan van.