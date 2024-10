Felgyorsulnak-e a kamatvágások a fejlett piacokon?

Érdekes volt, hogy a Fed szeptemberi gazdasági előrejelzései sem a GDP-növekedés, sem az infláció frontján nem változtak nagyobb mértékben júniushoz képest, azonban a munkanélküliségi rátára vonatkozó várakozás jóval 4 százalék fölé emelkedett. Talán ez lehetett a legfontosabb oka annak, hogy a jegybank rögtön egy nagyobb lépéssel indított. S mivel az infláció alakulása többé-kevésbé rendben lévőnek látszik, úgy tűnik, hogy a Fed kamatdöntéseit már inkább a munkaerőpiac stabilitásának fenntartása határozza meg. A foglalkoztatottsági adatokban pedig nemrégiben lefelé irányuló revíziók történtek, ami miatt a Fed gondolhatja azt, hogy a kamatszintet gyorsabban kellene a semleges tartományba visszajuttatni. Ebből következően a munkaerőpiaci statisztikák esetében már nemcsak a friss számok, hanem a múltbeli adatok esetleges változása is a figyelem középpontjában lesz.

Az elkövetkező hetek, hónapok beérkező makroadatai tehát eldönthetik, hogy a mostani piaci árazások eltúlzottak-e – ahogyan az idei év elején egyszer már láttuk –, vagy tényleg jóval gyengébb állapotban van az USA gazdasága a most gondoltnál, ami gyorsabb kamatcsökkentési pályát igényelhet.

Az eurózónában bonyolultabb és egyszerűbb is a helyzet. Annyiban egyszerűbb, hogy itt hónapok óta teljesen egyértelmű, hogy a gazdaságok állapota – különösen a németé – gyenge. Szeptemberben a különböző üzleti, bizalmi és hangulati mutatók a várt stabilizálódás helyett újabb mélypontra kerültek. Németországban egyenesen az ismételt recesszió réme is felbukkant, s továbbra is rejtély, hogy mitől kaphatnának az európai gazdaságok lendületet. Ami pedig az inflációt illeti, az éves headline mutató szeptemberben 1,8 százalékra csökkent. Ezzel 2021 óta először csökkent az EKB 2 százalékos célja. Ha ezt a két dolgot összevetjük, egyértelműnek tűnik, hogy haladni kell tovább a kamatvágásokkal.

A helyzetet azonban bonyolítja, hogy az EKB-nak inflációs célja van, és nem kettős mandátuma, mint a Fednek. Az infláció szeptemberi lassulásában pedig jelentős szerepet játszott az energiaárak csökkenése. Eközben a maginfláció még mindig 2,7 százalék volt, illetve a 4 százalékos éves szintű szolgáltatásinfláció továbbra is magasnak számít, ami óvatosságra intheti a döntéshozókat.